¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Ì¾Ìç¹»Îý½¬¤Ë¾¾°æÂçÊå»á¥µ¥×¥é¥¤¥º»²Àï¡Ä£±ÂÐ£±Ç®·ì»ØÆ³¡Ö²¶¤¬¸À¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¡×
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½¤Ç¡¢£±£°Ç¯Æî¥¢£×ÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿£Í£Æ¾¾°æÂçÊå»á¤¬£¶Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦Çð»ÔÆâ¤ÎÎ®ÄÌ·ÐÂçÇð¹â¤òË¬Ìä¤·¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤ÎÎý½¬¤Ë¡È¶ÛµÞ»²Àï¡É¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Ï¡¢º£Ç¯£±·î¤Ë·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Î½àÍ¥¾¡¹»¡£¼¯Åç¤Î£Ä£Æ´ØÀî°êËü¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¥×¥íÁª¼ê¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾°æ»á¤Ï¡ÖÉô³èÀ¸¤Î¶¯¤µ¤Ò¤¤À¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¡£Ò£é£ó£å£Õ£ð¡×¤Î°ì´Ä¤ÇÍè¹»¡£°ìÉô¤Î±¿Æ°ÉôÀ¸ÅÌ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä±ÉÍÜ¹ÖºÂ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¡¢Æ±¹»¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÈô¤ÓÆþ¤ê»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤Î¥Ü¡¼¥ë²ó¤·¤Ç¤Ï¡¢Éô°÷¤Î¸Ô¤Î´Ö¤òÄÌ¤¹¥Ñ¥¹¤Ç³åºÓ¤òÍá¤Ó¤ë¾ìÌÌ¤â¡££²¿ÍÁÈ¤Î¥í¥ó¥°¥¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡Ö¶»¢ªÆ¬¢ªÂÀ¤â¤â¢ª¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¡×¤Î½ç¤Ç¥È¥é¥Ã¥×¤¹¤ëÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤»Ø¼¨¤òÆñ¤Ê¤¯¤³¤Ê¤·¡¢¥³¡¼¥Á¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¦¤Þ¤¤¤Ê¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¥·¡¼¥ó¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡£±ÂÐ£±¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë»ØÆ³¤ÏÇ®¤òÂÓ¤Ó¤¿¡£Éô°÷¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÎÍÍ»Ò¤ò°ìÄÌ¤ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢Îý½¬¤ò»ß¤á¤Æ¼Â±é»ØÆ³¡£¡ÖÈ´¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤Ï¤¬¤»¤Ð¤¤¤¤¤«¤é¡×¡Ö²¶¤¬¸À¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç²ÁÃÍ´Ñ¤Î£±¤Ä¡×¤Ê¤É¤È¶ñÂÎÅª¤Ê½õ¸À¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¸ÝÉñ¤·¤¿¡£
¡¡»ØÆ³Ä¾¸å¤«¤é¹¶·âÂ¦¤Î¾¡Î¨¤¬°ìµ¤¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹ÄÌ¤ê¤ÎÆÍÇË¤Ç£Ä£Æ¤Ë¿¬Ìß¤ò¤Ä¤«¤»¤¿Áª¼ê¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢½õ¸À¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê£Ä£Æ¤ÎµÕ¤òÆÍ¤¡¢¾¾°æ»á¤¬¸ì¤Ã¤¿¡Ö²¶¤¬¸À¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤Ë¼«¸ÊÎ®¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤¿Áª¼ê¤â¡£¾¾°æ»á¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤«¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÈ´¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤ó¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Ï¼¯»ùÅç¼Â»þÂå¤«¤é¥É¥ê¥Ö¥é¡¼¤È¤·¤ÆÌ¾¤ò¤Ï¤»¡¢¥×¥íÆþ¤ê¸å¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤¿¡£¡Ö¥É¥ê¥Ö¥é¡¼¤Ã¤Æ¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¤ß¤ó¤Ê´¶³Ð¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò»É·ã¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£¤¢¤È¤ÏÎý½¬¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¼çºÅ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÅö½é£±»þ´Ö£³£°Ê¬ÄøÅÙ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Í½Äê¤ò£±»þ´Ö¤Û¤É¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¹¤ëÇòÇ®¤Ö¤ê¤Ç¡¢¹â¹»À¸¤È¤È¤â¤Ë´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¹â¹»À¸¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤±¤¬¤Ê¤¯¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¤¤¿¡£¡Ö¹â¹»À¸¤ÏÌµÍý¤¬¤¤¯¡£ËÍ¤âËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÎý½¬¤ò¤ä¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Âç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¤±¤¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤±¤¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£