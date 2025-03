【真豪鬼米】 3月7日 発売 価格:単品 864円、5個セット 4,320円

MSYは、「ストリートファイター6」とコラボレーションした「真豪鬼米」を3月7日にGRAPHT OFFICIAL STORE(ECサイト)にて発売する。価格は864円。5個セットは4,320円。

豪鬼は、対戦中におにぎりを食べることで「真」の力が発現する「ストリートファイター6」のキャラクター。「真豪鬼米」は“戦いの中でもおいしく食べられるおにぎり”をイメージして生まれたという。

冷めても食感や味が落ちにくいお米「つきあかり」を採用。つきあかりは、炊き立てだけでなく時間が経っても楽しむことができるため、おにぎりやお弁当に適しているそうだ。

また、パッケージには豪鬼の後ろ姿を日本画風に描き起こしたGRAPHTオリジナルイラストがあしらわれている。5個セットには特典として、パッケージの描き起こしイラストを使用したステッカーが付属する。

「真豪鬼米」

名称:精米

発売日:3月7日(金)

販売場所:GRAPHT OFFICIAL STORE

価格:単品 864円、5個セット 4,320円

産地:宮城県産

品種:つきあかり(一等米)

生産者:農事組合法人 U.M.A.S.I.

内容量:300g / 300g×5

※5個セットには、特典としてパッケージの描き起こしイラストを使用したステッカーが付属する。

「真豪鬼米」に採用された「つきあかり」について

粘りと硬さの絶妙なバランス ―時間が経ってもおいしく、おにぎりにも最適

「つきあかり」は、ほのかな甘みと深いうま味が特徴。お米本来の自然な甘さが口の中に広がり、噛むほどにおいしさを感じられる。冷めても食感や味が落ちにくいので、お弁当やおにぎりにも適している。炊き立てだけでなく、時間が経っても楽しめる。

炊き上がりのツヤ

一粒が大きく、炊き上がると輝くようなツヤを持ち、見た目からもおいしさを感じさせる。生米の状態から粒がきれいで透明感があり、炊き上がったあともそのおいしさが持続する。

真豪鬼米「つきあかり」の生産地 ―宮城県名取市

名取市は宮城県の南東部に位置し、名取川・阿武隈川の両水系に囲まれた肥沃な土地が広がり、また、気候も温暖なため古くから農耕に適しているなど、自然条件に大変恵まれた土地柄。特に、夏場の昼夜の寒暖差が大きいことで、稲の健全な生育が促され、お米の甘さを引き出すことにも繋がっている。

真空パックで新鮮な状態でお届け

精米したお米は新米の新鮮さをキープするため、真空パックで届けられる。

(C)CAPCOM

(C)2025 MSY Inc. All rights reserved. GRAPHT is a trademark of MSY Inc.

記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。