大人気ディズニーアニメを初めて実写化する『リロ&スティッチ』日本公開日が、2025年6月6日に決定した。スティッチが『ライオン・キング:ムファサ』や『モアナと伝説の海2』の世界でイタズラを仕掛ける特別ビジュアルも公開されている。

その愛らしさでスティッチ・ブームを巻き起こした「リロ&スティッチ」を、ディズニーが完全実写化。主人公の少女リロは、両親を失い姉と二人で暮らす、少し変わった女の子。友達ができず、いつもひとりぼっちの彼女に前に現れたのは、見た目はモフモフで超キュートなのに、ものすごく暴れん坊の不思議な生き物。その正体は、破壊生物として開発されたエイリアン、別名“試作品626号”だった。

何も知らずにスティッチと名づけ、彼を家に連れ帰るリロ。その出会いは、思いもよらぬ大事件と、素晴らしい奇跡の幕開けだった…。ハワイを舞台に、かけがえのない家族(オハナ)の絆を描く感動のハートフル・ファンタジーが、パワーアップしてスクリーンにやってくる。

『リロ&スティッチ』は、2025年6月6日、日本公開。