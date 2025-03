【「ゲームボーイ Nintendo Switch Online」追加タイトル】 3月7日 配信

任天堂は、Nintendo Switch用有料サービス「Nintendo Switch Online」における「ゲームボーイ Nintendo Switch Online」の追加タイトルとして「ドンキーコング」と「マリオのピクロス」を本日3月7日に配信した。

【ファミリーコンピュータ & スーパーファミコン & ゲームボーイ Nintendo Switch Online 追加タイトル [2025年3月7日]】

「Nintendo Switch Online」加入者向けの「ゲームボーイ Nintendo Switch Online」用タイトルとして2作品が追加された。「ドンキーコング」は1994年発売のゲームボーイ用アクションパズルで、ドンキーコングを追ってマリオがビルの工事現場や大都会など様々なフィールドを攻略する。

一方の「マリオのピクロス」は1995年発売のパズルゲーム。256ステージが用意されており、様々な絵柄が完成するパズルに挑むことができる。今回はいずれも任天堂のタイトルとなっており、発表に合わせて配信がスタートした。

「ドンキーコング」

「マリオのピクロス」

(C) 1994 Nintendo

(C) 1995 Nintendo / APE inc. / JUPITER Co., Ltd.