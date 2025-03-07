【報知杯ＦＲ】阪神ＪＦ４着のショウナンザナドゥは７枠１３番 無傷の３連勝で重賞Ｖ狙うルージュラナキラは３枠６番 枠順決定
◆第５９回報知杯フィリーズレビュー・Ｇ２（３月８日、阪神・芝１４００メートル＝３着馬までに桜花賞の優先出走権）
第５９回報知杯フィリーズレビューの枠順が３月７日、決定した。２戦２勝のルージュラナキラ（牝３歳、美浦・加藤征弘厩舎、父アドマイヤマーズ）は３枠６番から無傷の３連勝での重賞初制覇を狙う。阪神ＪＦ４着でクイーンＣ９着からの巻き返しを期すショウナンザナドゥ（牝３歳、栗東・松下武士厩舎、父キズナ）は７枠１３番。重賞ウィナーのランフォーヴァウ（牝３歳、栗東・福永祐一厩舎、父ロードカナロア）は２枠４番、ダンツエラン（牝３歳、栗東・本田優厩舎、父ロードカナロア）は６枠１１番に決まった。枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
（１）インプロペリア 牝３ ５５ クリストフ・ルメール
（２）リリーフィールド 牝３ ５５ 武 豊
（３）ドゥアムール 牝３ ５５ 松若 風馬
（４）ランフォーヴァウ 牝３ ５５ 坂井 瑠星
（５）ボンヌソワレ 牝３ ５５ 川田 将雅
（６）ルージュラナキラ 牝３ ５５ 岩田 康誠
（７）イリフィ 牝３ ５５ 斎藤 新
（８）アオイレーギーナ 牝３ ５５ 幸 英明
（９）キャッスルレイク 牝３ ５５ 高杉 吏麒
（１０）ウォーターエアリー 牝３ ５５ 田口 貫太
（１１）ダンツエラン 牝３ ５５ 団野 大成
（１２）モズナナスター 牝３ ５５ 松山 弘平
（１３）ショウナンザナドゥ 牝３ ５５ 池添 謙一
（１４）チェルビアット 牝３ ５５ 北村 友一
（１５）チギリ 牝３ ５５ 吉田 豊
（１６）インブロリオ 牝３ ５５ 岩田 望来
（１７）スライビングロード 牝３ ５５ 小沢 大仁
（１８）ホーリーブラッサム 牝３ ５５ 藤懸 貴志