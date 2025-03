巨匠スティーヴン・スピルバーグによって誕生した『ジュラシック・パーク』と『ジュラシック・ワールド』シリーズ完全新章『ジュラシック・ワールド/復活の大地』の日本公開日が2025年8月8日に決定した。 迫力満点の特報映像と場面写真が届けられた。第一弾ムビチケ前売券の限定特典も決定している。

不朽の名作『ジュラシック』シリーズ原点回帰。描かれるのは『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』(2022)から5年後。生態系のバランスが破壊された現在の地球に馴染めない恐竜たちは、かつて彼らが繁栄していた環境と似た気候の赤道直下の隔離された場所に生息しており、その熱帯生物圏の中で最も巨大な三大恐竜が、人類に奇跡的な救命効果をもたらす薬の鍵を握っている……。



主演は『アベンジャーズ』スカーレット・ヨハンソン。マハーシャラ・アリ、ジョナサン・ベイリー、ルパート・フレンド、マヌエル・ガルシア=ルルフォら、国際的に高い評価を得ている実力派キャストたちが集結した。

©2025 Universal Studios. All Rights Reserved. ©2025 Universal Studios. All Rights Reserved. ©2025 Universal Studios. All Rights Reserved. ©2025 Universal Studios. All Rights Reserved. ©2025 Universal Studios. All Rights Reserved. ©2025 Universal Studios. All Rights Reserved. ©2025 Universal Studios. All Rights Reserved. ©2025 Universal Studios. All Rights Reserved.

製作総指揮はスティーヴン・スピルバーグ。監督は『ジュラシック・パーク』をこよなく愛し、『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』(2016)や(2023)を手掛けたダイナミックな映像クリエイター、が本作で初めて「ジュラシック」シリーズのメガホンを取る。脚本には、スティーヴン・スピルバーグが自ら監督を手掛けた『ジュラシック・パーク』(1993)と『ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク』(1997)の脚本を務めたデヴィッド・コープが、28年ぶりにカムバックを果たす。製作には長年にわたり『ジュラシック』シリーズのプロデューサーを務め、大ヒット作『ツイスターズ』(2024)のプロデューサーでもあるフランク・マーシャルとパトリック・クローリーが名を連ねる。

特典付き第一弾ムビチケ前売券は3月7日(金)より発売開始。ムビチケ前売券(カード)の特典は本作のロゴが入った「特製エコバッグ」。抽選で100名様に限定オリジナルTシャツが当たるキャンペーンも。

『ジュラシック・ワールド/復活の大地』ムビチケ前売券 発売情報

ムビチケ前売券(カード)

価格:一般 1,600円(税込) 小人 900円(税込)

発売日:3月7日(金)

特典:特製エコバッグ

※特典はムビチケ前売券(カード)1枚につき1つになります。

※特典は数量限定です。なくなり次第、「ムビチケ前売券(カード)」のみの販売になります。

※お取り扱いは各劇場にてお問合せください。

ムビチケ前売券(オンライン)

価格:一般 1,600円(税込) 小人 900円(税込)

発売日:3月7日(金)

特典:抽選で100名様に限定オリジナルTシャツをプレゼント

購入場所:全国の上映劇場 (※一部劇場を除く)および、

※特典の画像はイメージです。実際の商品デザインと異なる場合があります。

『ジュラシック・ワールド/復活の大地』は2025年8月8日、日本公開。