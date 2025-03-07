¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ïー¥ë¥É¡¿Éü³è¤ÎÂçÃÏ¡Ù8·î8Æü¸ø³«·èÄê¡¢ÆÃÊó±ÇÁü¤¬ÅþÃå ¨¡ Á°ÇäÆÃÅµ¤ÏÆÃÀ½¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°
µð¾¢¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ðー¥°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñー¥¯¡Ù¤È¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ïー¥ë¥É¡Ù¥·¥êー¥º´°Á´¿·¾Ï¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ïー¥ë¥É¡¿Éü³è¤ÎÂçÃÏ¡Ù¤ÎÆüËÜ¸ø³«Æü¤¬2025Ç¯8·î8Æü¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£ Ç÷ÎÏËþÅÀ¤ÎÆÃÊó±ÇÁü¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡£Âè°ìÃÆ¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¤Î¸ÂÄêÆÃÅµ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡Ù¥·¥êー¥º¸¶ÅÀ²óµ¢¡£ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ïー¥ë¥É¡¿¿·¤¿¤Ê¤ë»ÙÇÛ¼Ô¡Ù¡Ê2022¡Ë¤«¤é5Ç¯¸å¡£À¸ÂÖ·Ï¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤¿¸½ºß¤ÎÃÏµå¤ËÆëÀ÷¤á¤Ê¤¤¶²Îµ¤¿¤Á¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÈà¤é¤¬ÈË±É¤·¤Æ¤¤¤¿´Ä¶¤È»÷¤¿µ¤¸õ¤ÎÀÖÆ»Ä¾²¼¤Î³ÖÎ¥¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÇ®ÂÓÀ¸Êª·÷¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âµðÂç¤Ê»°Âç¶²Îµ¤¬¡¢¿ÍÎà¤Ë´ñÀ×Åª¤ÊµßÌ¿¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹Ìô¤Î¸°¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¡£
¼ç±é¤Ï¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡Ù¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥È¡¦¥è¥Ï¥ó¥½¥ó¡£¥Þ¥Ïー¥·¥ã¥é¡¦¥¢¥ê¡¢¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥Ù¥¤¥êー¡¢¥ë¥Ñー¥È¡¦¥Õ¥ì¥ó¥É¡¢¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡á¥ë¥ë¥Õ¥©¤é¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¼ÂÎÏÇÉ¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£©2025 Universal Studios. All Rights Reserved. ©2025 Universal Studios. All Rights Reserved. ©2025 Universal Studios. All Rights Reserved. ©2025 Universal Studios. All Rights Reserved. ©2025 Universal Studios. All Rights Reserved. ©2025 Universal Studios. All Rights Reserved. ©2025 Universal Studios. All Rights Reserved. ©2025 Universal Studios. All Rights Reserved.
À½ºîÁí»Ø´ø¤Ï¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ðー¥°¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñー¥¯¡Ù¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¡¢¡Ø¥íー¥°¡¦¥ï¥ó¡¿¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡¦¥¹¥Èー¥êー¡Ù¡Ê2016¡Ë¤ä¡Ê2023¡Ë¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê±ÇÁü¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢¤¬ËÜºî¤Ç½é¤á¤Æ¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡×¥·¥êー¥º¤Î¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤ë¡£µÓËÜ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ðー¥°¤¬¼«¤é´ÆÆÄ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñー¥¯¡Ù¡Ê1993¡Ë¤È¡Ø¥í¥¹¥È¡¦¥ïー¥ë¥É¡¿¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñー¥¯¡Ù¡Ê1997¡Ë¤ÎµÓËÜ¤òÌ³¤á¤¿¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥³ー¥×¤¬¡¢28Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò²Ì¤¿¤¹¡£À½ºî¤Ë¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤òÌ³¤á¡¢Âç¥Ò¥Ã¥Èºî¡Ø¥Ä¥¤¥¹¥¿ー¥º¡Ù¡Ê2024¡Ë¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ç¤â¤¢¤ë¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥Þー¥·¥ã¥ë¤È¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥íー¥êー¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
ÆÃÅµÉÕ¤Âè°ìÃÆ¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¤Ï3·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï¡£¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¡Ê¥«ー¥É¡Ë¤ÎÆÃÅµ¤ÏËÜºî¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¡ÖÆÃÀ½¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡×¡£ÃêÁª¤Ç100Ì¾ÍÍ¤Ë¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¡£¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ïー¥ë¥É¡¿Éü³è¤ÎÂçÃÏ¡Ù¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¡¡È¯Çä¾ðÊó
¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¡Ê¥«ー¥É¡Ë
²Á³Ê¡§°ìÈÌ 1,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¾®¿Í 900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§3·î7Æü¡Ê¶â¡Ë
ÆÃÅµ¡§ÆÃÀ½¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¡Ê¥«ー¥É¡Ë1Ëç¤Ë¤Ä¤1¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢¡Ö¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¡Ê¥«ー¥É¡Ë¡×¤Î¤ß¤ÎÈÎÇä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Ï³Æ·à¾ì¤Ë¤Æ¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë
²Á³Ê¡§°ìÈÌ 1,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¾®¿Í 900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§3·î7Æü¡Ê¶â¡Ë
ÆÃÅµ¡§ÃêÁª¤Ç100Ì¾ÍÍ¤Ë¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¹ØÆþ¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î¾å±Ç·à¾ì ¡Ê¢¨°ìÉô·à¾ì¤ò½ü¤¯¡Ë¤ª¤è¤Ó¡¢
¢¨ÆÃÅµ¤Î²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ïー¥ë¥É¡¿Éü³è¤ÎÂçÃÏ¡Ù¤Ï2025Ç¯8·î8Æü¡¢ÆüËÜ¸ø³«¡£