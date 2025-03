グラビアアイドルの白濱美兎さんが「ヤングアニマルWeb」に登場している。 “鳥取の白うさぎ”と呼ばれる白濱美兎さん。陽だまりの中、ふわふわとしたキュートな彼女の、あったかな雰囲気のグラビアが楽しめる。 グラビアはこちらから https://younganimal.com/episodes/9b7073971e07e/ 撮影/唐木貴央

