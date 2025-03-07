６日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６６．３６ドル（＋０．０５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９２６．６ドル（＋０．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３０６．３セント（＋２０．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３７．００セント（＋６．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４９．５０セント（＋９．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０１４．００セント（＋１６．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３０１．０７（－０．４０）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６６．３６ドル（＋０．０５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９２６．６ドル（＋０．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３０６．３セント（＋２０．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３７．００セント（＋６．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４９．５０セント（＋９．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０１４．００セント（＋１６．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３０１．０７（－０．４０）
出所：MINKABU PRESS