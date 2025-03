柳家緑太 真打昇進記念！うしろ幕・寄席のぼり贈呈式

2025年2月27日(木)、浦和大学2号館2階大会議室において、落語家・柳家緑太さんの真打昇進を祝し、久田有学長より「うしろ幕」と「寄席のぼり」が贈呈されました。

うしろ幕・寄席のぼり贈呈式

2025年2月27日(木)、浦和大学2号館2階大会議室において、落語家・柳家緑太さんの真打昇進を祝し、久田有学長より「うしろ幕」と「寄席のぼり」が贈呈。

柳家緑太は、2007年3月に浦和大学総合福祉学部(現・社会学部)を卒業後、柳家花緑師匠に入門。

2010年に前座名「緑太」として修業を開始し、2014年に二つ目へ昇進。

2018年には「第29回北とぴあ若手落語家競演会奨励賞」を受賞し、2025年3月に真打昇進が決定しています。

贈呈式では、こども学部学校教育学科の高野実貴雄教授が柳家緑太さんの略歴を紹介し、真打昇進の意義について解説。

「落語の世界では、人間としての成長が重要。

心と形を融合させることで、より素晴らしい落語家になれる」と、今後のさらなる飛躍に期待を寄せました。

緑太さんを紹介する高野教授

続いて、久田学長より「うしろ幕」と「寄席のぼり」が手渡されました。

この寄席のぼりは、浦和大学職員が原案を作成し、こども学科の船木美佳教授が監修。

「アルファベットの『ROKUTA』の上に寄席文字を重ねることで、富士山などの縁起の良いモチーフが浮かび上がるデザインとなっています」との説明がありました。

意匠説明をする船木教授

その後、総合福祉学科在学生・多田光希さんからの花束贈呈で、会場は温かな祝福ムードに包まれました。

花束を贈呈する多田さん

久田学長は「卒業生は大学にとって財産であり、その卒業生が『真打』という新たな財産を築くことは喜ばしい」と祝辞を述べました。

自身も幼少期から落語に親しんでいたことに触れ、「これを機にまた寄席に足を運びたい」と語りました。

さらに、落語の演目『まんじゅうこわい』のオチを引用し、会場を和ませました。

目録を贈呈する久田学長

柳家緑太さんは、うしろ幕にふれながら、「まさか大学を背負って立つことになるとは思いませんでした」と笑いを交えつつ感謝を述べ、「真打としてこれからが本番。

より良い落語家を目指し精進していきます」と力強く決意を表明しました。

また、「ぜひ寄席にも足を運んでください」と観客に呼びかけました。

贈呈式の終了後には記念ミニ落語会が開催され、柳家緑太さんが「締め込み」を披露。

会場は終始笑いと温かい拍手に包まれ、真打昇進を祝う華やかな締めくくりとなりました。

お礼の挨拶をする緑太さん

柳家緑太さんの真打昇進披露興行は、以下の通りです。

●【鈴本演芸場】3月21日(金)・29日(土)【下席】17:00〜20:50

●【新宿末廣亭】4月3日(木)・7日(月)【上席】16:45〜20:30

●【浅草演芸ホール】4月15日(火)・19日(土)【中席】11:40〜16:30

●【池袋演芸場】4月23日(水)・26日(土)【下席】13:00〜17:00

●【国立演芸場主催公演】5月30日(金)13:00〜15:45

