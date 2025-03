牡蠣×ウイスキー×クラフトビールが楽しめる！厚岸観光協会「ガストロノミーツーリズム」

厚岸観光協会は町内の「食」を中心としたガストロノミーツーリズムを推進し、厚岸町ならではの魅力を体験できる旅行商品を販売開始しました。

厚岸観光協会は町内の「食」を中心としたガストロノミーツーリズムを推進し、厚岸町ならではの魅力を体験できる旅行商品を販売開始。

北海道東部に位置する厚岸町は、美しい海岸線と豊かな自然に囲まれた地域です。

四季折々の風景を楽しめるだけでなく、全国的にも評価の高い牡蠣の産地として知られています。

特に、厚岸の牡蠣は日本国内で唯一、一年を通じて出荷可能であり、春夏秋冬いつ訪れても旬の味覚を楽しめるのが大きな魅力です。

その秘密は、厚岸湾の冷涼な海水温にあります。

一般的に牡蠣の旬は秋冬とされていますが、厚岸では寒流の影響で海水温が上がりにくいため、一年を通じておいしい牡蠣を提供することができます。

さらに、低水温の環境でじっくりと育つため、栄養と旨味が凝縮された濃厚な味わいが特徴です。

また、2016年に設立された厚岸蒸溜所によるウイスキー造りや、新たに誕生したクラフトビールの醸造など、「食」の魅力にあふれた町です。

北海道・道東エリアの旅行の魅力がさらに広がります!

■厚岸町の食と宿泊を楽しむ新たな取り組み

厚岸町では、牡蠣やウイスキー、クラフトビールといった地元の特産品を軸に、町内宿泊を推奨する旅行商品を展開します。

「ホテル五味(厚岸町内)」をツアーに組み込み、厚岸ならではの食と宿泊をセットで楽しめるプランを展開しています。

■旅行商品情報

商品(1):クラブツーリズム ひとり旅(募集型企画旅行【団体型】)

厚岸漁業協同組合地方卸売市場のガイド付き見学を含む初の旅行商品。

新たに本ツアー参加者には、厚岸漁業協同組合直売店エーウロコ到着時にウェルカムオイスターの提供を開始。

※ツアーは2025年9月より3回にわたり開催

商品(2):かんざし(エアトリ系列)(募集型企画旅行【個人型】)

2025年2月14日 観光・地域振興に関する包括連携協定の調印を契機に、厚岸町内宿泊を選択できる飛行機付きパッケージツアーを販売予定。

■厚岸町の「食」を楽しむ

<ウイスキー「牡蠣の子守唄2025」第2弾>

2025年1月29日より町内飲食店限定で提供開始。

<クラフトビール>

2025年1月、厚岸町にクラフトビール醸造所「ユイトリエール」が誕生。

<厚岸味覚ターミナル・コンキリエ>

施設内に4か所の飲食店があり、牡蠣や地元の食材を存分に楽しめます。

<厚岸漁業協同組合直売店エーウロコ>

購入した牡蠣をセルフでレンジ調理できるサービスが観光客に大好評。

■厚岸町でしか味わえない特別な体験

厚岸町は、春と秋に開催される「牡蠣まつり」や夏のアサリ掘りなど、四季を通じて楽しめる「食」のイベントが充実しています。

今回の旅行商品では、これらの魅力を存分に体験できる内容となっています。

また、これまで釧路市内での宿泊が主流だった旅行商品に対し、厚岸町内宿泊を推奨することで、観光客により充実した厚岸町の体験を提供できるよう工夫されています。

宿泊施設としては「ホテル五味」が設定されており、厚岸の「食」とともにゆったりとした時間を過ごせます。

