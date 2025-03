「伯方の塩」と「スプーン印・ばら印のお砂糖」が ふかふかクッションに！「適塩適糖キャンペーン2025」第2弾

伯方塩業と「スプーン印」「ばら印」のお砂糖でおなじみのDM三井製糖は「適塩適糖キャンペーン2025」第2弾として、Instagramでプレゼントキャンペーンを2025年3月10日(月)砂糖の日から開催します。

「適塩適糖キャンペーン2025」第2弾

【キャンペーン詳細】

1. 応募期間

2025年3月10日(月)〜3月24日(月)

2. 応募方法

(1) 伯方塩業とDM三井製糖の両社公式Instagramアカウントをフォロー

・伯方塩業公式Instagram : https://www.instagram.com/hakatanoshio_official/

・DM三井製糖公式Instagram: https://www.instagram.com/mitsui_dm_sugar/

(2) キャンペーン投稿に、塩と砂糖を使った好きな料理やスイーツなどをコメント

(3) 指定のハッシュタグ「#塩と砂糖のある暮らし2025」と一緒に、塩と砂糖にまつわる写真をInstagramでご投稿いただくと当選率アップ!

3. 賞品内容

●A賞

「伯方の塩」と「スプーン印・ばら印のお砂糖」のオリジナルクッション2種セット(45×32cm)に加えて

・伯方塩業

「伯方の塩 スタンドパック(200g)」「伯方の塩 焼塩(250g)」「されど塩 藻塩(100g)」

・DM三井製糖

「スプーン印上白糖(400g)」「きびスイート(150g)」「ととのえオリゴ乳酸菌(850g)」

が抽選で10名様に当たります。

●B賞

・伯方塩業

「伯方の塩 スタンドパック(200g)」「伯方の塩 焼塩(250g)」「されど塩 藻塩(100g)」

・DM三井製糖

「スプーン印上白糖(400g)」「きびスイート(150g)」「ととのえオリゴ乳酸菌(850g)」

が抽選で20名様に当たります。

※A賞・B賞のいずれかが当たります。

賞品内容

※キャンペーン規約、注意事項は伯方塩業とDM三井製糖の両社公式Instagramアカウントを確認してください。

「伯方の塩」と「スプーン印・ばら印のお砂糖」は、どちらも長年にわたり皆さまにご愛顧いただいているロングセラー商品です。

塩と砂糖は日々の食卓を支える存在ですが、今回は皆さまのリラックスタイムもサポートできるよう、「伯方の塩」と「スプーン印・ばら印のお砂糖」のふかふかクッションを制作しました。

おなじみのパッケージをそのまま再現したクッションは、社内でも「可愛い!」「欲しい!」と大好評。

そんな特別なクッションを、10セット限定でお届けします!

ふかふかクッション

