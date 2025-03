テーマはサステナブル！コピス吉祥寺『Share for good!2025』

コピス吉祥寺はサステナブルをテーマに、身近なところから豊かな暮らしにつながる【グッドなアイデア】をシェアしていく施策『Share for good!2025』を2025年3月1日(土)〜3月31日(月)の1ヵ月間開催中です。

コピス吉祥寺はサステナブルをテーマに、身近なところから豊かな暮らしにつながる【グッドなアイデア】をシェアしていく施策『Share for good!2025』を2025年3月1日(土)〜3月31日(月)の1ヵ月間開催中。

2025年は、「身近なところからサステナブル」をテーマに、吉祥寺にある成蹊学園サステナビリティ教育研究センターや、ディグボウル吉祥寺とコラボレーションした企画を実施します。

また、学生と企業が共創するSDGsプロジェクト「こども夢の商店街」の実施もおこないます。

もちろん、コピス吉祥寺館内ショップでのサステナブルな活動の紹介や、定期的に実施し評価を得ているリサイクル紙袋の実施など、様々な視点からサステナブルを考えていき、グッドなアイデアをお客様と共有していきます。

■Share for good!とは

地球のために、未来のために、

持続可能な社会を目指していこう!

なんて考えると、ちょっと大変そうですが、

「今」の生活をみつめてみたり、

「今」あるものを大切にすることが、

よりよい社会へと繋がっていく

アクションになるのかもしれません。

1日1日を大切に過ごすこと。

人、モノ、そして自分を大切にすること。

そんなきっかけとなる、モノ・コトたちを

コピス吉祥寺に集めてみました。

いろんな視点を持って、

ひとりひとりの行動が広がっていけば、

きっと明日が、未来が、楽しくなっていくはず。

ぜひ、あなたのアイデアも

シェアしてみてください。

2022年3月に立ち上がったコピス吉祥寺のサステナブル施策。

コンセプトワードとなる「Share for good!」とは

2017年にコピス吉祥寺が館全体で立ち上げたコンセプトワード“こころをみどりにするアクション”「GREENINGしよう。

」のテーマ性を踏まえ、未来に向けて心地よい豊かな生活を続けるためのグッドなアイデアを身近な人に“シェア”していこうという内容となっています。

毎年3月を「Share for good!」月間と定め、サステナブルな内容を啓蒙しています。

5回目を迎える2025年は、「身近なところからはじまるサステナブル」をテーマに日々の暮らしの中でできる小さな一歩を見つける場。

人やモノ、そして自分自身をもっと大切にするきっかけをお届けします。

■期間中館内イベント一覧

●リサイクル紙袋

日程:2025年3月1日(土)〜3月31日(月)

会場:館内各所

内容:SNSでバズッたリサイクル紙袋施策を3月中実施します。

要らなくなった紙袋をエコバッグとしてシェア。

マイバッグを忘れてしまった時、予定にない買物をしてしまった時に

利用できます。

リサイクル紙袋

●成蹊学園サステナビリティ大賞作品展示

日程:2025年3月1日(土)〜3月31日(月)

会場:B館2階特設会場

内容:成蹊学園が毎年開催している「サステナビリティ大賞」の応募作品の展示を行います。

2024年1月から12月の間に、持続可能な将来を意識した取り組みを行った

成蹊学園の在校生が主要メンバーである個人や団体が地球温暖化の防止

といった環境活動のみならず、異文化間の交流、地域コミュニティにおける

実践など、持続可能な将来を視野に入れた活動の取り組みを展示します。

ERCS

●ボウリングピン ペイントワークショップ

日程 :2025年3月22日(土)〜3月23日(日)

時間 :11:00〜16:00

会場 :A館2階吹抜け周り

参加費:無料

内容 :吉祥寺にあるボウリング場、ディグボウル吉祥寺の協力のもと、

使用不可能となったボウリングピンに好きなイラストなどを描く

ワークショップを開催します。

作成いただいた作品は、ワークショップ

終了後コピス吉祥寺館内に展示します。

ボウリングピン ペイント

●あしながおじさん レザーブレスレットワークショップ

日程 :2025年3月22日(土)

時間 :10:00〜17:00(所要時間15〜25分)

会場 :A館2階吹抜け周り

参加費:1,650円(税込)※チャーム1個まで無料

内容 :メイドインジャパンの肌触りのよいやわらかな革を使用し、

フォルム・飽きのこないデザインを追求した靴づくりをテーマに

している婦人靴ショップ「あしながおじさん」(B館1階)による、

靴に使った余り革をアップサイクルする“レザーブレスレットづくり”を開催。

レザーブレスレット

●SDG’s/UPCYCLE 私たちにできること

日程:2025年3月1日(土)〜3月31日(月)

時間:10:00〜21:00

会場:4階連絡通路展示

内容:SDG’s 2030年までに達成すべき17の目標

「人類がこの地球で暮らし続けていくために…」をテーマに、

コピス吉祥寺館内で過去に使用したフラッグなどをリメイクした作品、

オリジナルキルト作品を展示・販売します。

SDG’s/UPCYCLE 私たちにできること

■期間中GREENING広場イベント

こどもたちが働くことの楽しさを学ぶキャリア教育イベント

小学生が自ら起業した「お店屋さん」や、あらかじめ設けられた職場「オシゴト」で働くことを通じておむすび通貨を稼ぎ、起業と就職と消費活動を体験する「こども夢の商店街」を2025年も開催します。

イベントでゲットできるおむすび通貨は、近隣県内産の特別栽培米に交換でき、また、武蔵野市、三鷹市、杉並区内の中小個人事業所や商店で商品券としても利用できます。

また一般のお客様も、会場の総合案内で「おむすび通貨」を購入し、こどもたちの「お店屋さん」でお買物を楽しめるイベントです。

◆イベント開催概要

名称 :こども夢の商店街

日程 :2025年3月15日(土)〜3月16日(日)

時間 :第1部10:40〜13:20/第2部14:00〜16:40

会場 :コピス吉祥寺A館3階GREENING広場、館内各所、対象各店舗

入場料:無料

主催 :こども夢の商店街実行委員会

協力 :コピス吉祥寺

後援 :文部科学省、環境省、武蔵野市教育委員会、三鷹市教育委員会、

杉並区教育委員会

イベントの詳細は「こども夢の商店街」公式ホームページ( https://www.f-money.com/ )またはコピス吉祥寺ホームページ( https://www.coppice.jp/newsandevent/coppice/22280 )を確認してください。

※販売予定の商品、メニュー等は、変更となる場合があるので、ご了承ください。

※雨天決行、荒天中止します。

※画像はイメージです。

※イベントは、予告なく変更・中止する場合があります。

こども夢の商店街

■コピス吉祥寺施設概要

コピス吉祥寺は、『GREENINGしよう。

』(GREENING=生命力と新鮮さを回復させて、自然な状態の自分にもどすこと)というコンセプトのもと、この吉祥寺という街から、豊かな暮らし方を広めていくためのアイデアをたくさん用意しています。

(1)施設名称 コピス吉祥寺 coppice KICHIJOJI

(2)所在地 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目11番5号

(3)交通 JR中央線・総武線「吉祥寺駅」北口より徒歩2分

京王井の頭線「吉祥寺駅」より徒歩2分

(4)建築概要 延床面積 約46,000m2/建物規模 A棟 地下1階・地上7階、

B棟 地下1階・地上9階

(5)駐車場 100台

(6)webサイト https://www.coppice.jp/

コピス吉祥寺アクセスMAP

コピス吉祥寺外観

A館3階GREENING広場

