リーガルは、「RSS-SR」の士業向けプランにGoogleアカウント連携機能を追加しました。

リーガル「RSS-SR」

リーガルは、「RSS-SR」の士業向けプランにGoogleアカウント連携機能を追加。

この機能ではRSS-SR上で設定した面談日時がGoogleカレンダーに連携するほか、Google MeetのWeb会議用URLをRSS-SR上で登録することが可能です。

これにより、別途Web会議システムを契約することなく、士業の先生が、面談設定からWeb会議の実施、記録までを一貫して行うことができ、業務効率の大幅な向上が期待できます。

■Googleアカウント連携で、士業の先生の業務効率を飛躍的に向上させる3つの機能

1. Googleカレンダー連携:面談スケジュールの一元管理

・RSS-SRで設定した面談日時が、Googleカレンダーに自動的に反映されます。

これにより、複数のスケジュール帳を確認する手間が省け、ダブルブッキングなどのミスを防ぎます。

面談スケジュール管理を大幅に効率化し、先生はより重要な業務に集中できます。

2. Google Meet連携:Web面談から録画まで、RSS-SR内で完結

・RSS-SRの面談設定画面から、Google MeetのWeb会議URLを直接発行できます。

別途Web会議システムを契約する必要はなく、RSS-SRからWeb面談を実施できます。

・さらに、Google Meetの録画ファイルのGoogleドライブURLをRSS-SRに連携することで、面談記録も一元管理できます。

面談実施から記録までをシームレスに行い、業務効率を向上させます。

3. eKYC・電子署名との連携強化:オンラインでの本人確認・契約手続きをスムーズに

・Web会議上でお客様と対面しながら、eKYC(本人特定)や電子署名の手続きをスムーズに進めることが可能となります。

オンラインでの本人特定から署名手続までをワンストップで実現し、利用者の利便性向上と先生の業務効率化に貢献します。

【「RSS-SR」製品概要】

価格 :署名エントリープラン+eKYC月額2,750円※他プランあり

※上記税込価格

販売方法:ホームページからお申込

販売店 :リーガル

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post Googleアカウント連携機能追加で士業のオンライン面談を劇的に効率化!リーガル「RSS-SR」 appeared first on Dtimes.