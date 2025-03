「息子が中学生になった頃、同室にすらいられなくなった」…意外と知らない「フラッシュバック」の原因

あなたは本当にトラウマのことを知っていますか?

自然に治癒することはなく、一生強い「毒性」を放ち、心身を蝕み続けるトラウマ。

杉山登志郎『トラウマ 「こころの傷」をどう癒すか』(講談社現代新書)では、発達障害と複雑性PTSDの第一人者である著者が、「心の複雑骨折」をトラウマを癒やす、安全かつ高い治療効果を持つ画期的な治療法を解説します。

本記事では、〈世代間連鎖する「子ども虐待」の恐ろしい現実…「虐待」を受けたトラウマが「発達障害」を引き起こすことも〉にひきつづき、フラッシュバックについてくわしくみていきます。

※本記事は杉山登志郎『トラウマ 「こころの傷」をどう癒すか』より抜粋・編集したものです。

フラッシュバックとは

フラッシュバックという現象について、筆者なりにまとめてみたいと思います。

命が脅かされるような危機的な体験、あるいは、レイプ被害のような大変に辛い体験に遭遇したとき、記憶が保持できず、ちょうどサーキットブレーカーが落ちるように、こころを守るために記憶を飛ばすという現象が生じます。これが解離(解離性健忘)です。しかし本当に忘れてしまったら、何度も危ない目に遭う危険がむしろ増してしまいます。そこで、一度体験した危険に似た状況になると、からだに警戒警報が自動的に生じるようになります。これは生来に備わっている防御反応です。しかし、この防御反応がきっかけとなって、辛い体験の再体験が起きてきます。これがフラッシュバックです。

いくつか留意が必要です。まずこの引き金となる記憶は一般的なエピソード記憶ではありません。しばしば非常に官能的な記憶がフラッシュバックを引き起こすトラウマの原因となります。

典型的なケースを紹介しましょう。継続的な性的虐待を幼い頃から受け、さまざまな問題を生じながら普通の家庭を築いた女性の事例です。息子が生まれ、幼い頃は愛していましたが、息子が中学生になった頃、突然に激しい拒絶に転じ、同室にいることすらできなくなったのです。理由は息子の体臭でした。青年期を迎え、息子が持つようになった男性の体臭が性被害の体験の耐えがたいフラッシュバックの引き金になったのです。

また筆者は、薬局の前で突然にフラッシュバックが起きて動けなくなってしまう方の治療を行ったこともあります。一家心中のサバイバー(生存者)です。風邪薬ということで家族に毒薬が分けられ、何人かは亡くなり、何人かは生き残りました。この時に使われた風邪薬の赤いビンがフラッシュバックの引き金になるのです。さらに注目したのは、この方の場合、からだが反応して動けなくなるということが先に生じ、あっと周りを見渡して初めて自分が薬局の前を歩いていて、薬局の薬棚に赤いビンを見つけるという順番になることです。

さらに、後述する複雑性PTSDの場合、長期反復性のトラウマ体験があるために、いつでもどこでもフラッシュバックが生じてきます。薬物依存症の自助をサポートしているダルク女性ハウスの施設長である上岡陽江氏は著書(2010)の中で、この状態をドラえもんの「どこでもドア」と表現しています。パチンコをしていても、食事をしていても、スーパーで買い物をしていても、突然フラッシュバックが生じ、虐待場面のただ中に立ちすくむことになるのです。

つまり、フラッシュバック自体が、大変に辛い体験になってきます。このことが留意すべき第二の点です。フラッシュバックは再想起ではありません。単純に辛い体験を思い出すというレベルのものではなく、再体験に限りなく近い現象なのだと思います。

子どもに特徴的と知られているのは、再演という現象です。自由遊びで、トラウマ場面をなんども再現してみせるのです。ウルトラマン人形の足をつかみ、コップに水をはって、「反省しろ」と叫びながら頭からウルトラマンを水につけては引き上げるという遊びを繰り返す子がいます。いうまでもなく、保護者から水責めにあったという経験の子どもが演じる再演です。なぜこんな現象が生じるのでしょうか。

「繰り返すことで乗り越えるため」と説明されているのですが、筆者は再演を繰り返しているうちにトラウマを乗り越えた子どもなど見たことがないので、やはりこの現象自体、治療が必要なフラッシュバックの一種なのではないかと思うのです。

以前に治療を行った症例です。トラウマ治療を行った子どものお母さん(つまり子どもの治療と一緒にトラウマ治療を行った母親)が自分のお母さん(お子さんからみると祖母)を外来に連れてきました。治療してほしいというのです。すでに60歳を過ぎるこの方の父親は酒乱でお酒を飲むと暴れだし、家族に暴力をふるう毎日だったそうです。結婚した夫は暴力こそなかったものの、毎日激しい暴言を彼女に浴びせ、同居した舅も酒乱で暴れ、さらに夫は舅が暴れ出すと家を飛び出して逃げてしまい、自分だけが取り残されて舅をなだめたり暴言を受け止めたりしたそうです。父親も舅もずっと昔に亡くなったのに、すべての大声に対しこの方はフリーズして動けなくなることが続いていて、今度はそれを周りの人から非難されると言います。

「今からでも良くなるのでしょうか?」と申し訳なさそうに言うクライアントに、「ともかくやってみましょう」と治療を開始しました。速やかに治療は進み、その結果、人生で初めて夜ぐっすりと眠ることができるようになったそうです。それだけでなく、腰の痛みが消え、慢性的だった激しい喉のつかえがなくなり、夫の怒鳴り声を少しだけ聞き流すことができるようになり……と大きな変化が起きました。

重症のトラウマが引き起こすフラッシュバックはさほどに自然に消えていくことがないのです。

トラウマと嗜癖と健康

長期反復性のトラウマを抱えた被害者には、嗜癖(喫煙、飲酒、違法薬物使用)が大変に生じやすいことが知られています。つまり、辛いフラッシュバックが繰り返されるので、その(誤った)自己治療として嗜癖が生じるのです。わが国においても児童期逆境体験(The Adverse Childhood Experiences ; ACE)が話題になるようになりました。

この研究は内科医フェリッティによって1990年代後半に始まりました(Felitti et al, 1998)。フェリッティは内分泌専門の内科医です。糖尿病の患者にダイエットを実施していくなかで、痩せることに著しい抵抗を示す女性が何人もいることに彼は気付きました。その動機が「痩せて魅力がある体型になったら男から襲われるので心配」ということに驚愕し、予防医学の視点から、アメリカの疾病対策センターとともに、大々的な調査を開始しました。これが児童期逆境体験の系統的調査です。フェリッティらは2回に分けて(第1次1995〜1996 ; 第2次1997)調査をおこない、カリフォルニアに在住する合計1万7337人から回答を得ました(回収率71%)。1998年の最初の論文では、第1次の被験者9508人の回答を元に分析の結果が示されました。

調査の対象となった方々の多くは、社会階層で言えば中から上に属する方々でした。フェリッティらは次のような、比較的単純で簡便な調査を行いました。生後18年間に、「身体的虐待」「性的虐待」「心理的虐待」の有無(それぞれ1点)、また家庭の機能不全として、「家庭内に服役した経験のある人がいた」「母親が暴力を振るわれていた」「アルコール/薬物乱用者がいた」「精神疾患/うつ病/自殺の危険がある人がいた」(それぞれ1点)と計7点満点で、0点から7点でスコアを付け、現在の状況と比較を行うというまあ単純な方法です。これによって約半世紀前の児童期の過酷な状況と今日の健康状態との比較を行ったのです。

この研究で、実に多くのことが明らかになりました。半世紀前に、すでに性的虐待が調査対象女性の21%も存在したこと。児童期逆境体験がしばしば重複すること。たとえば性的虐待がある場合には、他の児童期逆境体験スコアが女性2.0〜3.4倍に、男性1.6〜2.5倍に跳ね上がります。

特に重要なことは、児童期逆境体験が、精神的な健康のみならず、身体的健康にも、さらには望まない妊娠、10代の妊娠、仕事上の達成度の低さなどにも相関が認められ、社会的な適応全体に大きな影響を与えていることが示されたのです。

図表1-1をご覧ください。精神的健康というより、健康そのものに大変マイナスの影響を与えていることが浮かび上がってきます。6点以上だと寿命が平均より20年短いことも示されました。児童期の逆境体験とはこのように、実は一生にわたる強い「毒性」を持っていたのです。

特に児童期逆境体験と嗜癖とはきれいな相関が認められ、児童期逆境体験の重さを示すスコアが高くなるにつれて直線的な増加が示されました。フラッシュバックが大変に辛いので、それに対する自己治療として、飲酒、喫煙、さらに違法薬物への依存が生じるのです。それがさまざまな健康へのマイナスの影響に跳ね返ってきます。タバコを吸い続ければ、慢性肺疾患、冠動脈疾患などに影響が出ることは当然であり、さらにアルコールを過剰摂取し続ければ肝臓疾患、糖尿病、肥満などに影響が生じます。違法薬物を使用し続ければ、本人の健康を蝕むだけでなく、深刻な社会的な障害にも展開することが予想できます。

フェリッティらはこのような重要な指摘を行ったのですが、対処法としては予防医学的な視点から、地域における児童期逆境体験への介入といった内容に留まり、特に治療が必要なレベルに至った場合の具体的治療にまで進みませんでした。児童期逆境体験への治療は、このように精神保健のみならず、健康な生活、犯罪の抑止などに大きな寄与をするものとなってきます。

さらにこの研究で、児童期逆境体験のスコアが1点増加するごとに、自殺企図が2〜5倍に増えることが示され、自殺企図のリスク値を計算してみると、児童期逆境体験の寄与率は67%に昇ることも明らかになりました。これもフラッシュバックの辛さが引き起こす現象であることは言うまでもありません。

さて、本書の主題であるトラウマ処理を説明する前に、現行の精神医学の診断について説明を行いたいと思います。そのうえで、トラウマ処理の対象となる病態、発達性トラウマ症と複雑性PTSDについて簡略なまとめを行います。

