映画『ウィキッド ふたりの魔女』が3月7日(金)にいよいよ公開。日本でも大人気の舞台『ウィキッド』を映画化した本作は、エルファバ役のシンシア・エリヴォとグリンダ役のアリアナ・グランデが来日したことも大きな話題となった。待望の日本公開に合わせ、コラボアイテムも続々と登場。3月7日(金)発売の見逃せない『ウィキッド ふたりの魔女』コラボグッズを一挙紹介する。■「3COINS」

「3COINS」では、コラボレーショングッズを、日本公開と同日の3月7日(金)から発売。「ストーンアロマ」や「ヘアターバン」「トートバッグ」など、さまざまなラインナップが登場する。エルファバとグリンダのイメージカラーであるグリーンとピンクを基調とした「ELPHABA&GLINDA DESIGN」や、劇中シーンを使用した「MOVIE DESIGN」に加えて、エメラルドシティ、シズ大学、マンチキンランドをモチーフにした「CITY DESIGN」、『WICKED』のロゴを使用しスタイリッシュに仕上げた「WICKED DESIGN」など、豊富なデザインの全26種類のアイテムを展開。■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、3月7日(金)から映画公開を記念した特別プログラム「ウィキッド・セレブレーション」を開催。ショップ「ユニバーサル・スタジオ・セレクト」では、「Tシャツ」や「トートバッグ」「キーチェーン」「ステンレスタンブラー」などを販売する。店内は、『ウィキッド』の世界観あふれるデコレーションで彩られる予定。パークでは、エルファバとグリンダに会える特別グリーティンも12月31日(水)までの期間限定で実施される。ちなみにユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2006年から2011年まで、ブロードウェイのオリジナルミュージカルの特別版「WICKED(ウィケッド)」を日本で初めて作品世界の魅力にふれられるエンターテイメントとして、大人気ショーを開催していたことがある。■「サマンサタバサ」「Samantha Thavasa(サマンサタバサ)」には、エルファバとグリンダからインスパイアされたデザインやカラーリングが特徴の「ショルダーバッグ」と「バッグチャーム」が登場。エルファバデザインの「ショルダーバッグ」には、ほうきや三角帽子のモチーフが、グリンダデザインの「バッグチャーム」には、魔法のステッキ、光輝く蝶がワンポイントにあしらわれている。予約販売はすでに始まっていて、3月7日(金)から「サマンサタバサ」展開店舗、公式オンラインショップで発売。■イオンシネマイオンシネマ全劇場のグッズ売場では、イオンシネマオリジナル商品を発売。主人公エルファバとグリンダが描かれた3Dクリアファイル、二人が通う学校のロゴのチャーム付きヘアゴム、映画を象徴したモチーフが描かれた缶入りステッカー(8種)、オズが司るエメラルドシティ柄のビッグポーチ、手を取り合う二人のシルエットが光る蓄光シルエットグラス、映画のイメージとなる緑色がベースとなったフロートボールペンの全6種類のアイテムが登場する。いずれも数量限定なので早めのチェックがおすすめ。イオンシネマのグッズ売場は映画を見ない人でも利用できる。■「AZUL BY MOUSSY」全国の「AZUL BY MOUSSY」、「AZUL BY MOUSSY」オフィシャルECサイト、SHEL’TTER WEB STOREでは、本作とのコラボレーションアイテムを販売。レディースアイテムは「ピグメントバックロゴT」や「アソート柄シアートップス」「ラインストーンロゴショートT」など、メンズアイテムは「長袖フォトTシャツ」や「半袖フォトTシャツ」などを用意する。カジュアルにもフェミニンにも合わせやすいスタイリングで自分らしさを表現できるアイテムばかり。■「Complex Biz」アクセサリーブランド「Complex Biz」は、コラボレーションヘアアクセサリーを店舗および公式オンラインショップで発売。「Complex Biz」のロングセラーアイテムや人気アイテムが、映画の世界観をまとった特別なカラーで登場する。「グリンダ バレッタ」や「グリンダ ロングピン」、「エルファバ ポニーフック」「エルファバ ヘアバンド」など、スワロフスキー・クリスタルを仕様した高級感漂うアイテムも。長年培った知識と経験を生かし、誰でも簡単に美しく髪をまとめられる優れモノだ。■「ナムコ」全国約160店舗のアミューズメント施設「ナムコ」では、3月7日(金)から4月13日(日)まで、本作の公開記念キャンペーンを実施。本作のナムコ限定景品がクレーンゲーム機に順次登場する。グリンダとエルファバの衣装を着たウサギの大きなぬいぐるみや、マスコット、ハンドミラー、ルームシューズ、ショルダーバッグなど、ぬいぐるみのみならずファッショナブルなアイテムもそろう。■「wicca」シチズン時計のウォッチブランド「wicca」は、映画の世界観を表現したスペシャルモデルを発売。音楽と魔法が彩る幻想的な世界をデザインに落とし込んだスペシャルモデルで、グリンダとエルファバをそれぞれデザインテーマにした2モデルを展開する。すでに予約は始まっており、3月7日(金)から発売。各350本限定。■「キタムラ」横浜元町のオリジナルバッグブランド「キタムラ」は、店舗とオンラインショップで、コラボレーションアイテムを発売。映画の世界観を表現した牛革バッグや小物など、全11種類のアイテムをラインナップ。グリンダがシズ大学に入学する際にたくさん持ち込んだトランクからインスパイアされたトランク型2wayハンドバッグや、その日の気分や好みで楽しめる、両面プリントのキャンバス地トートバッグなどを展開する。用途に合わせてセレクトできるのがうれしい。