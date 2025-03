広島T-SITE 1号館1Fギャラリーにて開催！イロハニ「ポップアップストア」　

「イロハニ」が、2025年3月1日(土)から4月13日(日)までの期間限定で、広島T-SITE 1号館1Fギャラリーにてポップアップストアを開催します。

「イロハニ」が、2025年3月1日(土)から4月13日(日)までの期間限定で、広島T-SITE 1号館1Fギャラリーにてポップアップストアを開催。

このポップアップでは、さまざまな韓国コスメを実際に手に取り、テクスチャーを確かめながら、最新の韓国ビューティートレンドについて語り合える特別な空間を用意。

新大久保本店で取り扱っている人気商品を、広島でも楽しめます。

■新たな出会いと韓国ビューティー体験

慣れ親しんだ場所を離れ、新たな出会いを通じて韓国ビューティーをより深く知ることができる機会です。

イロハニのスタッフは 各ブランドや商品の知識が豊富で、お客様の肌に合ったアイテムを提案します。

イロハニ本店の商品ラインアップと同様に、韓国で話題の最新コスメも多数用意。

■T-SITEで韓国コスメを身近に

今回のポップアップが開催されるT-SITEは、広島の人々の暮らしに溶け込んだ空間です。

特別な人だけが楽しむ高価なコスメではなく、手頃な価格でも美しさを追求できるアイテムを揃えています。

また、日ごろに聞きたかった韓国コスメについても、答えられるようスタッフさんと商品を用意しています。

異なる肌質を持つスタッフが実際に試して選んだコスメも多数あります。

チラシ

豪華プレゼントがもらえるイベントも開催!

今回のポップアップでは、お客様に楽しめる特別なイベントを用意されています。

【スタンプイベント】

・ご来店ごとにスタンプを1個プレゼント(最大3回)

・3,000円以上購入で購入スタンプを1個プレゼント

(ご注意:LIMOE、Easydew、LABIOTTEのブランドの商品のみ)

・合計6個のスタンプを集めると、人気ブランド「LIMOE」のスキンケア3点セットをプレゼント!

【イロハニ 広島ポップアップストアの情報】

開催期間:2025年3月1日(土)〜4月13日(日)

開催場所:広島T-SITE 1号館1Fギャラリー

〒733-0831 広島県広島市西区扇2丁目1-45

営業時間:10:00〜19:00

※営業時間は変更になる場合があります。

イロハニのキャラクター

■ショップ情報

ショップ名:イロハニ新大久保店

所在地 :東京都新宿区百人町1-9-12-1F

最寄駅 :「JR山手線新大久保駅」から徒歩2分、

「JR総武線大久保駅」から2分

電話番号 :070-5368-2481

ショップ名:イロハニそごう横浜店

所在地 :神奈川県横浜市西区高島2-18-1そごう横浜百貨店 1F

最寄駅 :「JR線・京浜急行線・相鉄線・

横浜市営地下鉄ブルーライン横浜駅」から徒歩約3分

営業時間 :10:00-20:00

