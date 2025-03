100％リサイクル可能な素材を使用した新パッケージ！三陽物産「ハイランドパーク」

三陽物産は、エドリントン社が製造するシングルモルトスコッチウイスキー「ハイランドパーク」のパッケージリニューアルを行います。

三陽物産は、エドリントン社が製造するシングルモルトスコッチウイスキー「ハイランドパーク」のパッケージリニューアルを行います。

ハイランドパークは、数々の受賞歴を誇るシングルモルトウイスキー:12年・15年・18年を、その故郷であるオークニー諸島の美しい自然、クリエイティブな精神にインスパイアを受けた明るいパッケージへと変更します。

2024年10月から全世界的に発信された今回の新しいパッケージデザインは、200年以上にわたりウイスキーを造り続けてきたハイランドパークにとって新しい夜明けともいえる試みとなっており、オークニーのユニークな伝統やコミュニティが、世界でも類を見ないウイスキーづくりへとつながっていることを讃えた内容となっています。

ハイランドパークはスコットランドの北東沿岸部に位置するオークニー諸島に226年前に誕生しました。

オークニー諸島は伝統工芸、新石器時代の遺物、また現代はいち早く再生可能エネルギーを採用したことも有名ですが、それ以上に、目を引く海岸線、長い日照時間の後の美しい夕暮れなどの壮大な自然環境が島の誇りです。

オークニーでは、メキシコ湾流の暖かい海流がウイスキーの長期熟成に適した温帯の気候をもたらしてくれます。

また、オークニーは非常に風が強いことで知られ、木々が生育することができませんが、それは同時にオークニーのピートは木の根ではなく、フローラルなヘザー(ヒース)が堆積したものであるということを意味します。

そして、このヘザーピートを使用することで世界のどこにもないアロマティックなスモーキーさを持つウイスキーが生まれます。

こういった自然としても文化的にもユニークな文脈が、ハイランドパークにとって精神的にも、(数々の受賞歴を誇る)味わいの面からみても重要な背景となっています。

ハイランドパークの新しいパッケージデザインでは、その明るくコンテンポラリーな色調でオークニーの優美な光と生き生きとした環境を表現し、またロゴの周りにヘザーの花びらをデザインすることで、アロマティックでユニークな味わいを表現しました。

パッケージは木目調にし、ハイランドパークで使用している最高品質のシェリーシーズニング樽への敬意を表し、ボトルシェイプは、100%樽由来の美しいウイスキーの色合いがより明るく映えるようにアップデートしました。

また、このウイスキーの起源を讃え、「Product of Orkney=オークニー産」のエンボスをボトルに施しています。

■ハイランドパーク グローバル・ブランドディレクター ポール・コンデュロン Paul Condron

ハイランドパークでは、ウイスキーにまつわるあらゆる要素がオークニーを体現するものだと考えています。

たとえば、私たちがどのようにウイスキーを造るか、どのようにして特徴的なフレーバーになるのか、独自の造りにこだわってきた職人たちなどあらゆる面です。

私たちは200年以上変わらずオークニーの地でウイスキーを造り続けていますが、いまだにこの地の美しさや、ヘザーピートの優雅で独特な香りに驚かされますし、新しいパッケージではそれをどうにか視覚的に表現できないかと試みました。

私たちの故郷、オークニーのフレッシュでモダンな息吹を感じ取っていただければ幸いです。

■ハイランドパーク マスターウイスキーメーカー ゴードン・モーション Gordon Motion

ハイランドパークにとって、今回パッケージリニューアルを行った12年、15年、18年は魂ともいえる存在です。

オークニーのヘザーピートがもたらしてくれる、かすかにスモーキーな味わい。

これはハイランドパークが造られるオークニーという土地と同じくらいユニークですが、この味わいこそがハイランドパークが多くの方に愛される所以だと信じています。

今回のパッケージリニューアルでは、新しい見た目と、我々の自慢のウイスキーの変わらない味わい―世界のほかのどこにもない、ユニークな味わい―を楽しめます。

ハイランドパークの継続的なサステナビリティへの取り組みとして、今回のパッケージリニューアルでもカートンはFSC認証を取得した森林からつくられた100%リサイクル可能な素材を使用しています。

■ハイランドパーク12年

樽由来の自然な輝かしい色合いが特徴の、いきいきとしたウイスキー。

スパイシーでありながら滑らかで、最後にはすこしスモーキー。

オークニーのヘザーピートの温かなスモーキーさを体感するのに最適の一本です。

12年の滑らかさの秘訣は、1st Fillのヨーロピアンオークとアメリカンオークのシェリー樽を掛け合わせることによるスパイシーな甘み、メロウな温かみを表現し、リフィル樽を使用することによりバランスの取れた、飲みやすく丸みのある味わいに仕上げています。

ハイランドパーク12年

■ハイランドパーク15年

豊かな香りで目を見張るほどに複雑味溢れ、樽由来の深いゴールドの色合いが印象的。

アロマティックな温かいスパイスと、シトラスの魅力的な味わいのバランスは、まるでオークニーでの人生のように生き生きとしたコントラストが特徴です。

15年の特徴であるあたたかいバニラの香り―それは1st Fillのアメリカンオークシェリー樽と1st Fillヨーロピアンオークシェリー樽の見事な調和、そしてリフィルカスクによるバランスの取れた味わいに起因します。

44%と少し高めのアルコール度数が、より生き生きとしたフレーバーを感じさせます。

ハイランドパーク15年

■ハイランドパーク18年

濃厚なフルーティさと深みがある味わい。

ハイランドパークが誇る最も評価を受けてきたウイスキーです。

樽由来の自然で深いアンバーの色合いが特徴の18年は、それを造る職人と同じく、語るべきストーリーがたくさんある一本です。

18年の満足感のある深みは1st Fillのヨーロピアンオークシェリー樽の比率が多いことに由来し、濃厚なフルーツの香り、スパイスが舌の上に長く感じられます。

ここにアメリカンオークのシェリー樽原酒、リフィル樽原酒を使用することにより、複雑かつ丸みのある味わいを完成させています。

ハイランドパーク18年

■新パッケージ発売時期

2025年4月以降順次切り替え

*リニューアルに際しJANコードの変更はありません。

