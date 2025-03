ルーフキャリアやドラレコなどオプション追加！バブル「VIVEL TRIKE(ビベルトライク)」

バブルが取り扱いしている電動モビリティ車「VIVEL TRIKE(ビベルトライク)」に、ルーフキャリア、雨除けカバー、ドライブレコーダー、USB充電機能付きスマホホルダーなどの純正オプションが仲間入りしました。

バブル「VIVEL TRIKE(ビベルトライク)」

■ルーフキャリア 48,000円 取付工賃込み

車体の屋根上に設置するタイプのキャリアです。

サーフボード、キャンプ用品、釣り道具など、大型の荷物の搭載が可能になり、使用用途が広がります。

ルーフキャリア

■純正ドライブレコーダー 58,000円 取付工賃込み

前方および後方を録画可能な2カメラ仕様。

5インチタッチパネル搭載、直感的で使いやすい操作性。

スマホと同期して動画やデータをスマートに管理可能です。

タイヤ空気圧センサー内蔵で、さらに安心なドライブを!

純正ドライブレコーダー

■純正雨除け保管カバー 11,000円

ビベルトライクを雨やホコリから守る専用「雨除け保管カバー」。

耐久性のある防水素材を採用し、屋外保管でも安心。

撥水加工により雨水をしっかり弾き、トライクの寿命を延ばします。

軽量設計で着脱も簡単。

純正雨除け保管カバー

■充電機能付きスマホホルダー 取付工賃込み

強力ロックと簡単着脱で快適な操作性。

Qiによる無線充電とUSBケーブルでの急速充電に両対応。

充電機能付きスマホホルダー

■雨除けサイドカバーはデフォルト装備になりました。

雨風の車内への侵入を防ぐレインカバーです。

マジックテープで簡単に着脱可能です。

ジッパー付きのため、楽々車内にアクセスできます。

雨除けサイドカバー

