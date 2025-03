ユーシーカードは、UCプラチナカードの付帯保険として、新たに【通信端末・家電安心プラン】の提供を開始します。

ユーシーカード「通信端末・家電安心プラン」

ユーシーカードは、UCプラチナカードの付帯保険として、新たに【通信端末・家電安心プラン】の提供を開始。

このプランには、従来の「通信端末修理費用保険」に加え、新たに「家電住設什器備品修理費用保険」を追加します。

既存のUCプラチナカード会員の方は、2025年4月1日より、手続きなしで新プラン【通信端末・家電安心プラン】へ移行。

これまで以上に安心してサービスを利用できます。

■「通信端末・家電安心プラン」概要

(1) 通信端末修理費用保険

これまで通り、スマートフォンやタブレットなどの通信端末の修理費用を補償し、下記の通り補償対象機器に「無線通信機能が内蔵されたテレビ」を追加します。

<対象となる通信端末(無線通信機能が内蔵されたもの)>※対象機器にテレビ追加

※上記通信端末には、以下の機器等は含まれません。

ACアダプター、ケーブル、マウス、キーボード、リモコン、コントローラー、バッテリー、外部記録媒体、外付けモニター、その他類似機器等

【補償内容】

対象事故 :偶然な事故による物損、自然故障、盗難

補償金額※従来より変更なし:年1回、最大3万円まで補償

(修理不能な場合は最大7,500円まで補償)

適用開始日 :2025年4月1日より適用

※本プランは、同社提携先のさくら損害保険株式会社が提供します。

(2) 家電住設什器備品修理費用保険

今回新たに、下記の家電製品の修理費用を補償します。

<対象となる家電製品>

※上記家電製品には、以下の付属機器等は含まれません。

ACアダプター、ケーブル、リモコン、コントローラー、バッテリー、外部記録媒体、外付けモニター、その他類似機器等

【補償内容】

対象事故 :自然故障

補償金額 :1事故当たり、対象機器全体で20万円まで補償

適用開始日:2025年4月1日より適用

※本プランは、同社提携先のさくら損害保険株式会社が提供します。

■UCプラチナカード商品概要

UCプラチナカード商品概要

UCプラチナカードは、プラチナカード最安水準の年会費で、最高位の特典/サービスが満載のカードです。

カード年会費 :本人会員/16,500円(税込) 家族会員/3,300円(税込)

ポイント還元率:1.0% 常時2倍(1ポイント=5円換算の商品交換時)

優待サービス :100以上の有名ホテル、レストランや生活サービス等の

優待特典を用意

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 通信端末に加えて、家電製品も安心サポート!ユーシーカード「通信端末・家電安心プラン」 appeared first on Dtimes.