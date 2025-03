女優の南沙良が映画『愛されなくても別に』にて、浪費家の母親に依存され、人生に一度も期待を抱いたことのない主人公・宮田陽彩役として出演することが決定した。 本作は 『響け!ユーフォニアム』で知られる武田綾乃氏による原作『愛されなくても別に』の映画化となり、日本最年少でカンヌ国際映画祭への出品を果たした井樫彩氏が監督を務める。また、本作は南さんにとって、2022 年 9 月公開映画『この子は邪悪』以来

