¥ª¥ê¥é¥¸ÃæÅÄÆØÉ§¤ÎºÊ¡¦Ê¡ÅÄË¨¡¢8ºÐÄ¹ÃË¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÇØ¤¬¿¤Ó¤Æ¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¡¡¿Æ»Ò¤Ç¥×¡¼¥ë¤òËþµÊ
¡¡¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¡¦ÃæÅÄÆØÉ§¡Ê42¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¡ÅÄË¨¡Ê39¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹ÃË¡Ê8¡Ë¤È¤Î¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿åÃå»Ñ¤Ç¥Ý¡¼¥º¡ªÊ¡ÅÄË¨¡õ8ºÐÄ¹ÃË¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÇØ¤¬¿¤Ó¤Æ¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ë¡×
¡¡¡ÖÄ¹ÃË¤Î³Ø¹»¤¬µÙ¤ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà¤Î´õË¾¤Î¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤Ø¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£Àä¶«¹¥¤¤ÎÈà¤Ï¡¢¿ÈÄ¹¤¬¿¤Ó¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¿åÃå»Ñ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡Àä¶«¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÂÎ¸³¤·¤¿Ê¡ÅÄ¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉÝ¤¯¤ÆÀ¼¤â½Ð¤»¤Ê¤¤¤Û¤É¤À¤·¡¢Á´¿È¤º¤ÖÇ¨¤ì¤Ç¤µ¤é¤ËÉ¡¤Ë¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿å¤¬Æþ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ÏÁÖ²÷´¶¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¤È»×¤¦¤Û¤É³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÉÝ¤¤¤â¤ÎÃÎ¤é¤º¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¤¤¤í¤ó¤Ê¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ëÄ¹ÃË¤¬¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤¤¤Ä¤«±ó¤¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍ¦´º¤Ê¤ï¤¬»Ò¤Î»Ñ¤Ë¤Ï°ìËõ¤Î¼ä¤·¤µ¤òÊú¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¾¯Ç¯¤è¡¢Âç»Ö¤òÊú¤±¡×¤ÈÄ¹ÃË¤Ë¸þ¤±¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÂ©»Ò¤Á¤ã¤óÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¡¢Ç°´ê¤«¤Ê¤Ã¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÖÄ¹ÃË¤¯¤ó¡¢À¤³¦¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡¼¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¤¨¡ª¤Û¤ó¤ÈÇØ¤¬¿¤Ó¤Æ¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¤Í À®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ë´î¤Ó¤À¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡ÅÄ¤ÈÃæÅÄ¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¶¦±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë2012Ç¯6·î¤Ë·ëº§¡£ÍâÇ¯7·î¤ËÄ¹½÷¡Ê11¡Ë¡¢17Ç¯1·î¤ËÄ¹ÃË¡¢23Ç¯12·î¤Ë¼¡ÃË¡Ê1¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢21Ç¯¤è¤ê¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ë°Ü½»¤·¡¢À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿åÃå»Ñ¤Ç¥Ý¡¼¥º¡ªÊ¡ÅÄË¨¡õ8ºÐÄ¹ÃË¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÇØ¤¬¿¤Ó¤Æ¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ë¡×
¡¡¡ÖÄ¹ÃË¤Î³Ø¹»¤¬µÙ¤ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà¤Î´õË¾¤Î¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤Ø¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£Àä¶«¹¥¤¤ÎÈà¤Ï¡¢¿ÈÄ¹¤¬¿¤Ó¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¿åÃå»Ñ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡Àä¶«¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÂÎ¸³¤·¤¿Ê¡ÅÄ¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉÝ¤¯¤ÆÀ¼¤â½Ð¤»¤Ê¤¤¤Û¤É¤À¤·¡¢Á´¿È¤º¤ÖÇ¨¤ì¤Ç¤µ¤é¤ËÉ¡¤Ë¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿å¤¬Æþ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ÏÁÖ²÷´¶¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¤È»×¤¦¤Û¤É³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÂ©»Ò¤Á¤ã¤óÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¡¢Ç°´ê¤«¤Ê¤Ã¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÖÄ¹ÃË¤¯¤ó¡¢À¤³¦¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡¼¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¤¨¡ª¤Û¤ó¤ÈÇØ¤¬¿¤Ó¤Æ¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¤Í À®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ë´î¤Ó¤À¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡ÅÄ¤ÈÃæÅÄ¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¶¦±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë2012Ç¯6·î¤Ë·ëº§¡£ÍâÇ¯7·î¤ËÄ¹½÷¡Ê11¡Ë¡¢17Ç¯1·î¤ËÄ¹ÃË¡¢23Ç¯12·î¤Ë¼¡ÃË¡Ê1¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢21Ç¯¤è¤ê¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ë°Ü½»¤·¡¢À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£