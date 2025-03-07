　7日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比850円安の3万6900円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40797.69円　　ボリンジャーバンド3σ
40048.06円　　ボリンジャーバンド2σ
39340.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39298.43円　　ボリンジャーバンド1σ
39130.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38900.27円　　75日移動平均
38643.80円　　200日移動平均
38548.80円　　25日移動平均
38040.00円　　一目均衡表・基準線
37799.17円　　ボリンジャーバンド-1σ
37704.93円　　6日日経平均株価現物終値
37565.00円　　一目均衡表・転換線
37458.00円　　5日移動平均
37049.54円　　ボリンジャーバンド2σ
36900.00円　　7日夜間取引終値
36299.91円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース