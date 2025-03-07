日経225先物テクニカルポイント（7日夜間取引終了時点）
7日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比850円安の3万6900円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40797.69円 ボリンジャーバンド3σ
40048.06円 ボリンジャーバンド2σ
39340.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39298.43円 ボリンジャーバンド1σ
39130.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38900.27円 75日移動平均
38643.80円 200日移動平均
38548.80円 25日移動平均
38040.00円 一目均衡表・基準線
37799.17円 ボリンジャーバンド-1σ
37704.93円 6日日経平均株価現物終値
37565.00円 一目均衡表・転換線
37458.00円 5日移動平均
37049.54円 ボリンジャーバンド2σ
36900.00円 7日夜間取引終値
36299.91円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40797.69円 ボリンジャーバンド3σ
40048.06円 ボリンジャーバンド2σ
39340.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39298.43円 ボリンジャーバンド1σ
39130.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38900.27円 75日移動平均
38643.80円 200日移動平均
38548.80円 25日移動平均
38040.00円 一目均衡表・基準線
37799.17円 ボリンジャーバンド-1σ
37704.93円 6日日経平均株価現物終値
37565.00円 一目均衡表・転換線
37458.00円 5日移動平均
37049.54円 ボリンジャーバンド2σ
36900.00円 7日夜間取引終値
36299.91円 ボリンジャーバンド3σ
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