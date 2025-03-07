¡Ú¶¥ÇÏ¡Û¡Ö£³ºÐ²´ÇÏ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×£±°Ì¡Á£³°Ì¤Î´é¿¨¤ì¤Ï¡©¡¡¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ºÇÍÎÏ¸õÊä¤Î¶¯¤ß¤È²ÝÂê
£³ºÐ²´ÇÏ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¸åÊÔ¡Ë
£Ç£É¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¤òÀ©¤·¤Æ£²ºÐ²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¡¡photo by Sankei Visual
Á°ÊÔ¢¡ÃíÌÜ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¤Î¡Ö£³ºÐ²´ÇÏ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡ä¡ä
¡¡£³ºÐ²´ÇÏ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î¡¢£Ç£É»©·î¾Þ¡Ê£´·î20Æü¡¿Ãæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¡¢£Ç£ÉÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ê£¶·î£±Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤Ø¤È¸þ¤«¤¦Áè¤¤¤¬¤¤¤è¤¤¤èÂçµÍ¤á¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Âç°ìÈÖ¤Ø¤Î½ÐÁö¸¢¤ò¤«¤±¤¿ÃíÌÜ¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ì¡¼¥¹¤¬¤³¤ì¤«¤éËè½µ¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Î£³ºÐ²´ÇÏ¤Î¡ØSportiva ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÉÕ¡Ê¢¨¡Ë¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¤¡£
¢¨¡ØSportiva¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÉÕ¡Ù¤È¤Ï¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼ÇÏ»°Ïº¤ÎµÈÅÄ½ç°ìµ¼Ô¡¢Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÌÚÆîÍ§Êåµ¼Ô¡¢JRA¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤â½Å¾Þ¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤ò´ó¹Æ¤¹¤ë¶¥ÇÏÉ¾ÏÀ²È¤Î°Ë¿á²íÌé»á¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÅÚ²°¿¿¸÷»á¡¢SportivaÊÔ½¸Éô¶¥ÇÏÈÉ¤Î£µ¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢º£½Õ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÌÜ»Ø¤¹£³ºÐ²´ÇÏ¤Î¡¢¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÎÏ¡¦Ç½ÎÏ¤òÊ¬ÀÏ¤·¥é¥ó¥¯¤Å¤±¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î£±°Ì¤ò£µÅÀ¡¢£²°Ì¤ò£´ÅÀ¡¢£³°Ì¤ò£³ÅÀ¡¢£´°Ì¤ò£²ÅÀ¡¢£µ°Ì¤ò£±ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Áí¹ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡£³°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°²ó£µ°Ì¤Î¥µ¥È¥Î¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ê²´£³ºÐ¡¿Éã¥¥º¥Ê¡Ë¡££ÇIIÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ£²ºÐ£Ó¡Ê11·î16Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤Ç¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¡Ê²´£³ºÐ¡¿Éã¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¤È¶¥¤ê¹ç¤¤¤ò±é¤¸¤¿¤¢¤È¡¢£ÇIII¤¤µ¤é¤®¾Þ¡Ê£²·î£¹Æü¡¿µþÅÔ¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤ò´°¾¡¤·¤ÆÉ¾²Á¤ò¾å¤²¤¿¡£
µÈÅÄ½ç°ì»á¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼ÇÏ»°Ïº¡Ë
¡Ö£²ÀïÌÜ¤ÎÅì¥¹¥ÝÇÕ£²ºÐ£Ó¤Ç¤ÏÂç³°ÏÈÈ¯Áö¤«¤éÀè¼ê¤òÃ¥¤¦¤È¡¢Æ»Ãæ¤ÏÆ¬¤ò¾å¤²¤ÆÎÏ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ£²Ãå¤È¹¥Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¥È¥â¤Ë´Å¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤Î¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢£²ºÐ»þ¤Î£ÇµÀï¤ò¥Ñ¥¹¤·¤¿¤³¤È¤Ï±ÑÃÇ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡£³ÀïÌÜ¤Î¤¤µ¤é¤®¾Þ¤Ç¤Ï¡¢Á°Áö¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÁ°È¾¤Ï¥½¥í¥Ã¤È½Ð¤·¤ÆÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ËÀìÇ°¡£Á°¸åÈ¾¤Î£´¥Ï¥í¥ó46ÉÃ£±¡½48ÉÃ£³¤Î¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÃæÃÄ¤«¤é³°¤ò²ó¤Ã¤Æ°ìËç¾å¤ÎµÓÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤ÆÆÍ¤È´¤±¤Þ¤·¤¿¡£Î®¤ì¤¬¸þ¤¤¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤¬¡¢À¤Âå¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤ÀÇÏÂÎ¤äµ¤ÀÌÌ¤«¤éÀ®Ä¹¤ÎÍ¾ÃÏ¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»©·î¾Þ¤«¤é¥À¡¼¥Ó¡¼¤Þ¤Ç¤Ë¤â¤¦¤Ò¤ÈÀ®Ä¹¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤È¤Îº¹¤ÏÂ¿¾¯½Ì¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡£²°Ì¤Ë¤Ï¡¢Á°²ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¥¨¥ê¥¥ó¥°¡Ê²´£³ºÐ¡¿Éã¥¥º¥Ê¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡££ÇIIIµþÅÔ£²ºÐ£Ó¡Ê11·î23Æü¡¿µþÅÔ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¸å¤ËÉé½ý¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»©·î¾Þ¤Ë¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤¦¸«¹þ¤ß¤À¡£
ÌÚÆîÍ§Êå»á¡ÊÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë
¡ÖµþÅÔ£²ºÐ£Ó¤ò¾¡¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¹üÀÞ¤¬È½ÌÀ¡£»©·î¾Þ¤Ë¤ÏÄ¾¹Ô¤Ç¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂÀï¤«¤é¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢£²ÀïÏ¢Â³¤ÇÉé¤«¤·¤¿¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¡Ê²´£³ºÐ¡¿Éã¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢¡Ë¤¬¡¢¤Î¤Á¤Î£Ç£É¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¡Ê12·î28Æü¡¿Ãæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Ç£²Ãå¡£À¤Âå¾å°Ì¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½Õ¤Ë¤É¤ó¤ÊÇÏÂÎ¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
ÅÚ²°¿¿¸÷»á¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡Ö£²ÀïÏ¢Â³¤Ç´°Éõ¤·¤¿¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¤¬¡¢¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¤Ç¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤«¤é£²ÇÏ¿Èº¹¤Î£²Ãå¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÇÏ¤â½ÐÁö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤È¹¥¾¡Éé¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¹üÀÞ¤«¤é¤Î¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢Êì¥ä¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÃæµ÷Î¥Ï©Àþ¤Ç³èÌö¡£Á½ÁÄÊì¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ï±Ñ°¦¤Î¥ª¡¼¥¯¥¹¤Ê¤É£Ç£É£µ¾¡¡£¤½¤Î·ìÅý¤«¤é¡¢»©·î¾Þ¤¬ÉÔÈ¯¤Ç¤â¥À¡¼¥Ó¡¼¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡£±°Ì¤Ï¡¢Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¡£º£²ó¤ÏÊ¸¶ç¤Ê¤·¤ÎËþÉ¼¡£¤Ö¤Ã¤Ä¤±¤ÇÎ×¤à»©·î¾Þ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢²¿¤éÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¤¡£
µÈÅÄ»á
¡ÖÅìµþ¡¦¼Ç1800£í¤Î¿·ÇÏ¡Ê£¶·î£¹Æü¡Ë¢ªÅì¥¹¥ÝÇÕ£²ºÐ£Ó¤òÏ¢¾¡¡£È¯ÇÏ¤«¤é¤Î¹Ô¤µÓ¤¬¤è¤¯¤Æ¥¹¥Ã¤ÈÁ°¤Å¤±¤¬¤Ç¤¡¢Â¿¾¯ÎÏ¤àÌÌ¤Ï»Ä¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤½¤ì¤¬Ä¹¤¯Â³¤«¤Ê¤¤¤¢¤¿¤ê¤Ï¥»¥ó¥¹¤Î¹â¤µ¤Ç¤¹¡£
¡¡£³ÀïÌÜ¤Î¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¤Ï¡¢²áµî£²Àï¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÉñÂæ¤¬°Û¤Ê¤ëÃæ»³¡¦¼Ç2000£í¡£¹Ô¤µÓ¤¬¤è¤¯¤Æ¤â¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÎ®¤ì¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¤Ç¡¢Î®¤ì¤Ë¾è¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£°Æ¤Î¾å¡¢£±¡Á£²³Ñ¤Þ¤Ç¤Ë³°¤ÎÇÏ¤ËÍè¤é¤ì¤ë¤ÈÎÏ¤ó¤Ç¡¢°ÌÃÖ¤ò²¼¤²¤ë¸í»»¤¬À¸¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃæÃÄ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¹½¤¨¤Æ¡¢£³Ãå¤È¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥¦¥¹¥È¥é¡¼¥¼¥ó¡Ê²´£³ºÐ¡¿Éã¥â¥º¥¢¥¹¥³¥Ã¥È¡Ë¤Î¥Þ¥¯¤ê¤Ë¤âÆ°¤¸¤º¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤«¤éÄÉ¤¤¾å¤²¤ò³«»Ï¡£Ä¹¤¯¤¤¤¤µÓ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤ÈÈ´¤±½Ð¤¹·ÝÅö¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Ê¤®¤ÎÄ¹¤µ¤ÏÄÌ¾ï¤â¡¢È´·²¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¿´ÇÙµ¡Ç½¤Î¹â¤µ¤â¼êÅÁ¤Ã¤Æ¥í¥ó¥°¥¹¥Ñ¡¼¥È¤¬Íø¤¯¤Î¤ÏÂç¤¤ÊÉð´ï¤Ç¤¹¡£¤³¤³£³Àï¤ÎÆâÍÆ¤«¤é¡¢»©·î¾Þ¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼¤È¤â¤Ë»à³Ñ¤é¤·¤¤»à³Ñ¤Ï¸«Åö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¡££³Àï¤¹¤Ù¤ÆÄ¹µ÷Î¥Í¢Á÷¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢µ¤ÀÌÌ¤«¤é¤Ö¤Ã¤Ä¤±¤Ç»©·î¾Þ¤ËÄ©¤à¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ¤Âå¤Î¼çÌò¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
°Ë¿á²íÌé»á¡Ê¶¥ÇÏÉ¾ÏÀ²È¡Ë
¡Ö£²·î16Æü½ªÎ»»þÅÀ¤ÎËÜ¾Þ¶â¤Ï£±²¯1520Ëü±ß¡£°ìÁö¤¢¤¿¤ê¤Î¾Þ¶â¤Ï3840Ëü±ß¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤âJRA¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¸½£³ºÐÀ¤Âå¤ÎÇÏ¤È¤·¤Æ¤ÏÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¡£ÌµÇÔ¤Î£Ç£É¥¦¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤¹¤·¡¢¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÆ¬¤Ò¤È¤ÄÈ´¤±¤¿Â¸ºß¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡2018Ç¯°Ê¹ß¤ÎJRA£³ºÐ½Õ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¶¥Áö¡Êºù²Ö¾Þ¡¢»©·î¾Þ¡¢¥ª¡¼¥¯¥¹¡¢ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢Åì¥¹¥ÝÇÕ£²ºÐ£Ó¤Ç£´Ãå°ÊÆâ¤È¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÇÏ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¡¢·×19Àï¤·¤Æ£³Ãå°ÊÆâ£¹²ó¡¢£³ÃåÆâÎ¨47.4¡ó¡££²ºÐ£Ç£É¤ÈÆ±Åù°Ê¾å¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤è¤µ¤½¤¦¤Ê¡¢£³ºÐ²´ÇÏ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ÀïÀþ¤Î½ÐÀ¤¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤³¤ÎÅì¥¹¥ÝÇÕ£²ºÐ£Ó¤â²÷¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£¸å¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤¬¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Æó´§¤òÀ©¤¹¤Î¤«¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢Æ±ÇÏ¤ò¶¼¤«¤¹¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éÂ³¤¯¥È¥é¥¤¥¢¥ëÀï¤ËÃíÌÜ¤À¡£