「韓国はToo muchな国」『ケナは韓国が嫌いで』男性監督が「女性の生きづらさ」を描いた理由

『82年生まれ、キム・ジヨン』に続き、「女性の生きづらさ」を描いた韓国のベストセラー小説がまたひとつ映画化された。3月7日に日本公開される、『ケナは韓国が嫌いで』(監督:チャン・ゴンジェ)だ。

ソウル郊外の団地で両親・妹ともに暮らす28歳の女性ケナ(コ・アソン)は、経済的にも精神的にも余裕がない。通勤は片道2時間。会社の上司の理不尽な指示は耐えがたく、7年付き合っている恋人とも価値観が合わない。「自分に落ち度はないはずなのに、ここでは幸せになれない」と悟ったケナは、単身ニュージーランドに旅立ち、ワーキングホリデーを利用しながら移住のチャンスを模索するが……。

元新聞記者で1975年生まれの男性作家、チャン・ガンミョンによる原作小説『韓国が嫌いで』が刊行されたのは2015年。当時の韓国と言えば、前年の2014年に政府の対応が大きく批判された「セウォル号沈没事故」が発生。若者たちが就職率の低さや労働環境の悪さ、高騰する家賃、超学歴主義などを嘆いて自虐的に口にする「ヘル・コリア(地獄の韓国)」という言葉が流行し始めた頃でもある。

翌2016年には日本でも話題になった『82年生まれ、キム・ジヨン』が出版、同年「江南トイレ殺人事件」が発生し、韓国で女性の人権がいかに脅かされているかが改めて問題視され、同国の#MeToo気運は加速度的に高まっていった。

河荑直美がプロデュースした『ひと夏のファンタジア』(15)などで知られ、「韓国の是枝裕和」とも称される監督のチャン・ゴンジェは、1977年生まれの韓国人男性。原作刊行当時、既に若者世代ではなかったが、「ヘル・コリア」の感情は抱いていたという。そのタイミングで既にベストセラーとなっていた原作を読み、強烈な印象を抱くとともにケナに共感したことが、今回の映画化に結実した。

ゴンジェ監督は、どんな想いを込めて本作を作ったのか。

「知った顔をしているだけの男性」になりたくなかった

――男性であるゴンジェ監督が、女性の生きづらさに共感できたのはなぜでしょう。

ゴンジェ:韓国では老若男女問わず、ものすごく勉強し、仕事をしなければなりません。誰にとってもToo muchな国なんです。さらに家父長制が根強く残っているので、女性は非常に心を削られていると思います。

主人公「ケナ」とは性別も年齢も違いますが、私自身がケナの人生を自分ごととして感じ、彼女を通じて覚える感覚で生活したり、映画を通じて追体験することが重要だと考えました。そうしなければただの「知った顔をしているだけの男性」になってしまいそうな気がしたのです。それは、私が女性のパートナーと娘と暮らしていることも影響していると思います。

依然として多くの若者が韓国を去っている

――ケナのように裕福ではない若者で、「この国では生きづらい」という理由で国外に出る20代は、今でも実際に多いのでしょうか。

ゴンジェ:まず、原作が発表された2015年は、若者が韓国を脱出する現象がひとつの流行とも言えるほど多く見られ、20代の死亡原因の中で自殺がとても多いというデータもありました。その後の10年で、新型コロナウイルスの感染拡大やK-POP、韓国ドラマ、韓国映画の世界的な流行があったので、2015年と状況は違っているかもしれませんが、依然として多くの若者が韓国を去っているという状況はあります。

――この10年で、韓国の若者たちを取り巻く社会の状況に変化はありましたか。

ゴンジェ:韓国社会はもともと、変化に対する渇望が常に大きい国なんですよ。だから私自身、韓国社会は変わっていくべきであるといつも思っていますし、10年前と比べてどうかと問われれば、確実に変わったと信じています。

とはいえ今の韓国には、若い人たちに対して「なぜ行動を起こさないんだ。なぜ声を出さないんだ」と不満をあらわにする大人世代も結構います。よく観察してみると、若い人たちの異議申し立て的な声はちゃんと存在していますし、一部の若者は行動に移しているのですが。

韓国の既存の社会システムがあまりに強固すぎるんですよ。そのシステムを変えるのは非常に大変なんだということに、若者たちは打ちのめされています。だから我々大人世代がすべきなのは、「なぜ声をあげないんだ」と叱責することではなく、彼らに共感し、変革のための道を切り開いてあげることだと思います。

今の韓国の若者は「小確幸主義者」ではない

――2015年といえば、「ヘル・コリア」とともに、村上春樹の小説を由来とする「小確幸(小さいけれど確実な幸せ)」という言葉が韓国で流行しましたね。

ゴンジェ:はい。ちょうど10年くらい前でした。大きな願いは叶えることはできないけれど、日々の生活の中で小さな幸せを追求していこう、というものですね。大きな家を買うとか立派な車を買うとかではなく、うどんを食べたりスニーカーを履いてランニングしたりすることで幸せを見出す、といったような。ミニマリズムに根ざした、ひとつのイデオロギーと呼んでもよいくらいの価値観であり観念形態でした。ちなみに、私自身も「小確幸主義者」です。

――ケナは映画の終盤、「空腹と寒さがしのげればそれでいい」ということを口にします。彼女の行動原理や価値観は、この「小確幸」に属するものなのでしょうか。

ゴンジェ:ケナの価値観が「小確幸」に属するかどうかは、あまり重要ではないと思います。彼女が幸せを探し続け、その方向に確実に向かっているという事実が重要なので。もうひとつ言うなら、今の韓国の若者たちは「小確幸主義者」ではありません。彼らは小さなことから幸せを感じるのではなく、もっとストレートに、お金の価値を重要視していますから。私から見ると、欲望がとても大きいと感じます。

韓国男子は海外で独り立ちできない?

――ニュージーランドでケナが付き合った韓国人男性が年下ばかりであることについて、ケナ自身がモノローグで「韓国男子は海外で独り立ちできないのだ。つまり母親が必要だった」と言います。監督の実感としても、そうなのでしょうか。

ゴンジェ:はい、ケナと同意見です。海外に住んでいる韓国人留学生などにインタビューをしてみると、総じて女性のほうが新しい環境に慣れるのが早く、男性は苦労している。男性には柔軟性が足りないのかなと感じました。その背景には、韓国人男性にとって生まれ育った韓国という国が――韓国人女性に比べて――生きやすいからだと思います。

――自分の国で優遇されているからこそ、いざ海外に出ると相対的に生きづらいと感じる、ということですね。

ゴンジェ:私はそうじゃないかなと思いますが、多くの韓国人男性はこの意見に反発するでしょうね(笑)。

ケナは「判断した」のではなく「留保した」

――ケナを演じたコ・アソンさんは1992年生まれでケナとは世代が近いですが、役を演じてもらうにあたって、どんなコミュニケーションを取りましたか。

ゴンジェ:彼女には、「ケナはどんな人物なのか。なぜこのような行動をとったのか」といった質問をどんどん投げていきました。というのも、私は映画のキャラクターについて先に多くを決めず、撮影の過程で探していくタイプの監督なので。

「こういう演技をしてください」と指示するのではなく、質問を投げられたコ・アソンさんが「こんな感じですか」と演技で応えてくれる。それを見て私は「ああ、ケナってこういう人物だったんだ」と納得し、次のシーンをどうするか決める。そんなふうにケナという人物を作り上げていきました。

――結果として、ケナのキャラクターが生き生きと描かれ、映画全体を通じて彼女の精神性の変化、成長がとてもよく出ていたと思います。そんなケナは映画のラストで再び旅立ちますが、そこで彼女が韓国に抱いていた想いを、監督はどう解釈していますか?

国が大きく変革したらいつかは戻ってきたいと考えているのか。あるいは、ケナがニュージーランドで知り合ったマオリ族の友人のように「韓国人」という属性から完全に解き放たれ、「住んだ国が私の国」というアイデンティティを携えて生きていくのでしょうか。

ゴンジェ:ケナは「韓国を見捨てようと決めた」というより、韓国という国についてもっと考えてみよう、そのためにもう少し広い世界で経験してみようと思ったのではないでしょうか。「判断した」というより「留保した」。自分の人生についての「可能性」を残しておくために旅立ったのだ、と私は解釈しています。

『ケナは韓国が嫌いで』は2025年3⽉7⽇(⾦)ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館、シネ・リーブル池袋ほか全国公開

配給:アニモプロデュース

(C)2024 NK CONTENTS AND MOCUSHURA INC. ALL RIGHTS RESERVED.

「孤独のグルメは全話見た」ソン・シギョンが松重豊と”グルメ仲間”になって知ったこと