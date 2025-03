ブルボンは、独自技術で網目状に加工し、食べ応えと噛み応えにこだわったポテトチップス“ガチじゃが”シリーズに「ガチじゃがサワークリームペッパー味」を2025年3月11日(火)に期間限定で発売します。

ブルボン「ガチじゃがサワークリームペッパー味」

内容量 :98g

発売日 :2025年3月11日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :9カ月

ブルボンは、独自技術で網目状に加工し、食べ応えと噛み応えにこだわったポテトチップス“ガチじゃが”シリーズに「ガチじゃがサワークリームペッパー味」を2025年3月11日(火)に期間限定で発売。

「ガチじゃがサワークリームペッパー味」は、オニオン風味のサワークリーム味にブラックペッパー、ホワイトペッパーのピリッとした辛味を効かせたポテトチップスです。

まろやかな酸味にさわやかな刺激が後を引くおいしさに仕立てられています。

バリバリと噛みくだくクセになる食感をさっぱりとした味わいで楽しめます。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post バリバリ食感がクセになる!ブルボン「ガチじゃがサワークリームペッパー味」 appeared first on Dtimes.