ネスグローバルは、新たな英語学習の拠点「ネスアフタースクール浅草校」&「英検塾ZERO」を、東京都台東区に開講しました。

ネスグローバル「ネスアフタースクール浅草校」&「英検塾ZERO」開講

ネスグローバルは、新たな英語学習の拠点「ネスアフタースクール浅草校」&「英検塾ZERO」を、東京都台東区に開講。

【ネスアフタースクールのプログラムの特徴】

・英語イマージョン教育。

外国人講師とバイリンガル講師による英語のみの授業

・20年を超える歴史で洗練された多彩な教育カリキュラム

・プログラミング

・アート&クラフト

・英検対策

・実践的スピーキングトレーニング

・通いやすい環境

英検塾

英語アクティビティ

【英検塾ZEROのプログラムの特徴】

・英検対策に特化試験に必要なスキルを徹底強化(リーディング・ライティング・リスニング・スピーキング)

・レベル別クラス編成

・5級〜準1級まで対応

・個別指導・少人数制クラスで最適な学習環境

・合格保証制度

・過去問題演習+オリジナル教材で確実にスコアアップ

・模擬試験の実施で本番に強い実力を養成

【アクセス・開講日】

東京都台東区寿4丁目16-6 寿ビル2階

銀座線田原町駅 徒歩30秒

月・木・金 15:00〜18:00(アフタースクール)

アクセス

【費用】

詳細はお問い合わせください

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 新たな英語教育拠点が浅草に誕生!ネスグローバル「ネスアフタースクール浅草校」&「英検塾ZERO」開講 appeared first on Dtimes.