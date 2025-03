姿勢の良し悪し検知方法で特許を取得！AH Products「LaLaCoチェア」

AH Productsは、“姿勢の良し悪し検知方法”で2025年1月に特許を取得しました。

AH Products「LaLaCoチェア」

発売日 : 2017年1月31日

販売料金: 税込59,400円(税別54,000円)

サイズ : 縦330mm×横330mm×高さ485mm

カラー : ホワイト

素材 : 木材、樹脂、金属

生産国 : 日本

販売店 : 自社ホームページ、Amazon、楽天、ニトリECなど

LaLaCoチェアを使って知らない姿勢の正解を明確にして、人々の姿勢を改善させ健康に貢献。

【LaLaCoチェアについて】

良い姿勢を意識していますか?

椅子に座っている時間が長い現代人は反り腰やスマホ首などになりがちです。

そのような悪い姿勢が腰痛や肩こりなど不調の原因になります。

しかし、どのように意識して座れば良い姿勢になるかがわからないのが現状でないでしょうか?

良い姿勢は骨盤を立てて坐骨で座るだけでなく、体の軸の傾きを地面に対して垂直にする必要があります。

軸が傾くと重い頭が前に出て体に負担を掛けます。

“姿勢の良し悪し検知方法”は体の軸の傾斜を理解できるようになる技術です。

LaLaCoチェアは地面に対して垂直に座面を押し込めた時のみ抵抗感のない反動が返ってきます。

使用方法は簡単、骨盤を立てて座り抵抗がない傾きに調整します。

正しい軸の傾きを知らない人って意外と多いんです。

反り腰などの人は正しい姿勢がすごく前傾に感じたりします。

まず、自身の正しい体の軸の傾きを知ることが姿勢改善の第一歩です。

LaLaCoチェアで姿勢の正解を知って良い姿勢を身に付け健康増進に役立てませんか?

