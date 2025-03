魚にも「心」はあるのか？　脳の進化から見えてくること

ヒト以外の動物に、意識はあるのだろうか?

そうであれば、どの動物が意識をもつのだろう?

そもそも「意識」という言葉は、さまざまな文脈で、いろいろな意味で使われる。それゆえ、どのような意味で「意識」と言われているかには常に注意が必要である。本稿で議論したいのは、「一人称の視点からの世界の経験」という意味での意識だ。そのような体験は、専門的には「主観的経験」と呼ばれる。

この「意識」は、ヒトの意識(もっと具体的には、健康な成人の覚醒時の意識)ほどヴィヴィッドではっきりとしたものでなくてもいい。また、自己意識(自意識)やメタ意識(自分に意識があることを自覚するような意識)などの高次の意識でなくてもいい。何らかの主観的経験が、少しでもあればいいのだ。

たとえば、ふつうに生活をしているときに「自分という存在がいる」とか「自分には意識がある」と気にする人はほとんどいない。しかし、それに意識を向けるように指図されれば、健康な覚醒時の成人にはそれができる。つまりほとんどの人々には、こうした高次の意識が備わっている。その一方で、二度寝のまどろみに快感を覚えたり、美味しそうな料理を見て食欲が湧いたり、恋に落ちたときに胸が苦しくなったりといった体験には、必ずしも「自分という存在がいる」とか「自分には意識がある」といった高次の意識を伴わない。こうした体験は、高次の意識の土台となる、いわば低次の意識に属すると考えられる。

ただし論者によっては、「意識」を高次のものだけに限定して、主観的経験がありさえすればよい低次のものをsentience(センシェンス:「有感性」と訳されることが多い)と呼ぶこともある。たとえば、話題を呼んだ『タコの心身問題』1)の著者であるゴドフリー=スミスもそのひとりだ2)。ともあれ、これは言葉遣いの違いにすぎないので、今回は低次のものをとくに「原初的意識」、あるいは別段の断りをつけないかぎりで単に「意識」と呼ぶようにしよう。

さて「高度」な認知知能を備えるチンパンジーに、少なくとも原初的意識はあると大多数の人が考えるだろう。もしかしたら、何らかの自己意識やメタ意識もあるかもしれない。

イヌやネコにも意識があると思う人は多いのではないだろうか。イヌはとくに表情豊かである(ように見える)し、ネコだってずいぶん賢い(ように思える)。

トカゲやヘビ、カメなどの爬虫類になると、意識の存在を認めない人も出てくるかもしれない。どこか無表情に見えるのも、その理由のひとつだろうか。そもそも表情をつくるのに必要な表情筋は哺乳類にしかないので、爬虫類にとっては不当な言いがかりなのだが--。

キンギョやサバといった魚類については、意識があると思えない人もそれなりに多くなってきそうだ。しかしながら、魚にも痛みを(主観的に)感じる能力があると考える研究者もいる3)。

こうした脊椎動物以外の動物、つまり無脊椎動物についてはどうだろう。イカやタコなどの頭足類、ハチやセミといった昆虫類に、意識はないと考える人はかなり多いのかもしれない。

ところが最近の意識研究では、これらの動物にも意識があると主張する潮流がにわかに盛りあがりつつある。関連する著作には、すでに日本語に訳されているものも多い。たとえば前掲のゴドフリー=スミスの『タコの心身問題』のほか、筆者が邦訳したファインバーグ&マラット『意識の進化的起源』4)およびギンズバーグ&ヤブロンカの『動物意識の誕生』5)などが挙げられる。

さて、ここまでで出てきた動物の「順番」について、気がついたことはないだろうか?

……実は意図的に、ヒトに進化的に近縁な順番で並べていたのだ。どうやら、ヒトに近縁な動物ほど意識をもっていると考える人が多くなるらしい。ここにも、「人間中心主義のバイアス」が色濃く反映されている。

※人間中心主義のバイアスについては、前回の記事(なぜ「脳の進化」はこんなにも誤解されるのか…いまだにはびこる「俗説」の正体)を参照。

人間中心主義のバイアスは、大半の意識研究者たちの思考をも絡めとってきた。その最たるものが、大脳皮質に偏重して意識研究を進める「皮質中心主義(corticocentrism)」である。これは人間中心主義の変種のひとつと捉えることができる。

ヒトの脳は他の哺乳類と比べても大脳皮質がひときわ発達している。このこと自体は事実だ。しかし、それに「ヒトに近縁な動物ほど意識をもっていると考える」という人間中心主義のバイアスが重なると、「大脳皮質が意識を司る」という先入観が生まれる。

この先入観が如実に現れている実例のひとつが、「分離脳」にまつわる言説である。分離脳とは、左右の大脳半球を連絡する神経線維の集まった脳梁が切断されて、(あたかも)左右の大脳半球が分離されたような状態を指す。かつては、重度のてんかんの治療目的で脳梁を外科的に切断され、その結果として分離脳となった患者が複数いた(現在では抗てんかん薬の増加などにより脳梁離断手術の例はかなり少なくなっているようだ)6)。

分離脳については、神経心理学者のロジャー・スペリーとマイケル・S・ガザニガの研究が有名である。彼らは分離脳患者に対してさまざまな実験をおこなった。たとえば右の視野に「顔」という文字を提示すると、その視覚情報は左脳に伝わって、「『顔』という文字が見える」と分離脳患者は答える。しかし今度は左の視野に提示すると、その視覚情報は右脳に伝わるわけだが、その情報は言語情報処理が優位である左脳と共有されないので分離脳患者は「何も見えない」と答えつつ、顔の絵を描くことはできる7)。

この研究結果は、「左脳は言語などの論理的思考が優位で、右脳は芸術などの感性的思考が優位」という言説、ひいては「世の中には右脳人間と左脳人間がいる」といった神経神話(脳や神経にまつわる都市伝説)の元ネタのひとつとなったらしい。

さらには、脳梁分離患者では左右に分かれた大脳半球に対応して、「意識もふたつに分かれている」という考えが、世間一般だけでなく意識研究者にも広まっている6)。

ところが脳梁は、哺乳類にしか見られない構造である。最近になって動物意識研究が盛り上がる前から、すでに意識がある可能性が示唆されていた鳥類8)に、脳梁はない。つまり天然の分離脳なのである。だとすると、鳥類の各個体には常にふたつの意識が同居しているのだろうか。実際にそう主張する論者もいるが8,9)、筆者はそうは思わない(そうした論者のひとりである哲学者のウォルター・ファイトが上梓した著書9)に対する筆者のコメンタリー論文10)を参照)。

しかも正確に言えば、脳梁は哺乳類のうちの有胎盤類にしか見られない。つまり哺乳類以外の脊椎動物はおろか、哺乳類である単孔類(カモノハシやハリモグラ)あるいは有袋類(カンガルーやコアラ、オポッサムなど)にすら脳梁は存在しないのだ11)。これらの動物たちにも意識があるとすれば、やはり各個体にふたつの意識があるというのだろうか。

仮にそうだとすると、もともと意識は各個体にふたつあるのがデフォルトで、有胎盤類への進化において各個体にひとつの意識へと統一されたことになる。もしくは意識は有胎盤類のみにあり、カンガルーには意識はなくて、ハツカネズミには意識があるのだろうか。

いずれの論理的帰結もはなはだ不合理であると、筆者はいまのところ考えている……むしろ、そもそもの「大脳皮質が意識を司る」という先入観を疑うべきだ。その根拠を以下で述べよう。

神経科学者のビョルン・マーカーは2007年に、「大脳皮質なしの意識:神経科学と医療のための挑戦」12)と題する論文を発表し、皮質中心主義にほとんど染まりきった意識研究の現状を批判した。関連分野の研究者からの論評と、それに対するマーカーの応答も含まれた、長大な著作である。マーカーはまず、何らかの原因で先天的に大脳皮質がほとんど壊れてなくなってしまう水無脳症の子ども(ときには数十年も生き延びられる)にも意識をもつと示唆されるような臨床結果を取り上げ、意識の「有無」に対する大脳皮質の寄与に疑義を投げかける(意識の「豊かさ」に対する大脳皮質の寄与はあってしかるべきだが)。

そしてマーカーは、大脳皮質ではなくいわゆる脳幹の領域に存在する「上丘(視覚や聴覚の情報が入力し、行動の対象の選択を担う)」「中脳水道周囲灰白質(情動行動を司り、刺激に対する行動の動機づけを担う)」「黒質(刺激の重要性の評価と、行動の選択を担う)」という3つの領域の相互作用からなる「選択のトライアングル」が意識の機能にとって重要であると主張する。なお、この見解は精神分析家・神経心理学者で『意識はどこから生まれてくるのか』13)の著者であるマーク・ソームズも支持している。

上丘(哺乳類以外では視蓋と呼ばれる)・中脳水道周囲灰白質・黒質は、哺乳類だけでなく脊椎動物全体で広く見られる脳構造である。実際、著者もその一端を担った一連の研究において、ヤツメウナギ(前回の記事を参照)にも「選択のトライアングル」を構成する脳構造と神経連絡の存在が示唆されている14-16)。さらに、これらの構造は脳幹にあるので、脳梁の切断の影響も受けない。つまり脳梁切断によって左右ふたつに分離されるわけではない。マーカーの提言にしたがって、大脳皮質ではなく脳幹が意識の有無の鍵を握ると考えれば、脳梁と意識の関係にまつわる不合理は解消されるのである。

もちろん、これは状況証拠にすぎず、意識の主な担い手が大脳皮質であるのか、脳幹の「選択のトライアングル」であるのかは、現時点では断定できない。それでも、皮質中心主義の先入観にとらわれて大脳皮質だけに固執するのは視野狭窄であると言えるのではないだろうか。いわゆる脳幹にもっと注目するアプローチが、大脳皮質偏重のアプローチと同じくらい、いやそれ以上に真剣に検討されて然るべきだ。

大脳皮質は脳の表層にあって神経活動の記録などの実験がしやすい点も、これまでの意識研究が大脳皮質に偏重してきた理由かもしれない。かのイーロン・マスクの主導するNeuralinkも、基本的には大脳皮質に電極アレイを埋め込む方式のようだ。その一方で近年では、いわゆる脳幹をはじめとする脳の深部を刺激する手法の進歩も著しい17)。今後ますます加速度を増して進展すると目されるニューロテック/ブレインテックについては、果たして皮質中心主義的なパラダイムに基づくアプローチが成功し続けるのかという観点からも注視する必要があるだろう。

