¡Ö¼÷Ì¿¤¬Ä¹¤¤¡×¡ÖÇ¾¤¬¾®¤µ¤¤¤Î¤ËÃÎÇ½¤¬¹â¤¤¡×¡ÖÈîËþ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡×¡Ä¡ÖÄ»¡×¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¹¤´¤¤ºÍÇ½¤Î¡ÖÈëÌ©¡×
Ä»Îà¤Î±¿Æ°Ç½ÎÏ¤Ï¡¢À¸Êª¤ÎÃæ¤Ç¤âÊÌ¼¡¸µ¤À¡£Ä»¤ÏÓ®ÆýÎà¤Ê¤É¤È¤ÏÊÌ¼¡¸µ¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤³¤Î·Á¼Á¤Ï¡¢Ìó£²²¯£µÀéÇ¯Á°¤Ëµ¯¤¤¿ÂçÀäÌÇ¸å¤ÎÄã»ÀÁÇ¤È¤¤¤¦¶¯ÎÏ¤ÊÁªÂò°µ¤Î¤â¤È¤Ç¡¢¸¶»ÏÅª¤Êà¨ÃîÎà¡ÊÁÐµÝÎà¡Ë¤«¤é½ÃµÓÎà¡Ê¶²Îµ¤Î°ì·²¡Ë¤¬¿Ê²½¤¹¤ë²áÄø¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
ÃæÀ¸Âå¤ÎÇÆ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿½ÃµÓÎà¤È¡¢¤½¤Î¸å·Ñ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÄ»¤¬¡¢¤Ê¤¼¶Ã°Û¤ÎÇ½ÎÏ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡½¡½ÆÈ¼«¤ÎÀâ¤ò¸ò¤¨¤Æ¤½¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ê¡¢ÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¤Î¿·´©¡Ø¶²Îµ¤Ï¤¹¤´¤¤¡¢Ä»¤Ï¤â¤Ã¤È¤¹¤´¤¤¡ª¡Ù¤«¤é¡¢°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
Á°²óµ»ö¡ØµÞ·ã¤Ê»ÀÁÇÇ»ÅÙ¤ÎÄã²¼¤Ë¤è¤ë¡ÖÂçÀäÌÇ¡×¤ò¡¢¤Ê¤ó¤È¡Ö¥²¥Î¥à¤òÈ¾Ê¬¶á¤¯ÀÚ¤êÍî¤È¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤à¤Á¤ã¤Ê¼êÃÊ¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿À¸¤Êª¤¬¡Ö³ÍÆÀ¤·¤¿¤â¤Î¡×¡Ù¤è¤êÂ³¤¯
Ä»¤ÏÂÎ²¹¤¬¹â¤¤
¾®Ä»¤ò¼ê¤ÇÊú¤Ã¤³¤¹¤ë¤È¡¢ÂçÊÑ¤Ë²¹¤«¤¯´¶¤¸¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÄ»¤ÎÂÎ²¹¤¬¡¢¥Ò¥È¤ÎÂÎ²¹37ÅÙ¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë¹â¤¤¤¿¤á¤À¡£
Ä»¤ÎÂÎ²¹¤òÄ´¤Ù¤¿Êó¹ð¤Ï¿ôÂ¿¤¤¡£É½11¤Ï¡¢¼ç¤ÊÈô¹Ô¤¹¤ëÄ»¤ÈÈô¹Ô¤·¤Ê¤¤Ä»¡¢¤ª¤è¤ÓÓ®ÆýÎà¤ÎÂÎ²¹¤òÈæ³Ó¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£Èô¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤±¿Æ°¤¬²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¡£¤³¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÂÎ²¹¤ò¾ï¤Ë¹â¤¯°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ê·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡£ÆÃ¤ËÈô¹Ô¤¹¤ëÄ»¤ÎÂÎ²¹¤Ï40¡î°Ê¾å¤Ç¤¢¤ê¡¢Èô¹Ô¤»¤ºÃÏ¾å¤ÇÊë¤é¤¹Ä»¤ÎÂÎ²¹¤Ï40¡î°Ê²¼¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ò¥È¤ÎÂÎ²¹¤Ï37¡î¤Ç¡¢¥Ï¥È¤ÎÂÎ²¹¤Ï42¡î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î5¡î¤Îº¹¤Ï¡¢±©ÌÓ¤¬¤¢¤êÊÝ²¹Ç½ÎÏ¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤ÇÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ä»¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Âå¼Õ¤Ï¥Ò¥È¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Âå¼Õ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤È¤ÏÁ´¤¯ÊÌ¼¡¸µ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤ÎÀ¸¤ß½Ð¤¹¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Âå¼Õ¤ÎÃæ¿´¤Ï¡¢¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¡Ê¡ö1¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÂÎ²¹¤Îº¹¤Ï¡¢¥Ò¥È¤Î¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤È¡¢¥Ï¥È¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤È¤Î¡¢À¸¤ß½Ð¤¹¥Ñ¥ï¡¼¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î°ã¤¤¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥È¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÂÎ²¹¤ò42¡î¤Ë°Ý»ý¤Ç¤¡¢Èô¹Ô¤¬¤Ç¤¤ë¡£±©ÌÓ¤äÉ÷ÀÚ¤ê±©º¬¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤À¤±¤ÇÈô¹ÔÇ½ÎÏ¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¤Î¤ÏÁ´¤¯°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¯¡¢¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤«¤éÏÃ¤ò»Ï¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢ºÙË¦¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Âå¼Õ¤òÂç¤¤¯ÊÑ³×¤·¤Ê¤¤¤È²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤³¤½¡¢É®¼Ô¤Ï¡¢Ä»¤Ø¤Î¿Ê²½¤Îµ¯ÅÀ¤ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¡Ê¡ö2¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä»¤ÈÓ®ÆýÎà¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤Î³èÀ¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢Â¿¤¯¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬Êó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤òÇÝÍÜ¤·¤Æ¡¢»ÀÁÇ¾ÃÈñ¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¸»ºÎÌ¤òÂ¬Äê¤Ç¤¤ë¡£
Ä»¤Î¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤Ï¡¢»ÀÁÇ¾ÃÈñ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ë¡¢³èÀ»ÀÁÇ¤ÎÈ¯À¸ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£Ä»¤Î¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤Ï¡¢³èÀ»ÀÁÇ¤Î½üµîÁõÃÖ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤¿¤á¡¢Ï·²½¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ì¡¢Ä¹¤¤¼÷Ì¿¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ó®ÆýÎà¤Î¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤Ï¡¢»ÀÁÇ¾ÃÈñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢³èÀ»ÀÁÇ¤ÎÈ¯À¸ÎÌ¤¬Â¿¤¤¡£Ó®ÆýÎà¤Î¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤Ï³èÀ»ÀÁÇ¤ÎÈ¯À¸¸»¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ó®ÆýÎà¤Ç¤Ï¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤±¿Æ°¤ò»ýÂ³¤¹¤ë¤È³èÀ»ÀÁÇ¤¬È¯À¸¤·¡¢Ï·²½¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¡£
Èô¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¾ï¤Ë¹â¤¤Âå¼Õ³èÀ¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£Ä»¤ÎÈô¹ÔÇ½ÎÏ¤Ï¡¢¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤¬¾ï»þ¹â¤¤³èÀ¥ì¥Ù¥ë¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Î¤ß²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤³¤ì¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢Æâ²¹À¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Ä»¤ÎÀèÁÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥í¥Þ¥¨¥ª¥µ¥¦¥ë¥¹²Ê¡Ê¡ö3¡Ë¤Î¸å´ü½ÃµÓÎà¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ê²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë±¿Æ°Ç½ÎÏ¤Ï¡¢ÃÏ¾åÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÄ»Îà¤ÈÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¸½ºß¤ÎÓ®ÆýÎà¤Ê¤É±ó¤¯µÚ¤Ð¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥É¥í¥Þ¥¨¥ª¥µ¥¦¥ë¥¹²Ê¤Î¸å´ü½ÃµÓÎà¤ÎÂÎ²¹¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯38¡î¤È40¡î¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¦¡£ÃÏ¾å¤ÇÊë¤é¤¹¥À¥Á¥ç¥¦¤ä¥¨¥ß¥å¡¼¤Ï¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÎÂÎ²¹¤À¡£¥É¥í¥Þ¥¨¥ª¥µ¥¦¥ë¥¹²Ê¤Î½ÃµÓÎà¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Âå¼Õ¤È¡¢¤½¤³¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë±¿Æ°Ç½ÎÏ¤Ï¡¢Çò°¡µª¤Ç¤ÏÂî±Û¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡öÃí
¡Ê¡ö1¡Ë¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¡§¿¿³ËÀ¸Êª¤ÎºÙË¦¤ÎÃæ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡¢ºÙË¦Æâ¾®´ï´±¤Î°ì¤Ä¡£»é¼ÁÆó½ÅÁØ¤Ç¤Ç¤¤¿³°Ëì¤ÈÆâËì¤òÍ¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼´ð¼Á¤ò¹çÀ®¤¹¤ë¡£
¡Ê¡ö2¡Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¡§Ä»Îà¤Î¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤¬Ó®ÆýÎà¤Î¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë³èÀ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÊó¹ð¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤ÏÄ»¤¬¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤Î´¶¼õÀ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡ÊSatoh T. Bird evolution by insulin resistance. Trends Endocrinol Metab. 2021 Oct;32(10):803-813¡Ë¡£
¡Ê¡ö3¡Ë¥É¥í¥Þ¥¨¥ª¥µ¥¦¥ë¥¹²Ê¡§Çò°¡µª¸å´ü¤ËÂ¸ºß¤·¤¿¾®·¿½ÃµÓÎà¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡£¸å»è¤ÎÂè2»Ø¤Î¤«¤®ÄÞ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£ºÇ¤âÄ»¤Ë¶á¤¤½ÃµÓÎà¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢Â¿¤¯¤¬±©ÌÓ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÆâ²¹À¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¿âÄ¾Î¥Î¦¤Ç¤¤ëÄ»¤Ï¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ò½Ö»þ¤ËÀ¸¤ß½Ð¤¹
¤µ¤¤Û¤É¤ÎÉ½11¤«¤é¤Ï¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£Èô¹Ô¤Ë°Ü¤ëºÝ¤ËÄ¹¤¤³ê¶õ¤¬É¬Í×¤ÊÄ»¡Ê¥Ú¥ê¥«¥ó¤È¥¢¥Û¥¦¥É¥ê¡Ë¤È¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤ÇÂ®¤ä¤«¤ËÄ¾¾å¤ËÈô¤Ó¾å¤¬¤ê¤¹¤°¤ËÈô¹Ô¤Ë°Ü¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÄ»¡Ê¥Ï¥È¤Ê¤É¤ÎÄ»¡Ë¤È¤Î°ã¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£
³ê¶õ¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤Ä»¤ÎÂÎ²¹¤Ï42¡î¤Ë¶á¤¯¡¢³ê¶õ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÄ»¤Ï40¡îÉÕ¶á¤Ç¤¢¤ë¡£Ä»¤¬¤½¤Î¾ì¤ÇÄ¾¾å¤ËÈô¤Ó¾å¤¬¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼«ÎÏ¤Ç±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ½½Ê¬¤ÊÍÈÎÏ¤òÆÀ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£Ä¾¾å¤ËÈô¤Ó¾å¤¬¤ëÇ½ÎÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ºÙË¦¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Âå¼Õ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¤µ¤é¤Ë°ìÃÊ¾å¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¶»¹ü¤ËÂç¤¤ÊÎµ¹üÆÍµ¯¤¬¤¢¤ê¡¢Âç¤¤Ê¶»¶Ú¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥Ï¥È¤Î¹ü³Ê¤ò¸«¤ì¤Ð¤è¤¯¤ï¤«¤ë¤³¤È¤À¡£³ê¶õ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÄ»¤Ï¡¢³ê¶õ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÍÈÎÏ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¡¢¥Ï¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê¶ÚÆù¤ò¶»¤Ë¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹½Â¤Åª¤Ê°ã¤¤°Ê¾å¤Ë¡¢¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤Î³èÀ¤Î°ã¤¤¤¬º¹¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤éÂÎ²¹¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¼Â¤Ï½é¤á¤Æ¶õ¤òÈô¤ó¤À»ÏÁÄÄ»¡Ê¥¢¡¼¥±¥ª¥×¥Æ¥ê¥¯¥¹¡Ë¡Ê¡ö4¡Ë¤Ï¡¢Îµ¹üÆÍµ¯¡Ê¡ö5¡Ë¤¬Á´¤¯¤Ê¤¯¡¢¥Ï¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¿¿¾å¤ËÈô¤Ó¾å¤¬¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¡¢Ä¹¤¤³ê¶õµ÷Î¥¤òÆÀ¤ë¤«¡¢¤Þ¤¿¤ÏÌÚ¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤ë¤«¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¥°¥é¥¤¥À¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÈô¹Ô¤Ë°Ü¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»ÏÁÄÄ»¤Ï40¡î¤ò¾¯¤·²¼²ó¤ëÄøÅÙ¤ÎÂÎ²¹¤À¤Ã¤¿¤È¿ä»¡¤Ç¤¤ë¡£
³ê¶õ¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¤Ë¡¢¿¿¾å¤ËÈô¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¼«¤éÍÈÎÏ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤´¤í¤«¤é¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¶»¹ü¤Ë¤¢¤ëÎµ¹üÆÍµ¯¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÀµ³Î¤Ë¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³ê¶õ¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤Èô¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·À¸Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Çò°¡µª¤Þ¤Ç¤ÎÄ»¤Î¹ü³Ê¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢°ìÉô¤ò½ü¤¤¤ÆÁ´¤Æ¤¬Îµ¹üÆÍµ¯¤ÎÈ¯Ã£¤¬Ì¤½Ï¤Ê¤Î¤À¡£¤Û¤È¤ó¤É¤¬³ê¶õ¤Ë¤è¤ëÈô¹Ô¤«¡¢ÌÚ¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤ëÊýË¡¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¿¿¾å¤ËÈô¤Ó¾å¤¬¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÄ»¤Ï¡¢Çò°¡µª¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¿·À¸Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤«¤é¤ÎÈ¯Ç®¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Áý¶¯¤µ¤ì¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈô¤Ó¾å¤¬¤êÊý¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Îã¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¸¥§¥Ã¥ÈÀïÆ®µ¡¤ÏÄ¹¤¤³êÁöÏ©¤¬É¬Í×¤À¡£³êÁö¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð½½Ê¬¤ÊÍÈÎÏ¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¿¿¾å¤ËÎ¥Î¦¤¹¤ë¥Ï¥ê¥¢¡¼ÀïÆ®µ¡¤Î±ÇÁü¤òÃæ³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë½é¤á¤Æ¸«¤¿»þ¤Î¶½Ê³¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¿âÄ¾Î¥ÃåÎ¦µ¡¥Ï¥ê¥¢¡¼¤Ï¡¢¤Þ¤³¤È¤Ë³×Ì¿Åª¤Êµ»½Ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¤¿¤ÀÃ±¤Ë¥¸¥§¥Ã¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÊ®½Ð¸ý¤ò²¼¤Ë¸þ¤±¤ë¡¢¤È¤¤¤¦´ÊÃ±¤ÊÏÃ¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï½½Ê¬¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡£Á´¤Æ¤Î¹½Â¤¤ò¸«Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¥Ï¥ê¥¢¡¼¤Ï¡¢¿âÄ¾Î¥ÃåÎ¦¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¸¥§¥Ã¥ÈÀïÆ®µ¡¤ÎºÇ¤âÉ¬Í×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ëÂ®ÅÙ¤ä¹ÒÂ³µ÷Î¥¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Âç¤¤µ¤Ï°ã¤¦¤Î¤ÇÃ±½ãÈæ³Ó¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¿âÄ¾Î¥Î¦¤Ç¤¤ëÄ»¤Ï¡¢¿¿¾å¤ËÍÈÎÏ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ò½Ö»þ¤ËÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¿·¤·¤¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤¬ÂÎ²¹¤È²¿¤«´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©
¡öÃí
¡Ê¡ö4¡Ë»ÏÁÄÄ»¡Ê¥¢¡¼¥±¥ª¥×¥Æ¥ê¥¯¥¹¡Ë¡§¥¸¥å¥éµª¸å´ü¤Ë¸½¤ì¤¿±©ÌÓ¤ò¤â¤Ã¤¿½ÃµÓÎà¤Ç¤¢¤ë¡£Æâ²¹À¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Èô¹ÔÇ½ÎÏ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Ä»¤ÎÄ¾ÀÜ¤ÎÀèÁÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê¡ö5¡ËÎµ¹üÆÍµ¯¡§Íã¤ò»ý¤ÄÄ»Îà¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¹ü¤ÎÉôÊ¬¡£ËÀ¾õ¤Î¹ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä»¤Î¶»¹ü¤ÎÃæ±û¤Ç½Ä¤ËÁö¤ëÆÍµ¯¤Ç¤¢¤ë¡£ÈôæÆ¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¶ÚÆù¤¬ÉÕÃå¤·¡¢ÈôæÆÇ½ÎÏ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Ç®¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¡½¡½ÂÎ²¹¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ÎÍøÅÀ¤È¤Ï
ÂÎ²¹¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÄ´Àá¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡©
¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤«¤é¤ÎÈ¯Ç®¤¬¼ç¤ÊÇ®¸»¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢Ä»¤ÈÓ®ÆýÎà°Ê³°¤ÎÀ¸Êª¤Î¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤Ï¡¢¤½¤ÎÈ¯Ç®¤Ï¤ï¤º¤«¤Ç¡¢ÂÎ²¹¤ò°ìÄê¤ËÊÝ¤Æ¤ë¤Û¤É¤ÎÇ®¤òÈ¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¿Þ42¤Ç¼¨¤¹¡Ö¶¦Ìò¡×¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¡Ö¶¦Ìò¡×¤Î¾õÂÖ¤Î»þ¤Ï¡¢¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡ÊATP¡Ë¤òÀ¸»º¤¹¤ë¤¬¡¢È¯Ç®¤ò¤¢¤Þ¤ê¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡ÖÃ¦¶¦Ìò¡×¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÀ¸»º¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢È¯Ç®¤ò¹Ô¤¦¡£Æâ²¹À¤ÎÆ°Êª¡ÊÄ»¤ÈÓ®ÆýÎà¡Ë¤Ï¡¢¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤ò¡ÖÃ¦¶¦Ìò¡×¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ®¤ò»ºÀ¸¤·¡¢ÂÎ²¹¤ò°ìÄê¤ËÊÝ¤È¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Ï¥È¤Ê¤É¤Î¹â¤¤Èô¹ÔÀÇ½¤ò»ý¤ÄÄ»¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É40¡î°Ê¾å¤ÎÂÎ²¹¤ò»ý¤Ä¡£¤³¤ì¤ÏÀ¸Êª¤ÎÃæ¤Ç¤â¹â¤¤ÂÎ²¹¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÄ»¤¬¾ï¤Ë¹â¤¤³ä¹ç¤ÇÃ¦¶¦Ìò¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÓ®ÆýÎà¤Ç¤Ï¡¢10%ÄøÅÙ¤¬Ã¦¶¦Ìò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤¬¡¢Ä»¤Ç¤Ï20¡Á30%ÄøÅÙ¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÂÎ²¹¤ò42¡î¤ËÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ä»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¬¤ó¡¢Ç§ÃÎ¾É¤äÅüÇ¢ÉÂ¤Ê¤É¤Î¡¢¥Ò¥È¤Ç¤¤¤¦À®¿ÍÉÂ¤Ï¤Þ¤ì¤Ç¡¢¤Þ¤¿Ó®ÆýÎà¤ËÈæ¤Ù¤Æ´¶À÷¾É¤â°µÅÝÅª¤Ë¤Þ¤ì¤Ê»ö¾Ý¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î42¡î¤È¤¤¤¦¹â¤¤ÂÎ²¹¤¬¡¢Ä»¤ÎÄ¹¼÷¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ì¤Ä¤ÎÍ×°ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
Ä»¤ÈÓ®ÆýÎà¤ÎÂÎ²¹¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¡¢¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤Ç¤ÎÇ®»ºÀ¸¤ÎÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¤¿¤á¤À¡£ÂÎ²¹¤¬¥Ò¥È¤è¤ê5¡îÄøÅÙ¹â¤¤¤³¤È¤Ï¡¢Ä»¤ÎÀ¸Íý³Ø¤Ë´ðËÜÅª¤ÊÊÑ³×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£ÌÈ±Ö¤¬Ó®ÆýÎà¤è¤ê¤â¾ï»þ¹â¤¤³èÀ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤À¡£ÆÃ¤ËÂÎ²¹¤¬37¡Á42¡î¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¡¢Âç¤¤¯ÌÈ±Ö¤Î³èÀ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÎ²¹¤¬1¡î¾å¤¬¤ë¤´¤È¤ËÌÈ±Ö³èÀ¤¬¿ôÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤â¤¢¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤è¤ë´¶À÷¾É¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¶ËÃ¼¤ËÄã¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¼ðáçÌÈ±Ö¤À¤Ã¤Æ³èÀ¤¬¹â¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢¤¬¤ó¤¬¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÄ»¤Ï»à¤ÌÄ¾Á°¤Þ¤ÇÈô¹Ô¤Ç¤¤ë¤·¡¢¤è¤Ü¤è¤Ü¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡£Ä»¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÏ·¿Í¤¬Ë¾¤à¡Ö¥Ô¥ó¥Ô¥ó¥³¥í¥ê¡×¡Ê»à¤ÌÄ¾Á°¤Þ¤Ç·ò¹¯¤ÇÆÍÁ³»à¤Ì¤³¤È¡Ë¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¸Êª¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÂÎ²¹¤ò¹â¤¯ÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ë¤è¤ëÍøÅÀ¤òÂç¤¤¯°Ê²¼¤Î3ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¤¹¤°¤Ë¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤±¿Æ°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£
¢ÌÈ±Ö³èÀ¤ò¹â¤¯°Ý»ý¤Ç¤¤ë¡£
£¤¬¤óºÙË¦¤ÎÁý¿£¤òÍÞÀ©¤Ç¤¤ë¡£
¥Ò¥È¤¬É÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤¤¿¤È¤¡¢È¯Ç®¤·¤ÆÌÈ±Ö³èÀ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢É÷¼Ù¤«¤é²óÉü¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤³¤Î»þ¡¢ÂÎ²¹¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÀ¸ÍýÅª¤ÊÈ¿±þ¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ò¥È¤Î¾ì¹ç¡¢ÌÈ±Ö³èÀ¤ÎºÇÂçÃÍ¤Ï40¡î¤¯¤é¤¤¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¡¢ÌÈ±Ö³èÀ¤ò¾å¤²¤ÆÁá¤¯²óÉü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¤¬¤óºÙË¦¤Ï40¡î°Ê¾å¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë42¡îÄøÅÙ¤Ç¤ÏÁý¿£¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤¬¤ó¤Î¼£ÎÅ¤Ë²¹Ç®ÎÅË¡¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤È¤â¤ÈÂÎ²¹¤¬42¡î°Ê¾å¤ÎÄ»¤Ç¤Ï¡¢´¶À÷¾É¤Ë¤â¤¬¤ó¤Ë¤âÈîËþ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£À¸³è½¬´·ÉÂ¤Ê¤É¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
Ä»¤¬Ï·Îð¤Þ¤Ç±¿Æ°Ç½ÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¡¢¥Ô¥ó¥Ô¥ó¥³¥í¥ê¤Ç»à¤Ì¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¤³¤Î¤¿¤á¤À¡£
Ä»¤ÎÄ¹¼÷¤ÎÈëÌ©¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢
É®¼Ô¤Ï¥³¥¶¥¯¥é¥¤¥ó¥³¤È¤¤¤¦Ä»¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÎ½Å40gÄøÅÙ¤Î¾®¤µ¤ÊÂÎ¤ÇÇ¾¤Î½ÅÎÌ¤Ï¿ô¥°¥é¥àÄøÅÙ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î¹â¤¤ÃÎÀ¤ËÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¡£¿Í´Ö¤Î¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤«¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¼ïÎà¤â¤Î´¶¾ðÉ½¸½¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±¤¸ÄøÅÙ¤ÎÂÎ½Å¤Î¥Þ¥¦¥¹¤Ê¤É¤Î¤²¤Ã»õÌÜ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢¤Ï¤ë¤«¤Ë´¶¾ðÉ½¸½¤¬Ë¤«¤Ê¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£
Ä»¤Î¾®¤µ¤ÊÇ¾¤¬»ý¤Ä¹â¤¤Ç½ÎÏ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶Ã¤¯¤Ð¤«¤ê¤À¡£Ä»¤ÎÃÎÇ½¤Î¸¦µæ¤ÇÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥¦¥à¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ç¤¤¤¨¤Ð5ºÐ¤«6ºÐÄøÅÙ¤ÎÃÎÇ½¤ò»ý¤Á¡¢¾ìÌÌ¤´¤È¤Ë¸ÀÍÕ¤òÅ¬ÀÚ¤ËÁªÂò¤·¤ÆÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤·¡¢Â¤·»»¤ä°ú¤»»¤â¤Ç¤¤¿¡£Ä»¤ÏÇ¾¤¬¾®¤µ¤¤¤Î¤Ë¡¢ÃÎÇ½¤Ï¹â¤¤¤Î¤À¡£
¤Þ¤¿Ä»¤Ï¡¢Ó®ÆýÎà¤è¤ê¤â¤«¤Ê¤êÄ¹À¸¤¤À¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥ª¥¦¥à¤Ï40Ç¯À¸¤¤ë¡£Æ±¤¸¤°¤é¤¤¤ÎÂÎ½Å¤Î¥¦¥µ¥®¤Ï10Ç¯¤¯¤é¤¤¤·¤«À¸¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÈÌ¤ËÄ»¤¬Ó®ÆýÎà¤è¤ê¤âÄ¹¼÷¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡©¼ÂºÝ¤Ë¡¢Ä»¤è¤ê»ô¤¤¼ç¤ÎÊý¤¬Àè¤Ë»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¸å¤¬º¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤è¤¯Ê¹¤¯ÏÃ¤À¡£
Ä»¤Ï¹â¤¤±¿Æ°Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÂå¼Õ³èÀ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ë¡¢Ó®ÆýÎà¤è¤ê²¿ÇÜ¤âÄ¹À¸¤¤À¡£¤³¤ì¤ÏÀ¸Êª³Ø¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÆæ¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¡Ö¥Ð¡¼¥É¥Ñ¥é¥É¥Ã¥¯¥¹¡ÊÄ»¤ÎÌ·½â¡Ë¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£
Ä»¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºÍÇ½
¥Ð¡¼¥É¥Ñ¥é¥É¥Ã¥¯¥¹¤Î´ðËÜ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼õÀ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤ÎÁõÃå¤Ë¤¢¤ë¡£É½12¤Ë¼¨¤¹¤è¤¦¤Ê¥Ð¡¼¥É¥Ñ¥é¥É¥Ã¥¯¥¹¤Î·Á¼Á¤Ï¡¢Ìó2²¯2ÀéËüÇ¯Á°¤Î½ÃµÓÎà¡ÊÎã¡§¥³¥¨¥í¥Õ¥£¥·¥¹¡Ë¤¬¤¹¤Ç¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¼Á¤Ï¡¢Äã»ÀÁÇ¤È¤¤¤¦¶¯ÎÏ¤ÊÁªÂò°µ¤Î¤â¤È¤Ç¡¢¸¶»ÏÅª¤Êà¨ÃîÎà¡ÊÁÐµÝÎà¡Ë¤«¤é½ÃµÓÎà¤¬¿Ê²½¤¹¤ë²áÄø¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤«¤é¤À¡£
Ä»¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð
¡¦±¿Æ°Ç½ÎÏ¤¬¹â¤¤
¡¦ÅüÇ¢ÉÂ¤Ï¥¼¥í
¡¦ÈîËþ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤
¡¦Ç¾¤¬¾®¤µ¤¤¤Î¤ËÃÎÇ½¤¬¹â¤¤¡¡¤Ê¤É¤Ç¤¢¤ë¡£
Ä»¤Î¤³¤ì¤é¤ÎÄ¶Ç½ÎÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡¢ºÇ¤â´ðËÜÅª¤ÊÍ×°ø¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡©
¸½ºß¡¢¤³¤ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤Ï¡¢É´²ÖåçÍð¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä»¤ÏÓ®ÆýÎà¤ËÈæ¤Ù¡¢¹â¤¤±¿Æ°ÀÇ½¤òÍ¤·¡¢»ÀÁÇ¾ÃÈñ¤â¹â¤¤°ìÊý¡¢³èÀ»ÀÁÇ¤ÎÊü½Ð¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤¬¤ó¤äÈîËþ¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÈó¾ï¤Ë¤Þ¤ì¤Ç¡¢Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿¤âÓ®ÆýÎà¤ÎÇÜ°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¸½¾Ý¤ÏÀ¸Íý³Ø¼Ô¤Î¶½Ì£¤ò²¿½½Ç¯¤Ë¤â¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤È¤é¤¨¡¢¡Ö¥Ð¡¼¥É¥Ñ¥é¥É¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¡ÊÁ°½Ð¡¦É½12¡Ë¡£
Ä»¤Ç¤âÓ®ÆýÎà¤Ç¤â¡¢¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤¬½é´üÈ¯À¸¤ËÉ¬Í×¤Ç¡¢¤³¤Î»þ¡¢¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤ÎºîÍÑ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢È¯À¸¤Ï¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡£Ó®ÆýÎà¤Ï»à¤Ì¤Þ¤Ç¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼õÀ¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤ß¤ä¤«¤ËÏ·²½¤·¤Æ¡¢À¤Âå¸òÂå¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ä»¤ÏÀ®½Ï¤¹¤ë¤È¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤Î´¶¼õÀ¤ò¼º¤¤¡¢¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤ÎºîÍÑ¤¬ºÇ¾®¤Î¤Þ¤ÞÀ¸¤Â³¤±¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤ÁÄ»¤¬Ä¹¼÷¤Ê¤Î¤Ï¡¢À®½Ï¸å¤Ë¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼õÀ¤ò¼º¤¦¤«¤é¤À¤È¤¤¤¨¤ë¡£
Ä»¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤ÎºîÍÑ¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤Ï¤¤¤Ä¤â³èÀ²½¤µ¤ì¤Æ¡¢¹â¤¤»ÀÁÇ¾ÃÈñ¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡¢Ä»¤¬Âî±Û¤·¤¿±¿Æ°Ç½ÎÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹´ðËÜÅª¤ÊÍýÍ³¤À¡£
Ä»¤ÎºÙË¦¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹â¤¤¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢³èÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ä»¤¬Ä¹¼÷¤Ç¤¢¤ëÄ¾ÀÜÅª¤ÊÍ×°ø¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¢Ãå¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤Ï»ÀÁÇ¾ÃÈñ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ë¡¢³èÀ»ÀÁÇ¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÍ·Î¥¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¡Ö¼÷Ì¿¤¬Ä¹¤¤¡×¡ÖÇ¾¤¬¾®¤µ¤¤¤Î¤ËÃÎÇ½¤¬¹â¤¤¡×¡ÖÈîËþ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡×¡Ä¡ÖÄ»¡×¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¹¤´¤¤ºÍÇ½¤Î¡ÖÈëÌ©¡×
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
°ÖÎîº×,
¾²ÃÈË¼,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
Êè,
ºßÂð°åÎÅ,
³¤,
¿ÀÆàÀî,
Ë¡Í×