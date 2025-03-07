°ËÆ£º»è½ ¡Ö¥ê¥¾¡¼¥È¤Î¼Ì¿¿¤È¤«¤è¤¯¸«¤Æ¤Þ¤¹¡×¡¡¹Ô¤¤¿¤¤¹ñ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸ì¤ë
ÇÐÍ¥¤Î°ËÆ£º»è½¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤¬6Æü¡¢°ûÎÁ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¿·¾¦ÉÊ¡õ¿·CMÈ¯É½²ñ¤ËÅÐÃÅ¡£¹Ô¤¤¿¤¤¹ñ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ËÆ£¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¤Î¤Ï¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ø¥¯¥é¥Õ¥È¥Ü¥¹TEA¡Ù¿·¾¦ÉÊ¡õ¿·CMÈ¯É½²ñ¡£Æ±¤¸¤¯ÅÐÃÅ¤·¤¿¿ùºé²Ö¤µ¤ó¡Ê27¡Ë²Ï¹çÍ¥¼Â¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤Ë¾¾¤¿¤«»Ò¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¤ò²Ã¤¨¡¢¡È±§Ãè¿Í4»ÐËå¡É¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£
¢£À¤³¦Î¹¹Ô¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¹ñ
¿·¾¦ÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢À¤³¦Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é¤É¤³¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤«¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È°ËÆ£¤µ¤ó¤Ï¡È¥¿¥¤¡É¤È²óÅú¡£
Æ±¤¸¤¯ÅÐÃÅ¤·¤¿2¿Í¤¬¿©¤Ë´Ø·¸¤¹¤ëÍýÍ³¤ÎÃæ¡¢°ËÆ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¿¥¤ÎÁÍý¤â¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¿¥¤¸Å¼°¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡£ËÜ¾ì¤Î¡Ê¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡Ë¤ò¼õ¤±¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥¾¡¼¥È¤Î¼Ì¿¿¤È¤«¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤È¤³¤í¤¬¡È·ë¹½¤¤Ä¤¤·Ï¤À¤Ã¤ÆÊ¹¤¤Þ¤¹¤±¤É¡É¤È»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¸À¤ï¤ì¤ë¤È°ËÆ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ä¤á¤Þ¤¹¡£ÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ï¥¤¤Î¥í¥ß¥í¥ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤¬¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È½À¤é¤«¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÎÁá¤µ¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£