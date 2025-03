日本の主食といえば「米」ですが、国によって異なるものであることは周知の事実。しかしながら、あるとき他国の主食について調べていた筆者は気になる事柄を発見したのです。それは、イギリスの主食について。同国では「パン説」「ジャガイモ説」の2つの見解が存在するというのです。

イギリスの主食とは(イメージ)

イギリス出身でイギリス英語の魅力を紹介するサイト「ブリティッシュ英語」を運営するマリ・マクラーレンさんは「歴史的観点でいけばイギリスの主食はパン」だと話します。

イギリス人は何千年も前から小麦やライ麦でパンを作っており、今でも多くの国民が朝や昼に食べているとのこと。

とはいえ、近年のイギリス人は皆とても多忙でほとんどの人はゆっくり朝ごはんを食べる時間がないほどだとマリさん。そんな彼らが愛食するのがシリアルやヨーグルトと並び、トーストなのだそうです。

さて、パンの重要性はイギリス英語にも反映されており、「bread(パン)」を含むイディオム(慣用句)は数多く存在しています。例として、▼one's bread and butter/「主な収入源、生活の糧」の意。▼ put bread on the table/「生活費を稼ぐ」の意……などがあり、パンがイギリス人の生活に深く根付いていることがよくわかりますね。

同国のスーパーやベーカリーに行けば、さまざまな種類やメーカーのパンがずらりと並んでいるというマリさんの話から、イギリスにおけるパン人気の高さもうかがえます。

主食として食べられているのは、パンの方が歴史が古い(イメージ)

ここまでの話から「やはりイギリス人にとっての主食はパンなのか」と思いきや、なんと16世紀ごろから徐々に事情が変わっていくことを筆者は知ります。

マリさんによると、そのころにジャガイモが南米から持ち込まれたことで、ジャガイモも主食として食べられるようになっていったそうです。

「現代のイギリス人は年間で約100キロものジャガイモを食べるというデータもあります。フライドポテトをはじめ、ローストポテト・茹でジャガイモ・ポテトサラダ・ハッシュブラウンなど料理のラインナップはじつに豊富です」(マリさん)

魚の頭が特徴的なイギリス料理「スターゲイジー・パイ」にもジャガイモがたっぷり(イメージ)

スーパーのジャガイモコーナーに行けばパンと同じようにたくさんの品種が並んでおり、料理や好みに合わせてジャガイモを選べるのだそう。イギリス流のジャガイモの食べ方を、マリさんに聞いてみました。

「ローストビーフやステーキを食べるときはマッシュポテトを添えます。ちょっと小腹が空いたら、皮付きをまるごと焼いた『ジャケットポテト』にチーズやサラダなどを乗せて食べたり。日本におけるお米のような役割を果たしていますね」(マリさん)

イギリスの代表料理としてメジャーな「フィッシュ・アンド・チップス」と「シェパーズパイ」にもジャガイモが使われています。そういう所からも、パンと同じようにジャガイモはイギリス人に愛されている食材であることがわかります。

フィッシュ・アンド・チップス(イメージ)

結局、イギリスの主食はパンかジャガイモどちらかなのか。今回の話を踏まえてマリさんは「私の感覚ではどちらも主食といえると思います。ですが、近年のイギリスは多文化社会ということもあり日本と同じくパスタや米も食べられています」と述べました。

時代の流れの中で、主食が変化するという興味深い食文化を持つイギリス。今後、時代が進めば新たなる主食が登場するのでしょうか?



(取材・文=つちだ四郎)