あなたはいくつ知ってる?1年以内に都内にオープンしたラーメン店の中から、話題の新店をご紹します。

京都の老舗料亭と人気ラーメンブランドとのコラボ店や、讃岐うどんの名店が手掛けるラーメン店など。1年以内に都内にオープンしたラーメン店の中でも、ラーメン好きなら知っておきたい話題の新店をご紹介します。

1. 京AFURI SAKE & RAMEN by SHIMOGAMOSARYO(銀座)

「京AFURIらーめん 鯛の潮仕立て トッピング全部のせ」1,980円 写真:お店から

京の老舗「下鴨茶寮」と、国内外で人気のラーメンブランド「AFURI」がタッグを組んで生まれたラーメン店が、東急プラザ銀座にオープンしました。ラーメンを主軸に、老舗料亭が作る上質なつまみと厳選した銘酒の“ラーメン前”を楽しむことができる今までにない新感覚のラーメン店です。

2. 中華そば しば田(狛江)

特製中華そば (豚チャーシュー) 出典:komug710さん

<店舗情報>◆京AFURI SAKE & RAMEN by SHIMOGAMOSARYO住所 : 東京都中央区銀座5-2-1 東急プラザ銀座 11FTEL : 03-6264-5264

2024年9月、狛江駅から徒歩1分ほどの場所に淡麗ラーメンの名店「中華そば しば田」が移転オープン。主なメニューは「中華そば」1,200円、「塩そば」1,200円、「煮干しそば」1,200円。麺は喉越しのよい細麺か、手もみを加えた食べ応えのある太麺を選べます。名古屋コーチンなど3種の地鶏を使用し、9種の醤油をあわせた奥行きのあるスープも、うまみとコクがあふれます。行列必至ですが足を延ばして食べに行きたい実力店です。

3. 麺や晴心(落合)

特製手揉み中華そば(醤油) 出典:BBB1119さん

<店舗情報>◆中華そば しば田住所 : 東京都狛江市元和泉1-8-12TEL : 03-5761-9048

落合駅から徒歩1分ほどの場所に、もちもち食感の手揉み麺が味わえる「麺や晴心」がオープンしました。店主の高野将弘氏は、煮干しラーメンの名店「亀戸煮干中華蕎麦 つきひ 」や「北千住煮干中華蕎麦 かれん」で店長を務めた実力派。岩中豚肩ロースの炭火吊るし焼き、梅里豚バラ煮、低温調理した鶏むね肉のチャーシューの3種類や、穂先メンマ、三つ葉、ネギ、海苔がトッピングされた「特製手揉み中華そば」は必食の一杯!

4. 山田のうなぎ・うな骨らーめん 築地本店(築地)

山田のうな骨ラーメン・小うなぎ飯セット 出典:liberty940さん

<店舗情報>◆麺や晴心住所 : 東京都中野区東中野4-30-16 ライオンズマンション中野東 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

築地駅のそばに、うなぎの骨からだしを取ったラーメンを提供する「山田のうなぎ・うな骨らーめん 築地本店」がオープンしました。100%うなぎの骨から炊きだした白湯スープは、うまみがしっかりしていてうなぎの風味も感じられる唯一無二のラーメン。「山田のうなぎ肝串」500円や「山田のうなぎ 白醤油焼」3,000円など、ラーメン以外にもこだわりの逸品を味わえます。

5. 丿貫東京(三越前)

「煮干蕎麦」1,000円 出典:hiro742さん

<店舗情報>◆山田のうなぎ・うな骨らーめん 築地本店住所 : 東京都中央区築地6-21-4 築地大長ビルTEL : 不明の為情報お待ちしております

三越前駅から徒歩2分ほどの場所に、日本酒と煮干しラーメンを楽しめる「丿貫東京」がオープン。横浜市・桜木町に本店を構える「丿貫」の東京店です。看板メニューの「煮干蕎麦」1,000円は、九十九島ひらごと伊吹いりこを使用。えぐみのない煮干しのうまみが溢れた、飲み干したくなる一杯。同店ならではの、煮干ラーメンと日本酒のカップリングという新しいそば前スタイルを楽しんでみてはいかがでしょう。

6. 渋谷中華そば saji.(神泉)

鶏醤油soba 写真:お店から

<店舗情報>◆丿貫東京住所 : 東京都千代田区大手町2-6-4 常盤橋タワー B1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

神泉駅から徒歩5分ほどの場所に「渋谷中華そば saji.」がオープンしました。手掛けるのは下北沢の人気店「スパイスラーメン点と線. 下北沢店」を経営する株式会社ソウルフラワー。看板メニューの「鶏醤油soba」1,200円は、大山どりの丸鶏を使用したスープに4種類の醤油をブレンドしたタレ、スープと一緒に抽出した鶏油を使った香味油でまろやかに仕上げています。無料で提供される味変用の「今日のひとさじ」は、日替わりで「生七味」「刻みしょうが」「柚子胡椒」など、毎回違う味変ができるのもうれしいポイントです。

7. 中華そばの店 みのひ(志村坂上)

ラーメン 出典:オビキンさん

<店舗情報>◆渋谷中華そば saji.住所 : 東京都渋谷区南平台町15-11 南平台野坂ビル 1FTEL : 03-3780-1872

2024年9月、志村坂上駅のそばに練馬の人気店「濃菜麺 井の庄」出身の店長による、香り高いスープが自慢の「中華そばの店 みのひ」がオープン。メニューの「ラーメン」1,000円は、野菜を一切使わずに水と豚骨で仕上げた濃厚でありつつスッキリとしたスープに鯖の煮干し、鯖節、香味鯖油で仕上げたスープを使用。雑味がなく厚みのある味わいが評判です。限定で「つけ麺」1,100円の提供をする日もあるそう。

8. 伊之瀬(新宿)

特上 昆布水つけめん 出典:noripさん

<店舗情報>◆中華そばの店 みのひ住所 : 東京都板橋区志村2-1-4TEL : 不明の為情報お待ちしております

JR新宿駅南口から徒歩約7分、都営地下鉄新宿駅6番出口から徒歩約1分のところに、つけ麺店「伊之瀬」がオープンしました。オーナーは「らぁめん小池」を筆頭に、「中華蕎麦にし乃」「キング製麺」「つけめん金龍」など、人気店を次々とプロデュースしている水原裕満氏。メニューは、「昆布水つけめん」(1,000円)と「特上 昆布水つけめん」(1,800円)の2種類。特に、4種のつけ汁を堪能できる「特上 昆布水つけめん」が人気とのこと。昆布水つけ麺が食べたくなったら、新宿へぜひ!

9. crab台風。(蒲田)

「蟹そば」880円 出典:特盛ヒロシさん

<店舗情報>◆伊之瀬住所 : 東京都渋谷区代々木2-20-19 新宿東洋ビル 102TEL : 未開通

蟹ラーメン専門店として注目を集めた人形町の「crab台風。(クラブタイフウ)」。惜しまれながら2024年9月に閉店した同店が、10月14日に蒲田に移転し、新店舗をオープン。一番人気の「蟹そば」は、濃厚なだしがとれるワタリガニを使用。この蟹と豚骨をじっくり長時間炊いてスープをとっています。ラーメン激戦区、蒲田の人気店として多くの人に親しまれる一軒になりそうです。

10. 手打ち式中華そば hanare(京成立石)

背脂無し、あっさり味の「中華そば」 出典:fumion9222さん

<店舗情報>◆crab台風。住所 : 東京都大田区西蒲田7-67-12 サンコウシックスビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

葛飾区四つ木に誕生した「手打ち式中華そば hanare(ハナレ)」。東京屈指の讃岐うどんの名店「賞讃」がオープンしたラーメン店です。営業は金曜と土曜の11:30〜13:30の週2回のみ(最新情報はお店の公式サイトなどをご確認ください)。麺はラーメン用とうどん用の2種類の小麦粉を配合し、加水率50%以上のモッチリとした食感が特徴。トッピングは九条ネギ、穂先メンマといった定番のほか、豚バラ肉、糸切り昆布、海老風味の輪切りのちくわなどの変わり種も。うどん店が手がける唯一無二のラーメンを、ぜひ味わってみてはいかがでしょう。

<店舗情報>◆手打ち式中華そば hanare住所 : 東京都葛飾区東四つ木2-18-4TEL : 不明の為情報お待ちしております

※価格は税込です。

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

※最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:食べログマガジン編集部

