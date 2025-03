淡いピンクカラーに心躍る♡ 桜&いちごスイーツの春爛漫アフターンティー

コンラッド東京では、3月1日から「桜ストロベリー・アフタヌーンティー“ブルーム”」がスタート。

桜ストロベリー・アフタヌーンティー“ブルーム” 写真:お店から

日に日に温かさが増し、桜の開花ももうすぐ。気分も風景も華やぐ季節の訪れを祝福し、コンラッド東京では、28階のバー&ラウンジ「トゥエンティエイト」にて、3月1日から、優しいピンク色を基調としたスイーツとセイボリーで、花咲く季節を堪能できる「桜ストロベリー・アフタヌーンティー“ブルーム”」がスタート。

浜離宮恩賜庭園、レインボーブリッジなど、東京湾のパノラマが目前に広がる 写真:お店から

会場となる「トゥエンティエイト」は天井高が約8メートルある開放的な空間で、大きな窓から東京湾を一望。昼間は浜離宮恩賜庭園の緑が鮮やかな景色、夜は漆黒の中に浮かぶ都会の景色とともに、ゆったりとアフタヌーンティーを楽しめる。

贅沢なお花見&いちご狩り気分を楽しめるスイーツやセイボリー

毎年人気の桜とストロベリーのアフタヌーンティー。今年は優しいピンクの色調で満開の桜を表現。あまおうや淡雪(あわゆき)などの国産いちごを堪能できるスイーツや、桜や紅茶を使用した香り高いメニューからなる、スイーツ5種とセイボリー3種を用意。しっとりとした食感が人気のスコーンは、プレーンといちごの2種類に、クロテッドクリームといちごジャムを添えて提供される。

トンカ豆のタルト 桜クリーム 写真:お店から

スイーツ5種は、淡くかわいらしい色使いとともに、豊かな香りでも春を満喫できるラインアップ。

「トンカ豆のタルト 桜クリーム」は、桜に似た芳しい香りを特徴とするトンカ豆のガナッシュに、優しい味わいの桜クリームを合わせたタルト。水紋のように絞ったクリームで和の雰囲気も感じられ、桜の季節にぴったり。口溶けのよいガナッシュのホワイトチョコ風の濃厚な味わい、舞い落ちた花びらのような可憐なルックスも印象的。

いちごと桜のゼリー ルイボスティー風味 写真:お店から

「いちごと桜のゼリー ルイボスティー風味」は、1日かけて水出ししたルイボスティーのソースの上に、淡いピンク色のいちご“淡雪”の果肉を入れた桜ゼリーを重ね、トッピングにも淡雪を使用。桜とルイボスティーの香りと、いちごの上品な甘みを楽しめる。食べ進めるごとに香りが変化していくのも楽しい。

あまおうとフロマージュブランのムース 写真:お店から

「あまおうとフロマージュブランのムース」は、レアチーズケーキをイメージしたムース。ノルマンディ産のフレッシュチーズ、フロマージュブランの中に、あまおうのジュレを忍ばせ、いちごをトッピング。フレッシュチーズといちごがハーモニーを奏でる、濃厚かつ爽やかな味わい。

ポークリエットとクスクスの花畑 写真:お店から

3種のセイボリーもスイーツと見分けがつかないほどの華やかさ。「ポークリエットとクスクスの花畑」は、ピンク色に染めたクスクスサラダの上に、パプリカとトマトを入れた濃厚なポークリエットを重ね、抹茶パウダーをまぶし、いちごをトッピング。緑とピンクのコントラストが美しいセイボリー。

生ハムのヴィシソワーズ 写真:お店から

「生ハムのヴィシソワーズ」は、ビーツで色付けをしたまろやかな口当たりのヴィシソワーズに、桜ピューレをのせてアクセントをプラス。生ハムと花びらに見立てた百合根のトッピングで満開の桜を表現している。愛らしいルックスながら、ほどよい塩気とゴロッとしたポテトの食感もあり食べ応えは十分。

スモークサーモンの桜クレープ 写真:お店から

「スモークサーモンの桜クレープ」は、スモークサーモンとサワークリームという王道の組み合わせと、ハーブのアクセントを楽しめるロール状のクレープ。生地にも桜を練りこんであり、ほのかに春が香る。

新登場のスタンドやお酒と楽しめるラグジュアリープランも

新登場のスタンドで提供されるデラックスアフタヌーンティー 写真:お店から

さらに注目は、コンラッド東京が7月1日に開業20周年を迎えることを機に新登場したスタンドで提供される「デラックスアフタヌーンティー」。乾杯のシャンパーニュに加え、同プラン限定で用意された2種のフレッシュいちご、そしてピンク色の繊細な飴菓子で桜の木に見立てた「桜ソイ・ティラミス」を楽しめる。

ピンク色の飴菓子で桜の木に見立てた「桜ソイ・ティラミス」 写真:お店から

また、期間中の18時30分からは「夜桜ナイトティー」を提供。スタンダードアフタヌーンティーのメニューからスイーツ4種とセイボリー3種、さらにデラックスアフタヌーンティーでも提供される「桜海老と菜の花のタルト」を用意。ビールやスパークリングワインなどのフリーフロードリンクとともに堪能できる。浜離宮恩賜庭園の夜景を望みながら、夜桜をイメージしたナイトティーで上質なバータイムを。

夜桜ナイトティー 写真:お店から

「桜コンラッド・ベア付き・スタンダードアフタヌーンティー」「デラックスアフタヌーンティー」「夜桜ナイトティー」についてくるコンラッド・ベアは、この時期ならではの桜柄。コンラッド・ベアファンはもちろんのこと、大人もハートをつかまれるキュートさで要チェック。

新しい季節への期待が高まるこの時期、目にも鮮やかな桜&いちごスイーツを味わえるアフタヌーンティーで、ひと足早く春気分を楽しんでみては。

詳細

■提供期間:2025年3月1日(土)〜4月27日(日)

■時間:「桜ストロベリー・アフタヌーンティー“ブルーム”」

11:00〜16:30 ※2時間制

「夜桜ナイトティー」

18:30〜21:30(最終入店 19:30)※2時間制

■料金:★スタンダードアフタヌーンティー

平日 1名7,900円 / 土日祝日 1名8,500円

※約20種のドリンクセレクションからお好きなものをお好きなだけ

★桜コンラッド・ベア付き・スタンダードアフタヌーンティー

1名9,400円

※桜柄のコンラッド・ベアが付いたプランです

※約20種のドリンクセレクションからお好きなものをお好きなだけ

★乾杯のシャンパーニュ付きデラックスアフタヌーンティー

1名12,500円

※桜柄のコンラッド・ベアが付いたプランです

※乾杯のグラスシャンパーニュ1杯に加え、約20種のドリンクセレクションからお好きなものをお好きなだけ



「夜桜ナイトティー」

★スパークリングワイン フリーフロー付き

1名11,000円

★シャンパーニュ フリーフロー付き

1名15,000円

※両プランに桜柄のコンラッド・ベアが付きます



※価格はすべて税・サービス料込

<店舗情報>◆バー&ラウンジトゥエンティエイト コンラッド東京住所 : 東京都港区東新橋1-9-1 コンラッド 東京 28FTEL : 050-5589-7073

文:當間優子

