MLB球団ロゴをオリジナルフォントでアレンジ！セントマイケル×ニューエラの注目コラボキャップが登場

大阪を拠点とするブランド「READYMADE(レディメイド)」のデザイナーである細川雄太と、ロサンゼルス在住のビジュアルグラフィックアーティスト・Cali DeWitt (カリ・デウィット)が手掛けるブランド「SAINT Mxxxxxx(セント マイケル) 」。国内外で人気を誇るこのSAINT Mxxxxxxとニューエラが、MLBをパートナーに迎えたコラボヘッドウェアをリリースします。

両社のこれまでのコラボで定番となっている「Retro Crown 9FIFTY」をベースに、各球団の公式選手用キャップのカラーを踏襲した「RC 9FIFTY ©SAINT Mxxxxxx × MLB」(1万9800円)は、ファンなら見逃せません。

ラインナップは、ニューヨーク・ヤンキース、シカゴ・カブス、サンフランシスコ・ジャイアンツ、ロサンゼルス・ドジャース、ヒューストン・アストロズの5球団。

ニューエラのシグネチャーモデルである9FIFTYのクラウンをより柔らかく低めに設計してクラシックなかぶり心地に仕上げた「Retro Crown 9FIFTY」をベースモデルにデザインした特別モデルです。

MLB唯一の公式選手用キャップオフィシャルサプライヤーであるニューエラだけに、ヤンキースはネイビー、ドジャースはダークロイヤルなど、それぞれ公式選手用キャップのカラーを踏襲。

フロント部分には、各球団のチーム名をオリジナルフォントでデザインし、隣にSAINT Mxxxxxxのロゴを刺繍。背面にも球団名のスペルをポップなカラーやフォントでデザインするなど、SAINT Mxxxxxxならではのアレンジが施されています。

バックには、9FIFTYの特徴であるサイズ調節が可能なアジャスターを搭載。また、9FIFTYのフラットなツバは自分好みにカーブをつけられますが、そのままかぶってもサマになる!

MLBレギュラーシーズンの開幕を盛り上げるスペシャルなアイテムは、3月8日より順次発売予定です。

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.

