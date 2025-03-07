Ž¢44Ç¯¤â²½ÀÐ¤òºÎ½¸Ž£¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¼Ò°÷¤ÎÀ¨¤¤¾ðÇ®
ºÎ½¸¤·¤¿ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¢¥ó¥â¥Ê¥¤¥È²½ÀÐ¤È±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¡£½ÅÎÌ¤Ï350kg¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§±§ÅÔµÜ¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æµ¢Âð¤·¤¿¤éÈè¤ì¤Æ²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¨¡¨¡¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»þ´Ö¡¢ÂÎÎÏ¡¢¤ª¶â¤ò¤ä¤ê¤¯¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¼ñÌ£¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¬¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Ï¤Ê¤¼¡¢¤½¤Î¼ñÌ£¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤É¤ó¤Ê¤ËË»¤·¤¯¤Æ¤â¡¢¼ñÌ£¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ëÈë·í¤È¤Ï¡£Ï¢ºÜ ÎÙ¤Î¶Ð¤á¿Í¤Î¡Ö¤¹¤´¤¤¼ñÌ£¡×¤Ç¤Ï¡¢»Å»ö¤Î¤«¤¿¤ï¤é¡¢¼ñÌ£¤ò¤È¤³¤È¤ó³Ú¤·¤à¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¡¢¤½¤Î¼ñÌ£¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡£
¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬µ®½Å¤Ê²½ÀÐ¤òÈ¯¸«
¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥¢¥ó¥â¥Ê¥¤¥È²½ÀÐ¡¢Åì¥¢¥¸¥¢ºÇ¸Å¡¦¥¨¥é¥¹¥â¥µ¥¦¥ë¥¹²Ê¤Î¥¯¥Ó¥Ê¥¬¥ê¥å¥¦²½ÀÐ¡¢¹ñÆâºÇ¸Åµé¡¦¿·¼ï¤Î¥µ¥ó¥´²½ÀÐ¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¡¦Æù¿©¶²Îµ¤Î²ç²½ÀÐ¡¢¼¯»ùÅç¸©½é¤ÎÍãÎµ²½ÀÐ¡¢Åì¥¢¥¸¥¢ºÇ¸Å¤Î¥¦¥ß¥¬¥á²½ÀÐ¨¡¨¡¡£
¤³¤ì¤é¤Î²½ÀÐ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ1¿Í¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤À¡£
¤½¤ÎÌ¾¤Ï¡¢±§ÅÔµÜÁï¤µ¤ó¡£¿·Â´¤Ç¾¾²¼ÅÅ¹©¡Ê¸½¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥ï¡¼¥¯¥¹¼Ò¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó²½ÀÐ¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¤À¡£¿·Â´Æþ¼Ò°ÊÍè¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¶ÐÌ³¤·¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ø¤Î½ÐÄ¥¤äÅ¾¶Ð¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤Ê¤¼¡¢»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¶²Îµ¤äÂç·¿à¨ÃîÎà¤Î½ÅÍ×²½ÀÐ¤ò¼¡¡¹¤ÈÈ¯¸«¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£²½ÀÐºÎ½¸¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¡¢¼ñÌ£¤È»Å»ö¤Î´Ø·¸¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
°¦É²¸©½Ð¿È¤Î±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¤¬²½ÀÐ¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®³Ø¹»6Ç¯À¸¤Î¤È¤¡£°ú¤Ã±Û¤·Àè¤Î¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¤Ç¡¢»Ô¤¬¼çºÅ¤¹¤ë²½ÀÐºÎ½¸¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤âÀ¸¤Êª¤¬¹¥¤¤Ç¡¢Êá¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤ê¡¢»ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢À¸¤Êª¤Ï¤¤¤Ä¤«»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤¬Èá¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²½ÀÐ¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£
¡Ö²½ÀÐ¤Ê¤éÈá¤·¤¤»×¤¤¤ò¤»¤º¤ËÀ¸¤Êª¤È¿¨¤ì¹ç¤¨¤ë¤·¡¢µ¡Ç½Èþ¤È¤¤¤¦Èþ¤·¤µ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£½é¤á¤Æ¼ê¤Ë¤·¤¿¤È¤¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤ÊõÊª¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶Æ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²½ÀÐ¤ò½¸¤á¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
°ÊÍè¡¢±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¤Î¼ñÌ£¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÇ®¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤À¡£Ãæ³ØÀ¸¡¢¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿ô½½km¤Î»³Æ»¤ò¼«Å¾¼Ö¤ÇÁöÇË¤·¤¿¤ê¡¢¿åÃæ¥á¥¬¥Í¤È¥·¥å¥Î¡¼¥±¥ë¤Ç³¤¤ËÀø¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ²½ÀÐ¤òÃµ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö²½ÀÐ¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²½ÀÐ¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢²½ÀÐ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¿ÍÊ¸·Ï¤Î³ØÌä¤Ë¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²½ÀÐ¤Ï¼ñÌ£¤È¤·¤Æ¶Ë¤á¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
²½ÀÐºÎ½¸¤Î7¤ÄÆ»¶ñ¡£½Ö´ÖÀÜÃåºÞ¤Ï¤â¤í¤¯¤Æ³ä¤ì¤½¤¦¤Ê²½ÀÐ¤Î¤Ò¤Ó³ä¤ì¤ËÅÉ¤ê¡¢²õ¤ì¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§±§ÅÔµÜ¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
¤½¤¦»×¤¦¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Î©Ì¿´ÛÂç³Ø»º¶È¼Ò²ñ³ØÉô¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢Ëè½µ¤Î¤è¤¦¤Ë±×ÉÙÃÏ³Ø²ñ´Û¡ÊµþÅÔ»Ô¾åµþ¶è¡Ë¤Ø²½ÀÐ¤ä¹ÛÊª¤ÎÊÙ¶¯¤ËÄÌ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÁÏÀß¼Ô¤Î±×ÉÙÔèÇ·½õÇî»Î¤Ï¡¢Ìô³Ø¤¬ÀìÌç¤ÇÌô¶É·Ð±Ä¤¬ËÜ¶È¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¹ÛÊª³Ø¼Ô¡£²ñ´Û¤Ë½¸¤¦²½ÀÐ¤ä¹ÛÊª¤Î°¦¹¥²È¤â¡¢ËÜ¶È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£ËÜ¶È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¼ñÌ£¤ÎÊ¬Ìî¤ò¶Ë¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤´¤¯¼«Á³¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÉáÄÌ¤Î¥ª¥¸¥µ¥ó¤¬À¤³¦Åª¸¢°Ò¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
Âç³Ø¤Ç¡¢¾åÊý·ÝÇ½É¾ÏÀ²È¡¦ÌÚÄÅÀî·×»á¤Î¥¼¥ß¤ËÆþ¤Ã¤¿±Æ¶Á¤âÂç¤¤¤¡£ÌÚÄÅÀî»á¤Ï1968Ç¯¤Ë»¨»ï¡Ø¾åÊý·ÝÇ½¡Ù¤òÁÏ´©¤·¤¿¿ÍÊª¤Ç¡¢Î©Ì¿´ÛÂç³Ø¤Ç¶µÊÜ¤ò¼¹¤ê¤Ê¤¬¤é»¨»ï¤Î´©¹Ô¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¡Ê²½ÀÐ¡Ë¤Ï¼ñÌ£¤Ç¶Ë¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤ª¤â¤í¤¤¤Ç¡£¤½¤ÎÊÕ¤Ë¤¤¤Æ¤ëÉáÄÌ¤Î¥ª¥Ã¥µ¥ó¤¬¤¸¤Ä¤ÏÀ¤³¦Åª¸¢°Ò¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Û¤¦¤¬¤«¤Ã¤³¤¨¤¨¤ä¤í¡©¡¡"Î¢²Ô¶È"¤ò¤ä¤ë¤Î¤â¤¨¤¨¤Ç¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡¢±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¤Ïº£¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»Å»ö¤Ë¤ÏÄù¤áÀÚ¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢À®²Ì¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¡£¼ñÌ£¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Á¤é¤Ç¤âÀ®²Ì¤ò½Ð¤»¤¿¤é¿ÍÀ¸¤¬2ÇÜÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¾¾²¼ÅÅ¹©¤ËÆþ¼Ò¤·¤Æ¤«¤é¤â±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¤ÎºÎ½¸Ç®¤Ï¿ê¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ø¤Î½ÐÄ¥¤Îµ¡²ñ¤äÅ¾¶Ð¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î²½ÀÐ¤Î»ºÃÏ¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓË¬¤ì¤¿¡£
2009Ç¯¤«¤éÂçºåÉÜÌç¿¿»Ô¤Ç¶ÐÌ³¤¹¤ë±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¤¬ºÎ½¸¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ã¤Ñ¤éµÙÆü¤ÎÅÚÆü¡£´ðËÜ¡¢±ó½Ð¤Ï¤»¤º¡¢1»þ´Ö¤°¤é¤¤¤Ç¹Ô¤±¤ë¾ì½ê¤Ë½Ð¤«¤±¤ÆÄ«¤«¤é3»þ´Ö¤Û¤É½¸Ãæ¤·¤ÆÃµ¤¹¡£¡Ö¤Û¤«¤Î¥Ï¥ó¥¿¡¼¤¬1000²óÊâ¤¤¤Æ¤â¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë¤·¤Ä¤³¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¡¢²½ÀÐ¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤Î¤¬²÷´¶¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¾ì½ê¤ÇÉáÄÌ¤ËÊâ¤¤¤Æ¤â²½ÀÐ¤Ï¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Û¤«¤Î¿Í¤È¤Ï°ã¤¦»ëÅÀ¤¬ÍÜ¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó²½ÀÐ¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤ÊÃ¯¤Ç¤âºÎ¤ì¤ë¾ì½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¡¢²¿²ó¤â¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¿È¶á¤Ê¾ì½ê¤Ç¶²Îµ²½ÀÐ¤¬½Ð¤ë¤«¤é¡¢½¼¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
»§ËàÍãÎµ¤Î²½ÀÐ¡£µÓ¤Î°ìÉô¡Ê¼Ì¿¿¡§±§ÅÔµÜ¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
»§ËàÍãÎµ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£³¤ÍÎÆ²¤Î¸ÅÅÄ¸çÏº¤µ¤óÀ©ºî¡Ê¼Ì¿¿¡§±§ÅÔµÜ¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
¤Þ¤¿¡¢²½ÀÐ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Ë¤ÏÄêÀâ¤òµ¿¤Ã¤Æ¤«¤«¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤À¡¢¤È±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤«¤Ä¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï³¤À®ÁØ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¶²Îµ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢1968Ç¯¤Ë¥Õ¥¿¥Ð¥¹¥º¥¥ê¥å¥¦¤Î²½ÀÐ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤³¤í¤«¤é¡¢¤³¤ÎÄêÀâ¤òµ¿¤Ã¤Æ¤«¤«¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¶áÇ¯¤Ï¶²Îµ²½ÀÐ¤ÎÈ¯¸«¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ¤Î²½ÀÐ¥Ï¥ó¥¿¡¼¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¥µ¥Ä¥Þ¥¦¥Ä¥Î¥ß¥ä¥ê¥å¥¦¤Î²½ÀÐ¡£Æ¬Éô¤«¤éðô¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ê¼Ì¿¿¡§±§ÅÔµÜ¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
¥µ¥Ä¥Þ¥¦¥Ä¥Î¥ß¥ä¥ê¥å¥¦¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¿Þ¡£³¤¾å¤òÈô¤Ó²ó¤ë¤Î¤Ï»§ËàÍãÎµ¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¡§Àîºê¸ç»Ê¤µ¤ó¡Ë
ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤òÍÜ¤¤¡¢ÄêÀâ¤òµ¿¤¦¡£¤³¤¦¤·¤Æ±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¼«¿È¤â¡¢¿ô¡¹¤Î½ÅÍ×²½ÀÐ¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¿¡£ËÁÆ¬¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÉô¤À¡£
¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤¬¤Ä¤¤¤¿²½ÀÐ¤â
2002Ç¯¤ËµÜºê¸©¸Þ¥öÀ¥Ä®µÀ±à»³¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¿·¼ï¥µ¥ó¥´²½ÀÐ¤Ë¤Ï¡Ö¥·¥ê¥ó¥´¥Ý¡¼¥é¡¦¥¦¥Ä¥Î¥ß¥ä¥¤¡×¡¢2004Ç¯¤Ë¼¯»ùÅç¸©Ä¹ÅçÄ®»â»ÒÅç¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¥¯¥Ó¥Ê¥¬¥ê¥å¥¦¤Ë¤Ï¡Ö¥µ¥Ä¥Þ¥¦¥Ä¥Î¥ß¥ä¥ê¥å¥¦¡×¤È¡¢±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¦µæ¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«¿È¤ÎÌ¾¤¬ÉÕ¤¯¿·¼ï¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï»êÆñ¤Î¶È¤À¤í¤¦¡£¤Ê¤¼¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÍ·¤Ó¿´¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢²½ÀÐ¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤éÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£»Å»ö¤Ï´ü¸Â¤Þ¤Ç¤ËÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë²½ÀÐ¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï¡¢¸«¤Ä¤«¤ë¤â¤Î¤â¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£ËÜ¶È¤Ç¿©¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¼ñÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤·¡¢²½ÀÐ¤â¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
½é¤á¤Æ¼«¿È¤ÎÌ¾¤¬¤Ä¤¤¤¿¥·¥ë¥ëµª¤Î¥µ¥ó¥´²½ÀÐ¡¢¥·¥ê¥ó¥´¥Ý¡¼¥é¡¦¥¦¥Ä¥Î¥ß¥ä¥¤¡Ê¼Ì¿¿¡§±§ÅÔµÜ¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
¤·¤«¤·¡¢Í·¤Ó¿´¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â»þ´ÖÅª¤ÊÀ©Ìó¤ÏÂç¤¤¤¤Î¤¬¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó²½ÀÐ¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£
±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¤¬ºÎ½¸¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Î¤ÏÇ¯´Ö10¡Á20Æü¤Û¤É¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ï²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤Î¤Û¤«¡¢²½ÀÐ¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢¸¦µæ¡¢¼¹É®¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤ë¡£¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¤Ï¡¢ºÎ½¸¤·¤¿²½ÀÐ¤Î¼þ¤ê¤ÎÍ¾Ê¬¤Ê´ä¤òºï¤ê¼è¤ëºî¶È¤À¡£¸¦µæ¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀìÌç¤Îµ»´±¤Ë¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÇ¤¤»¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤¬¡¢±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤ÎºÎ½¸¤«¤é¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤Þ¤Ç¤ò¼«¤é¤Î¼ê¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥â¥µ¥µ¥¦¥ë¥¹Îà¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°ºî¶ÈÉ÷·Ê¡£¾ì½ê¤ÏÂçºå»ÔÎ©¼«Á³»ËÇîÊª´Û¡Ê¼Ì¿¿¡§±§ÅÔµÜ¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
¡Ö¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤Ï¡¢ÌÜÅö¤Æ¤Î²½ÀÐ¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ°Êª¤ä¿¢Êª¤Î²½ÀÐ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅö»þ¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤ä¥¨¥µ¤ò¿äÂ¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¡Ø¤³¤ÎÀ¸Êª¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¶²Îµ¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¤Æ¼¡¤ÎºÎ½¸¤ËÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥Ó¥Ê¥¬¥ê¥å¥¦²½ÀÐ¤ò´ä¤«¤é¼è¤ê½Ð¤¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î²áÄø¤Ç¤Ï¥Ú¥ê¥Ã¥È¡Ê¿©¤Ù¤¿À¸Êª¤Î¹ü¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÅÇ¤½Ð¤·¤¿²ô¡Ë¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ê´Ö¤â»þ´Ö¤â¤«¤«¤ëºî¶È¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í¤Þ¤«¤»¤Ë¤»¤º¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¤«¤é¡¢½ÅÍ×¤Êº¯À×¤ò¸«Æ¨¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
ºÎ½¸Îò44Ç¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤È¤Î±ï¤â
±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¤ÎºÎ½¸Îò¤Ï44Ç¯¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦Â³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡Ö°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¤â²ÈÆâ¤Ï²÷¤¯Á÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢°ì½ï¤Ë²½ÀÐºÎ½¸¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢µ¢¤ê¤Ë²¹Àô¤ËÆþ¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
³¤³°¤ËºÎ½¸¤Ë¹Ô¤±¤Ð¸½ÃÏ¤Þ¤Ç¤Î¸òÄÌÈñ¤ä²½ÀÐ¤Î±¿ÈÂÈñÍÑ¤¬¹â³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¬¹Ô¤¯¤Î¤Ï¶á¾ì¤À¤·¡¢Æ»¶ñ¤â¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤ä¥¿¥¬¥Í¤°¤é¤¤¡£¸½ÃÏ¤Þ¤Ç¤Î¥¬¥½¥ê¥óÂå¤È²¹ÀôÂå¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é½½Ê¬³Ú¤·¤á¤ë¤·¡¢¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤òÊâ¤¯¤«¤é·ò¹¯¤Ë¤â¤¤¤¤¡£¤¤¤¤¤³¤È¤º¤¯¤á¤Ç¤¹¡×
²½ÀÐºÎ½¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤Á¤Ð¤ó¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¶²Îµ¤Î¸¦µæ¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÉáÃÊ¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¶²Îµ¹¥¤¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¸þ¤³¤¦¤Ï»ä¤ÎÌ¾Á°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤äÀ¯¼£²È¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£²½ÀÐºÎ½¸¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤Ï¸þ¤³¤¦¤¬¾å¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¼ñÌ£¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï»ä¤¬»Õ¾¢¡£¡ØÄà¤ê¥Ð¥«Æü»ï¡Ù¤Î¥Ï¥Þ¤Á¤ã¤ó¤È¥¹¡¼¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×
¥µ¥Ä¥Þ¥à¥«¥·¥¦¥ß¥¬¥á¤Î²½ÀÐ¡£¹ÃÍå¤Èðô¹ü¤Î°ìÉô¡Ê¼Ì¿¿¡§±§ÅÔµÜ¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
¥µ¥Ä¥Þ¥à¥«¥·¥¦¥ß¥¬¥á¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£³¤ÍÎÆ²¤Î¸ÅÅÄ¸çÏº¤µ¤óÀ©ºî¡Ê¼Ì¿¿¡§±§ÅÔµÜ¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Î²½ÀÐ¥Þ¥Ë¥¢¤È¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸µIBM¤Î¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥ÈÀïÎ¬Ã´ÅöÌò°÷¤Ç¡¢¥¢¥ó¥â¥Ê¥¤¥È²½ÀÐ¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤ËÃÎ¤é¤ì¤ëWolfgang Grulke»á¤â¤½¤Î°ì¿Í¡£±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¤òFacebook¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿Grulke»á¤«¤éÄ¾ÀÜÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤¹¤ëÃç¤À¡£
²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¿Í»öÉôÌç¤Ç°ÂÁ´±ÒÀ¸¤òÃ´Åö
¸½ºß¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥ï¡¼¥¯¥¹¼Ò¤Î¿Í»öÉôÌç¤Ë½êÂ°¤¹¤ë±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¡£´¶À÷¾ÉÂÐºö¤äºÒ³²ÂÐºö¡¢½¾¶È°÷¤Î°ÂÁ´¶µ°é¤Ê¤É¤Î°ÂÁ´±ÒÀ¸¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í»öÉôÌç¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µï¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
ÂçºåÉÜÌç¿¿»Ô¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤ò¤¹¤ë±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¡Ê¼Ì¿¿¡§±§ÅÔµÜ¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
¡Ö¿Í»ö¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤Î¼Â¸³¼¼¤ä¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤ÊÉô½ð¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌîµåÉô¤ÎÁª¼ê¤ä¥¢¥á¥Õ¥È¤ÎÁª¼ê¡¢½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¤ÎÁª¼ê¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¤è¤¦¤Ê²½ÀÐ¹¥¤¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ç¤âµï¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
ºßÂð¶ÐÌ³¤â²ÄÇ½¤À¤¬¡¢±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¤Î¿¦¾ì¤Ï¼«Âð¤«¤éÅÌÊâ10Ê¬¡£¼«Âð¤À¤È»Å»ö¥â¡¼¥É¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¿¦¾ì¤Ë½Ð¶Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£¿¦¾ì¤Ï¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥àÀ©¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½¢¶È»þ´Ö¤Ï8»þ45Ê¬¡Á17»þ15Ê¬¡£¥³¥¢¥¿¥¤¥à¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÁáÄ«6»þÂæ¤Ë½Ð¶Ð¤·¤ÆÄê»þ¤è¤êÁ°¤ËÁá¤¯µ¢¤ë¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÌë¤Ï²ÈÆâ¤ÈÍ¼ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¼¹É®¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ22»þ¤Ë¤Ï¿²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«¤Ï4»þÂæ¤Ë¤Ïµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
Ä¹¤¤¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¶È¤¬Â¿Ë»¤ÇµÙ¤ß¤¬¼è¤ì¤º¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«²½ÀÐºÎ½¸¤ä¸¦µæ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÂ¿Ë»¤ÊÃæ¤Ç¤âÂç³Ø±¡¤Ë¼Ò²ñ¿ÍÆþ³Ø¤·¤Æ¥µ¥Ä¥Þ¥¦¥Ä¥Î¥ß¥ä¥ê¥å¥¦¤ÎÏÀÊ¸¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ë¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¼ñÌ£¤Î»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Öµ¢Âð¸å¤Î»þ´Ö¤ä·ä´Ö»þ´Ö¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤À¤«¤é¤³¤½½¸Ãæ¤Ç¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤«¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢2»þ´Ö¤Ê¤é2»þ´Ö¤È»þ´Ö¤ò·è¤á¤Æ¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¤Ç¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ï»Å»ö¤Ç¤â¼ñÌ£¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡×
Äù¤áÀÚ¤ê¤Î¤¢¤ë¼¹É®¤Ç¤Ï¡¢´°àú¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¤¡Ö60ÅÀ¼çµÁ¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÄù¤áÀÚ¤ê¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¡¢½ý¤¬Àõ¤¤¤¦¤Á¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤µ¤Ã¤µ¤È¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£ÁÆ¡¹¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Áá¤¯Á÷¤ì¤Ð¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆÄ¾¤·¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡×
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¤Ï½¢¿¦Àè¤È¤·¤Æ¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤òÁª¤ó¤À¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¾¾²¼¹¬Ç·½õ¤Î¡ØÆ»¤ò¤Ò¤é¤¯¡Ù¤Ê¤É¤òÆÉ¤ß¡¢¤½¤Î»×ÁÛ¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¾¾²¼¹¬Ç·½õ¤¬¹¥¤¤Ç¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¿Í»ö·Ï¤Î¼Ò³°¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¡¢¾¾²¼¹¬Ç·½õ¤Ë³Ø¤Ö¿Íºà°éÀ®¤Î¼êË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¤¹¤ë±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¡Ê¼Ì¿¿¡§±§ÅÔµÜ¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
¤½¤Î¾¾²¼¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï»Å»ö¤Ë¤â²½ÀÐºÎ½¸¤Ë¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Ø¿ÊÊâÈ¯Ã£¤Ï¼«Á³¤ÎÀÝÍý¤Ë½ç±þÆ±²½¤¹¤ë¤Ë¤¢¤é¤¶¤ì¤ÐÆÀÆñ¤·¡Ù¤È¤¤¤¦¾¾²¼¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿ÊÊâ¤äÈ¯Ã£¤Ï¼«Á³¤ÎÀÝÍý¤ËÅ¬±þ¤·¡¢¤½¤ì¤È°ìÂÎ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½é¤á¤Æ¼Â¸½¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¤Í¡£¿Í´Ö¤Î¹ÔÆ°¤â²½ÀÐ¤ÎÂÏÀÑ¹½Â¤¤â¡¢¼«Á³¤È¤¤¤¦¸¶Íý¸¶Â§¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¡¢¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤«¤é¼ñÌ£¤¬Ëá¤«¤ì¤ë¤·¡¢¤½¤ÎµÕ¤â¤Þ¤¿¤·¤«¤ê¡£ÁêÄÌ¤º¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
Æ¬Ç¾¤È·Ð¸³¤ÎÀï¤¤¤À¤«¤é¡Öº£¤¬ºÇ¶¯¡×
±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ÞÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÂçºåÉÜ³ÄÍ»Ô¤Ç¤ÎÄ´ºº¤À¡£´ØÀ¾¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î²½ÀÐ¥Ï¥ó¥¿¡¼¡¦º´Æ£À¯Íµ¤µ¤ó¤¬1990Ç¯Âå½éÆ¬¤ËÈ¯¸«¤·¤¿Âç·¿³¤À¸à¨ÃîÎà¡¦¥â¥µ¥µ¥¦¥ë¥¹Îà¤ÎÆ¬¹ü¤ò´Þ¤à´ä²ô¤¬¡¢2024Ç¯3·î¤Ë±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¤ËÂ÷¤µ¤ì¤¿¡£
±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¤¬¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢»õº¬ÉôÊ¬¤Î²£ÃÇÌÌ¤¬Ä¾·Â4cm¶á¤¯¤Ë¤â¤Ê¤ëµðÂç¤Ê»õ¤¬½Ð¸½¡£Åö»þ¤ÎÈ¯·¡¸½¾ì¤¬¼ê¤Ä¤«¤º¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÃÏ¸¢¼Ô¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ½Åµ¡¤òÆþ¤ì¤¿Âçµ¬ÌÏÈ¯·¡Ä´ºº¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥â¥µ¥µ¥¦¥ë¥¹Îà¤ÎÁ´¿È²½ÀÐ¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢º£¸å¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¿²½ÀÐ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¡ØÀ®Ê©¡Ù¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¼¡¤ÎÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¥â¥µ¥µ¥¦¥ë¥¹Îà¤ÎÆ¬¹ü¤ò´Þ¤à´ä²ô¤ò»ý¤Ä±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¡Ê¼Ì¿¿¡§±§ÅÔµÜ¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¤Ïº£55ºÐ¡£»Å»ö¿ÍÀ¸¤ÏÀè¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë»þ´ü¤À¤¬¡¢¼ñÌ£¤È¤Ïº£¸å¤É¤¦ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö¼ã¤¤¤È¤¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤Ï°ã¤¤¡¢²½ÀÐºÎ½¸¤ÏÆ¬Ç¾¤È·Ð¸³¤ÎÀï¤¤¤Ç¤¹¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É·Ð¸³ÃÍ¤¬¤¿¤Þ¤ê¡¢ÃÎ¼±¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£Â³¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤º¤Ã¤È¾å¤êÄ´»Ò¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¡Øº£¤¬ºÇ¶¯¡Ù¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¹ñÆâ³°¤«¤é¶¦Æ±¸¦µæ¤Î¤ªÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤ì¤Ë¤â±þ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¸¦µæ¤ò¤â¤¦°ìÃÊ³¬·¡¤ê²¼¤²¤¿¤ê¡¢ËÜ¤È¤·¤Æ·Á¤Ë¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Öº£¤¬ºÇ¶¯¡×¤È¸ì¤ë²½ÀÐ¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â»ä¤¿¤Á¤ò¤¢¤Ã¤È¶Ã¤«¤»¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Î°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¡Ê²£»³ ÎÜÈþ ¡§ ¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë