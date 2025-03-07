aiko「相思相愛」、オリコン史上500作目の累積再生数1億回突破作品【オリコンランキング】
aiko「相思相愛」が、週間再生数81万8450回を記録し、3月7日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で297位にランクイン。累積再生数は1億24万918回となり、累積再生数1億回を突破。これで自身通算4作目の累積再生数1億回突破【※1】となった。
【写真】「相思相愛」ジャケ写＆先着特典のパスステッカー
本作は、昨年4月公開の劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』の主題歌。なお、2018年12月24日付からスタートした「週間ストリーミングランキング」において本作がオリコン史上500作目の累積再生数1億回突破作品【※2】となった。
【※1】aikoの累積再生数1億回突破ほか作品※（）内は達成付日／「カブトムシ」（2023年8月7日付）、「花火」（2023年10月2日付）、「ボーイフレンド」（2024年9月16日付）
【※2】節目のオリコン週間ストリーミングランキング累積再生数1億回達成作品／1作品目：Official髭男dism「Pretender」（2019年12月9日付）、100作品目：TWICE「FANCY」（2022年3月21日付）、200作品目：宇多田ヒカル「君に夢中」（2023年4月17日付）、300作品目：ポルノグラフィティ「サウダージ」（2023年12月11日付）、400作品目：クリーン・バンディット「Symphony （feat. Zara Larsson）」（2024年8月26日付）、500作品目：aiko「相思相愛」（2025年3月10日付）
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年3月10日付：集計期間：2025年2月24日〜3月2日）＞
【写真】「相思相愛」ジャケ写＆先着特典のパスステッカー
本作は、昨年4月公開の劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』の主題歌。なお、2018年12月24日付からスタートした「週間ストリーミングランキング」において本作がオリコン史上500作目の累積再生数1億回突破作品【※2】となった。
【※2】節目のオリコン週間ストリーミングランキング累積再生数1億回達成作品／1作品目：Official髭男dism「Pretender」（2019年12月9日付）、100作品目：TWICE「FANCY」（2022年3月21日付）、200作品目：宇多田ヒカル「君に夢中」（2023年4月17日付）、300作品目：ポルノグラフィティ「サウダージ」（2023年12月11日付）、400作品目：クリーン・バンディット「Symphony （feat. Zara Larsson）」（2024年8月26日付）、500作品目：aiko「相思相愛」（2025年3月10日付）
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年3月10日付：集計期間：2025年2月24日〜3月2日）＞