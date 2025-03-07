¡ÚÂ®Êó¡Û¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¡¥á¥¥·¥³¤ÈËÇ°×¶¨ÄêÂÐ¾ÝÉÊÌÜ¤Î´ØÀÇÌÈ½ü¤Ç¹ç°Õ
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥á¥¥·¥³¤Ë²Ý¤·¤¿25%¤Î´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Æ°¼Ö°Ê³°¤ÎÉý¹¤¤ÉÊÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÅ¬ÍÑ¤òÍè·î2Æü¤Þ¤ÇÍ±Í½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï6Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¥á¥¥·¥³¤Î¥·¥§¥¤¥ó¥Ð¥¦¥àÂçÅýÎÎ¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤·¡¢ËÇ°×¶¨Äê¤Î¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥á¥¥·¥³¡¦¥«¥Ê¥À¶¨Äê¡×=USMCA¤ÎÂÐ¾ÝÉÊÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´ØÀÇ¤òÌÈ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¨Äê¤Ç¤Ï¡¢ÉôÉÊ¤ÎÄ´Ã£Àè¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ì¤Ð´ØÀÇ¤¬ÌÈ½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢´û¤Ë1¤«·î´Ö¤Î´ØÀÇÅ¬ÍÑ¤ÎÍ±Í½¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Æ°¼Ö°Ê³°¤Ë¤âÉý¹¤¤ÉÊÌÜ¤¬ÌÈ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ï¡¢4·î2Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¥·¥§¥¤¥ó¥Ð¥¦¥àÂçÅýÎÎ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤«¤é¤³¤ì¤òÇ§¤á¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥á¥¥·¥³¤Î¥·¥§¥¤¥ó¥Ð¥¦¥àÂçÅýÎÎ¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢ÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Ç¤ÏÅö½é¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬´ØÀÇ¤Î°Ý»ý¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥á¥¥·¥³Â¦¤¬¹çÀ®ËãÌô¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ÎÀ®²Ì¤Ê¤É¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÍè·î2Æü¤Þ¤Ç¤ÎÍ±Í½¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤¬·É°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ²ñÃÌ¤ËÎ×¤ó¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÌäÂê»ë¤¹¤ëËÇ°×ÀÖ»ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÂÐÏÃ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²ð¸î,
¹©¾ì,
Ë¡Í×,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
ÆÁÅç,
ºë¶Ì,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
³ùÁÒ,
Áòº×,
Ï·¸å