【UNO(TM) ミニカード4】 3月上旬 発売予定 価格:1回400円

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「UNO(TM) ミニカード4」を3月上旬に発売する。価格は1回400円。

本商品は、ルールブック入りでミニサイズでも本格的に遊べる「UNO(TM) ミニカード」の第4弾。今弾には、「UNO(TM)(ノーマルVer.)」や「UNO ALL WILD!(TM)」のほか、懐かしい英語表記のデザイン「UNO(TM)(レトロVer.)」、絵合わせ要素も加わり、子どもたちも遊びやすい「UNO(TM) ジュニア」がラインナップする。

【サイズ】

紙箱:約43~57×31×22mm(縦×横×厚さ)

カードサイズ:約45×30mm(縦×横)

UNO(TM)(ノーマルVer.)

UNO ALL WILD!(TM)

UNO(TM)(レトロVer.)

UNO(TM) ジュニア

UNO(TM) and associated trademarks and trade dress are owned by, and used under license from,Mattel. (C)2025 Mattel.