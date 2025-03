【マクドナルド、ハッピーセット「ジュラシック・ワールド/サバイバル・ミッション」、「なりきりマクドナルド」第2弾】 販売期間:3月7日~3月13日 価格:490円~ (一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる)

日本マクドナルドは、ハッピーセット「ジュラシック・ワールド/サバイバル・ミッション」となりきりマクドナルド」の第2弾を本日3月7日から期間限定で全国のマクドナルド(一部店舗を除く)にて販売する。価格は490円より(一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる)。

今回のハッピーセットには、Netflixで配信中のアニメ「ジュラシック・ワールド/サバイバル・ミッション」と、通算4度目となる「なりきりマクドナルド」が登場。第1弾が2月28日から展開されているが、その第2弾が本日3月7日より販売開始となる。

第2弾のおもちゃはそれぞれ4種ずつ。注文時にいずれか1つがランダムでもらえる。

3月14日からは第3弾として、第1弾・第2弾で登場したそれぞれの8種のおもちゃの中からいずれか1つがランダムでもらえる。ただし、在庫の状況に応じて、過去に販売されたおもちゃになる場合がある。

ハッピーセット「ジュラシック・ワールド/サバイバル・ミッション」

4つのパーツを組み立てると、手のひらサイズのフィギュアが完成する。付属の解説カードで、恐竜・翼竜について学ぶこともできる。

第2弾:3月7日(金)~3月13日(木)

ステゴサウルス

尻尾を左右に動かして遊ぶことができる。

プテラノドン

翼を上下に動かして遊ぶことができる。

アロサウルス

頭を上下に動かして遊ぶことができる。

ベックレスピナクス

尻尾を左右に動かして遊ぶことができる。

※「ベックレスピナクス」はアニメ「ジュラシック・ワールド/サバイバル・ミッション」内に登場する架空の恐竜です。

第3弾:3月14日(金)~

ハッピーセット「ジュラシック・ワールド/サバイバル・ミッション」第1弾・第2弾で登場した8種のおもちゃの中からいずれか1つがランダムでもらえる。ただし、在庫の状況に応じて、過去に販売されたおもちゃになる場合がある。

ハッピーセット「なりきりマクドナルド」

第2弾:3月7日(金)~3月13日(木)

つくってかんせい!ハンバーガーセット

ハンバーガーの材料(パティ・オニオン・ピクルス・ソース)とトレイのセット。具材をバンズ(パン)で挟み、アップルジュースと枝豆コーンを並べて、トレイで運ぶ遊びができる。

クルーになってみよう!サンバイザー・バッジセット

サンバイザーとマイク、ネームバッジをつけて、ドライブスルーの注文を受けるクルーになりきることができる。ネームバッジには自分の名前を書くことができ、洋服にもつけられる。

ごちゅうもんをどうぞ!オーダーマイク

マイクに口を近づけて話し、ドライブスルーごっこが楽しめる。ハッピーセットのメニューが表示されている。

とどけてあそぼう!デリバリーバッグ

デリバリーバッグのおもちゃ。バッグを開けると、ハッピーセットの2種類のセットが交互に出てきて、デリバリーごっこ遊びを楽しめる。

第3弾:3月14日(金)~

ハッピーセット「なりきりマクドナルド」第1弾・第2弾で登場した8種のおもちゃの中からいずれか1つがランダムでもらえる。ただし、在庫の状況に応じて、過去に販売されたおもちゃになる場合がある。

Jurassic World franchise (C) Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. Series (C) DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.



(C) 2025 McDONALD’S

※画像はイメージです。

※数に限りがあるため、なくなり次第終了となります。

※どのおもちゃがもらえるかは、お楽しみです。

※転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください。

※フィギュアを組み立てる際は、指を挟まないようにお気を付けください。