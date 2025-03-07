今日の歴史（３月７日）
１９２６年：モスクワ国際農民組合から贈られた独立運動記念祝辞を掲載した東亜日報に無期停刊処分
１９４６年：ソウルと釜山を結ぶ京釜線で特急列車が初運行
１９５１年：国会が６・３・３・４年制の教育法改正案を可決
１９７２年：セマウル運動中央協議会を設置 ※セマウル運動は朴正煕（パク・チョンヒ）大統領が提唱した農村改革運動
１９８１年：放送委員会が発足
１９８１年：韓国放送公社（ＫＢＳ）がコマーシャル放映を開始
２００６年：韓国映画の義務上映期間（スクリーンクオータ）を年１４６日から７３日に短縮
２０１３年：北朝鮮の３回目の核実験受け、国連安全保障理事会が対北朝鮮制裁を強化する決議を全会一致で採択
著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止
１９４６年：ソウルと釜山を結ぶ京釜線で特急列車が初運行
１９５１年：国会が６・３・３・４年制の教育法改正案を可決
１９７２年：セマウル運動中央協議会を設置 ※セマウル運動は朴正煕（パク・チョンヒ）大統領が提唱した農村改革運動
１９８１年：放送委員会が発足
１９８１年：韓国放送公社（ＫＢＳ）がコマーシャル放映を開始
２００６年：韓国映画の義務上映期間（スクリーンクオータ）を年１４６日から７３日に短縮
２０１３年：北朝鮮の３回目の核実験受け、国連安全保障理事会が対北朝鮮制裁を強化する決議を全会一致で採択
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