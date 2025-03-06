¡Úµð¿Í¡Û£³£²ºÐ¤Î¹âÍüÍºÊ¿¤¬¼ý³Ï¤Î£°Éõ¡¡ºÇÂ®£±£´£´¥¥í¤Ë¡Ö¡ÊÎãÇ¯¤Ï¡Ë£±£³£·¡¢£¸¤°¤é¤¤¡£º¬ËÜÅª¤Ê½ÐÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¢¡£²·³Îý½¬»î¹ç¡¡µð¿Í£²¡½£³¾°Éð¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ê£¶Æü¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦¹âÍüÍºÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬£¶²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¡¢£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ£±°ÂÂÇ£²Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤Ê¤êÌµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¦¤â¡¢½ÏÎý¤ÎÅêµå½Ñ¤ÇµçÃÏ¤òÀÚ¤êÈ´¤±¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ÂÀï¤ÎÃæ¤Çµ¤ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼ý³Ï¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬¤Ë»Íµå¡¢Â³¤¯ÂÇ¼Ô¤Ë±¦ÍãÀþ¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿º¸ÏÓ¡£¤½¤³¤«¤é°ìµ¤¤Ë¥®¥¢¤ò¾å¤²¤¿¡£¤Þ¤º¤Ïº¸¤Î¥¥à¡¦¥¸¥§¥µ¥ó¤ò³°³Ñ¤Ë±Ô¤¯Æ¨¤²¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£Â³¤¯±¦¤Î¥¸¥ç¡¦¥ß¥ó¥½¥ó¤òÍ·Ä¾¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï£²»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é±¦¤Î¥Ï¥ó¡¦¥¹¥ó¥è¥ó¤òÆâ³ÑÄã¤á¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÉõ¤¸¤¿¡£
¡¡ÂÇ¼Ô¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿Ä¾µå¤ÏºÇÂ®£±£´£´¥¥í¤ò·×Â¬¡£¡Ö½ÐÎÏ¤Ï¡ÊÎãÇ¯¡Ë¤³¤Î»þ´ü¡¢ÂçÂÎ¤¤¤Ä¤â£±£³£·¡¢£¸¡Ê¥¥í¡Ë¤°¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¿Ê¬º¬ËÜÅª¤Ê½ÐÎÏ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥ª¥Õ¤«¤é·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÀ®²Ì¤ò¼¨¤·¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤È¤¤¤¦¤«¡Ê¶¯¤¯¡Ë¥Ü¡¼¥ó¤Ã¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤«¤Ê¤È¡£ÂÎ¤ÎÃÃ¤¨¤Æ¤¤¿½ÐÎÏ¤¬¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´À¤ò¤Ì¤°¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¡¢ÆþÃÄ¤«¤é£¸Ç¯Ï¢Â³£´£°ÅÐÈÄ°Ê¾å¤òÃ£À®¤·¤¿Å´ÏÓ¡£¥¥ã¥ó¥×¤«¤é£²·³¤Ç½çÄ´¤ËÄ´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡Ö»Å¾å¤¬¤ê¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£