¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¿ù»³°ì¼ù¤¬à¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖá»îÅê¤Ç½¬ÆÀ¤·¤¿Ëâµå¡¡¿·Éð´ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Ã¥»°¿¶²¦
¡¡¢¡¥é¥°¥¶¥¹»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡¦¥ª¥é¥ó¥À0¡½9ÆüËÜ¡Ê6Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë
¡¡»î¹ç¸å¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤Ï¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¿ù»³°ì¼ùÅê¼ê¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤¬»ø¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤Î¾Ð´é¤ÏÅÐÈÄ¼«ÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢à¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖá¤Ç»î¤·¤¿¿·µå¤Ø¤ÎÂç¤¤Ê¼ê±þ¤¨¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡5Æü¤Î»î¹çÁ°Îý½¬¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ëÁê¼ê¤À¤Ã¤¿º£°æÃ£Ìé¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤Ë¿Ò¤Í¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÅÁ²È¤ÎÊõÅá¡×¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÅê¤²Êý¤À¤Ã¤¿¡£¿ù»³¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ï²£ÊÑ²½¤ËÂÐ¤·¡¢º£°æ¤Îµå¤Ï½ÄÊÑ²½¤¹¤ë¡£¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡ÊÊ¹¤¤¤¿¡Ë¡×
¡¡140¥¥íÂæ¸åÈ¾¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò»ý¤Ä¤¬¡¢140¥¥íÂæÃæÈ×¤Î½Ä¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬¤¢¤ì¤ÐÅêµå¤ÎÉý¤¬°ìµ¤¤Ë¹¤¬¤ë¡£Åê¤²Êý¤âÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢¡ÖÅê¤²¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ëÃÊ³¬¤Ç¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤¿¡£¤½¤ó¤Êµå¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤Ç»î¤µ¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ö¤Ã¤Ä¤±¤ÇÅê¤²¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È¡£¸«¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡½ÐÈÖ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï7²ó¡£´°Á´¥ê¥ì¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÅê¤²¤ë¤Ê¤é¤³¤³¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È²²¤µ¤º»î¤·¤¿¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Ï¼Ð¤á¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤Ê¤É´°Á´¤Ë¤Ï¤Ä¤«¤ß¤¤ì¤º¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ØÅê¤¸¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤â¾¯¤·Éâ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»î¹ç¤ÇÅê¤²¤ëÃæ¤Ç¤³¤Ä¤ò°ì½Ö¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À¡£¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï2»à¤«¤é¤Î½éµå¤À¤Ã¤¿¡£Äã¤á¤ËÀ©µå¤µ¤ì¡¢½Ä¤Ë³ä¤ì¤ë1µå¤Ç¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ïµß±ç¿Ø¤ÎÃæ¿´¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¼óÇ¾¿Ø¤«¤éÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¡£¿ù»³¤È¤·¤Æ¤âÅöÁ³ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ïºòµ¨¤«¤é¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤À¡£ÂåÉ½´ü´Ö¤Ë¤Ïº£°æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ï»Ô¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤Ê¤É¤É¤óÍß¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Çàº£°æ¥¹¥é¥¤¥À¡¼á¤ò¤ï¤¬¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¡Ö¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÏÁÒÌî¤µ¤ó¡ÊÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ë¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤¿¤¤¡£¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡£ÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÂçºåÅÚ»º¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë