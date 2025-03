ロンハーマン大阪店がグラングリーン大阪に移転オープン - 限定シャツやピアス、カフェも併設

「ロンハーマン(Ron Herman)大阪店」は、2025年3月21日(金)、大阪・梅田の新商業施設「グラングリーン大阪」南館に移転リニューアルオープン。メンズ・ウィメンズの限定ウェアを販売する。

「ロンハーマン大阪店」がカフェ併設店舗へ移転リニューアル

これまで大阪・大深町の商業施設「グランフロント大阪」内で展開していた「ロンハーマン大阪店」が、2025年3月21日(金)にグランドオープンする緑に囲まれた新商業施設「グラングリーン大阪」南館に移転。メンズ・ウィメンズ・キッズのウェアの取り扱いに加え、関西圏では初となるカフェスタンド「ロンハーマン カフェ(Ron Herman Cafe)」を併設した店舗へと拡大オープンする。

星が連なる限定ピアス

オープンを記念して、限定アイテムを発売。ウィメンズからは、フランス発のジュエリーブランド・マリーエレーヌ ドゥ タイヤック(Marie-Helene de Taillac)とコラボレーションしたピアスとイヤリングが登場する。星のモチーフが連なる「スターバンドシリーズ」のジュエリーで、ピアスは星の中に透明感のあるアメジストやシトリンをはめ込み、イヤリングはマットな質感に仕上げた。

春夏を彩るシャツ&バッグ

このほかオムガールズ(HOMMEgirls)とのコラボレーションによるストライプシャツや、ア ヴァケーション(A VACATION)の限定トートバッグも展開。春夏のスタイリングを彩る軽やかなアイテムが、ウェアから小物まで勢揃いする。

スタッズ付きヴィンテージジャケット

メンズでは、カラフルな装飾を加えた特別なライダースジャケットを用意。1970年代のヴィンテージジャケットをベースに、アメリカのスタッズベルトのブランド・エイチティーシー(HTC)によるスタッズワークで、リーフが舞い降りるような柄をあしらっている。チラリと見える、裏地に配されたバンダナ生地もポイントだ。

ヴィンテージコーナーなど限定イベントも

また、移転オープンを記念した限定イベントも開催される。中でも注目は、レショップ(L’ECHOPPE)の立ち上げに携わるなど、数々のブランドやショップディレクションを行う金子恵治によってセレクトされた、ヴィンテージコーナー。性別問わず、スタイリングに奥行きを与えてくれるウェアが勢揃いする。

関西初の「ロンハーマン カフェ」

「ロンハーマン大阪店」では、関西初のカフェスタンド「ロンハーマン カフェ」がオープンする。ここでは、丁寧に淹れたコーヒーのほか、テイクアウトにもぴったりなバナナジュースやレモネード、3種類のオープンサンド、フルーツタルト、そして大阪店限定のエメラルドケールサラダが楽しめる。さらに、グリーンのドリンクだけを集めた新しいカテゴリー「RH グリーン(GREEN)」も登場。買い物の後には、美味しいフードとドリンクを味わってみて。



【詳細】

「ロンハーマン大阪店」

オープン日:2025年3月21日(金)

場所:グラングリーン大阪 ショップ&レストラン 南館 2F 212区画

住所:大阪府大阪市北区大深町5番54号

TEL:06-7731-0380



<販売アイテム例>

・カシオペヤ スター フープ イヤリングス in 22K ゴールド アメジスト 594,000円 ※限定

・カシオペヤ スター フープ イヤリングス in 22K ゴールド シトリン 594,000円 ※限定

・ワンダー スター シークイン クリップ イヤリングス in 20Kゴールド 352,000円 ※限定

・クロップド シャツ 47,300円 ※限定

・ヴィンテージ ライダース ジャケット 1,078,000円 ※限定



<カフェメニュー例>

・エメラルドケールサラダ(イートイン) 1,350円、(テイクアウト) 1,326円 ※限定

・レモネード スパークリング(イートイン) 780円、(テイクアウト) 766円

外部サイト