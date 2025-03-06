GACKT¡¡¥Í¥Ã¥È½ñ¤¹þ¤ß¤ËÇº¤à¼ã¼ê·Ý¿Í¤Ë¡È¤¦¤ó¤Á¤¯¡É¤¢¤ë¸ÀÍÕ¡ÖËÍ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤ß¤ó¤Ê¡Ä¡×
¡¡²Î¼êGACKT¡Ê51¡Ë¤¬¡¢6ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óDX¡×¡ÊÌÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¼ã¼ê·Ý¿Í¤ÎÇº¤ß¤Ë¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Çº¤á¤ë·ÝÇ½¿Í¤Ë½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¹¤ë´ë²è¡£ºòÇ¯M¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê½Ð¾ì¤Î¡Ö¥¨¥Ð¡¼¥¹¡×º´¡¹ÌÚÎ´»Ë¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤Ë½ýÉÕ¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÀ¼¤Ë²áÉÒ¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Ç²ò·è°Æ¤òÄó¼¨¤·¤¿¤Î¤¬¡¢´ÞÃß¤Î¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤È¿ÍÀ¸·Ð¸³¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëGACKT¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖËÍ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯½ýÉÕ¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡ÖÊ¹¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚ·¯¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©Çä¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¥é¥ó¥¯¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Ê¤È¤«¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ÉÕ¤¤¤¿¤Ê¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£¡ÖÉ¬¤º¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó½¸¤á¤¿»þ¤Ë¡¢¸åÇÚ¤Ë¤Ï¡È¤ªÁ°¤é´ª°ã¤¤¤¹¤ë¤Ê¡É¤È¡£¡ÈÇº¤ß¤¬¤¢¤ë¤È¤«¡¢¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤é½ýÉÕ¤¤¤¿¤È¤«¡¢°ã¤¦¤¾¡£ËÍ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¦¤ó¤³¤À¤«¤é¡É¤Ã¤Æ¡×¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢°ìÆ±Áí¥º¥Ã¥³¥±¡£MC¤Î¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×ÉÍÅÄ²í¸ù¤â¡Ö²¿¤ò¸À¤¦¤Æ¤ó¤Í¤ó¡£·ë¹½¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤è¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âGACKT¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÀ¤³¦¤Ë·È¤ï¤ëËÍ¤é¤Ï¡¢¤¦¤ó¤³¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÍ½Ð¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÉÍÅÄ¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Æ¡È¥¥ó¥°¥ª¥Ö¤¦¤ó¤³¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ê»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£º´¡¹ÌÚ¤â¡ÖÅÓÃæ¤Þ¤Ç¤ÏGACKT¤µ¤ó¤ÎÏÃ¡¢»É¤µ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡¢¤³¤¤¤Ä¤Ã¤Æ¡×¤ÈGACKT¤ò¤¤¤¸¤êÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£