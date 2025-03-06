22:15
ECB政策金利（3月）
予想　2.65%　前回　2.9%（ECB政策金利)　
予想　2.5%　前回　2.75%（ECB預金ファシリティ・レート)　
予想　2.9%　前回　3.15%（ECB限界貸出ファシリティ)

22:30
米貿易収支（1月）
予想　-1288.0億ドル　前回　-984.0億ドル

米非農業部門労働生産性指数（確報値）（2024年 第4四半期）
予想　1.2%　前回　1.2%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想　3.0%　前回　3.0%（単位労働費用・前期比)

米新規失業保険申請件数（02/23 - 03/01）
予想　23.5万件　前回　24.2万件

米失業保険継続受給者数（02/16 - 02/22）　
予想　187.8万件　前回　186.2万件

カナダ国際商品貿易（1月）
予想　14.0億カナダドル　前回　7.1億カナダドル

22:45　
ラガルドECB総裁、記者会見
ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁、講演（金融政策や経済についての発言はない）

7日
0:00　
米卸売在庫（確報値）（1月）
予想　0.7%　前回　0.7%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想　0.5%　前回　1.0%（卸売売上高・前月比)

カナダIvey購買部協会指数（2月）
予想　N/A　前回　47.1

マン英中銀委員、NZ中銀インフレ会議で講演

5:30　
ウォラーFRB理事、WSJ記者ニック・ティミラオス氏と経済見通しについて対談


EU特別首脳会議
NZ中銀インフレ会議　オアNZ中銀総裁（31日付で辞任）、バーナンキ元FRB議長、マン英中銀委員が出席（7日まで）

※予定は変更されることがあります。