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22:15

ECB政策金利（3月）

予想 2.65% 前回 2.9%（ECB政策金利)

予想 2.5% 前回 2.75%（ECB預金ファシリティ・レート)

予想 2.9% 前回 3.15%（ECB限界貸出ファシリティ)



22:30

米貿易収支（1月）

予想 -1288.0億ドル 前回 -984.0億ドル



米非農業部門労働生産性指数（確報値）（2024年 第4四半期）

予想 1.2% 前回 1.2%（非農業部門労働生産性・前期比)

予想 3.0% 前回 3.0%（単位労働費用・前期比)



米新規失業保険申請件数（02/23 - 03/01）

予想 23.5万件 前回 24.2万件



米失業保険継続受給者数（02/16 - 02/22）

予想 187.8万件 前回 186.2万件



カナダ国際商品貿易（1月）

予想 14.0億カナダドル 前回 7.1億カナダドル



22:45

ラガルドECB総裁、記者会見

ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁、講演（金融政策や経済についての発言はない）



7日

0:00

米卸売在庫（確報値）（1月）

予想 0.7% 前回 0.7%（卸売在庫・前月比・確報値)

予想 0.5% 前回 1.0%（卸売売上高・前月比)



カナダIvey購買部協会指数（2月）

予想 N/A 前回 47.1



マン英中銀委員、NZ中銀インフレ会議で講演



5:30

ウォラーFRB理事、WSJ記者ニック・ティミラオス氏と経済見通しについて対談





EU特別首脳会議

NZ中銀インフレ会議 オアNZ中銀総裁（31日付で辞任）、バーナンキ元FRB議長、マン英中銀委員が出席（7日まで）



※予定は変更されることがあります。

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