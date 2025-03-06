ＮＹ市場 この後のイベント
22:15
ECB政策金利（3月）
予想 2.65% 前回 2.9%（ECB政策金利)
予想 2.5% 前回 2.75%（ECB預金ファシリティ・レート)
予想 2.9% 前回 3.15%（ECB限界貸出ファシリティ)
22:30
米貿易収支（1月）
予想 -1288.0億ドル 前回 -984.0億ドル
米非農業部門労働生産性指数（確報値）（2024年 第4四半期）
予想 1.2% 前回 1.2%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想 3.0% 前回 3.0%（単位労働費用・前期比)
米新規失業保険申請件数（02/23 - 03/01）
予想 23.5万件 前回 24.2万件
米失業保険継続受給者数（02/16 - 02/22）
予想 187.8万件 前回 186.2万件
カナダ国際商品貿易（1月）
予想 14.0億カナダドル 前回 7.1億カナダドル
22:45
ラガルドECB総裁、記者会見
ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁、講演（金融政策や経済についての発言はない）
7日
0:00
米卸売在庫（確報値）（1月）
予想 0.7% 前回 0.7%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想 0.5% 前回 1.0%（卸売売上高・前月比)
カナダIvey購買部協会指数（2月）
予想 N/A 前回 47.1
マン英中銀委員、NZ中銀インフレ会議で講演
5:30
ウォラーFRB理事、WSJ記者ニック・ティミラオス氏と経済見通しについて対談
EU特別首脳会議
NZ中銀インフレ会議 オアNZ中銀総裁（31日付で辞任）、バーナンキ元FRB議長、マン英中銀委員が出席（7日まで）
※予定は変更されることがあります。
ECB政策金利（3月）
予想 2.65% 前回 2.9%（ECB政策金利)
予想 2.5% 前回 2.75%（ECB預金ファシリティ・レート)
予想 2.9% 前回 3.15%（ECB限界貸出ファシリティ)
22:30
米貿易収支（1月）
予想 -1288.0億ドル 前回 -984.0億ドル
米非農業部門労働生産性指数（確報値）（2024年 第4四半期）
予想 1.2% 前回 1.2%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想 3.0% 前回 3.0%（単位労働費用・前期比)
米新規失業保険申請件数（02/23 - 03/01）
予想 23.5万件 前回 24.2万件
米失業保険継続受給者数（02/16 - 02/22）
予想 187.8万件 前回 186.2万件
カナダ国際商品貿易（1月）
予想 14.0億カナダドル 前回 7.1億カナダドル
22:45
ラガルドECB総裁、記者会見
ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁、講演（金融政策や経済についての発言はない）
7日
0:00
米卸売在庫（確報値）（1月）
予想 0.7% 前回 0.7%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想 0.5% 前回 1.0%（卸売売上高・前月比)
カナダIvey購買部協会指数（2月）
予想 N/A 前回 47.1
マン英中銀委員、NZ中銀インフレ会議で講演
5:30
ウォラーFRB理事、WSJ記者ニック・ティミラオス氏と経済見通しについて対談
EU特別首脳会議
NZ中銀インフレ会議 オアNZ中銀総裁（31日付で辞任）、バーナンキ元FRB議長、マン英中銀委員が出席（7日まで）
※予定は変更されることがあります。