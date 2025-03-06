¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÈòÆñÌ±¤ÎºßÎ±»ñ³Ê¼è¤ê¾Ã¤·¤ò¸¡Æ¤¡¡¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®ÊóÆ»
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¥í¥·¥¢¤Î¿¯¹¶¤«¤éÆ¨¤ì¤Æ¤¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÈòÆñÌ±¤ÎºßÎ±»ñ³Ê¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹¸¡Æ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¡¢ÊóÆ»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï6Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤«¤é¤ÎÈòÆñÌ±¤ª¤è¤½24Ëü¿Í¤ÎºßÎ±»ñ³Ê¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹¤³¤È¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Á°¤Î¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤Ï¿ÍÆ»¾å¤Ç¤ÎÍýÍ³¤Ç¤Î°ì»þÅª¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÆþ¹ñµö²Ä¤ò³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ïµö²Ä¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹Êý¿Ë¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤«¤é¤ÎÈòÆñÌ±¤â¼è¤ê¾Ã¤·¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ëÊý¸þ¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áá¤±¤ì¤Ð4·î¤Ë¤â¼Â»Ü¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢ºßÎ±»ñ³Ê¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤ì¤Ð¶¯À©Á÷´Ô¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÁ¼ÃÖ¤ÏÀè½µ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬·èÎö¤¹¤ëÁ°¤«¤é·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¥å¡¼¥Ð¤ä¥Ï¥¤¥Á¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ê¤É¤«¤éÆþ¹ñ¤·¤¿¿Í¡¹¤ÎºßÎ±»ñ³Ê¤â¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤ëÊý¸þ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£