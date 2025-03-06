ライブ情報



◾️＜ドレスコーズ＋神聖かまってちゃん＞開催日：2025年4月8日（火）開場/開演：18:15 開場 / 19:00 開演開催場所：恵比寿LIQUIDROOM（東京都渋谷区東3丁目16−6）出演者：ドレスコーズ / 神聖かまってちゃんライブ詳細：https://dresscodes.jp/gigs/［チケット料金］前売り：スタンディング￥5,000 当日：スタンディング￥5,500（共にドリンク代別）※未就学児童入場不可（小学生以上チケット必要）［チケット先行発売］ドレスコーズマガジン購読者先行（オフィシャルファンサイト先行）受付期間：3月1日（土）12:00〜3月9日（日）23:59エントリー受付（抽選）https://sp.dresscodes.jp/※1会員2枚まで※受付期間中にご登録いただいた方も応募可能です［チケット一般発売］3月22日（土）10:00〜※お一人様4枚まで / 電子チケット（分配可）、紙チケット併用http://eplus.jphttp://pia.jp/http://l-tike.com/［問い合わせ］HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077 （平日12:00〜18:00）◾️＜ARABAKI ROCK FEST.25＞開催日：2025年4月26日（土）・27日（日）※ドレスコーズの出演は4/27（日）会場： 宮城・みちのく公園北地区エコキャンプみちのくHP： https://arabaki.com/◾️＜the dresscodes TOUR 2025＞2025年6月12日（木）神奈川・CLUB CITTA'開場 18:15 / 開演 19:00（問）HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077 （平日12:00〜18:00）6月14日（土）宮城・仙台Rensa開場 15:45 / 開演 16:30（問）GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info6月15日（日）北海道・札幌PENNY LANE24開場 16:15 / 開演 17:00（問）ウエス info@wess.co.jp6月21日（土）岡山・YEBISU YA PRO開場 16:30 / 開演 17:00（問）夢番地(岡山) 086-231-3531(平日12:00〜18:00)6月22日（日）福岡・BEAT STATION開場 16:30 / 開演 17:00（問）BEA 092-712-4221 （平日12:00-16:00）6月28日（土）愛知・名古屋THE BOTTOM LINE開場 16:15 / 開演 17:00（問）JAILHOUSE 052-936-6041（平日11:00〜15:00）6月29日（日）大阪・なんばHatch開場 16:00 / 開演 17:00（問）清水音泉 info@shimizuonsen.com / 06-6357-3666(平日12:00〜17:00)7月6日（日）東京・Zepp Shinjuku(TOKYO)開場 16:00 / 開演 17:00（問）HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077(平日12:00〜18:00)［チケット料金］・大阪公演1Fスタンディング￥5,500 / 2F指定席￥6,500・その他公演スタンディング￥5,500※ドリンク代別※未就学児童入場不可(小学生以上のご来場される方全てチケット必要)※チケット受付枚数：お1人様2枚まで［チケット一般発売］3月22日（土）10:00〜