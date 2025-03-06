ドレスコーズ、10thアルバム『†』5月に発売決定
ドレスコーズが、10作目となるフルアルバム『†』を5月14日に発売することを発表した。
前作『式日散花』から1年8ヶ月ぶりとなる今作は、2024年に自叙伝『ぼくだけはブルー』を上梓した志磨が、執筆する中でよみがえった感情をぶつけた“ロックンロール”な1枚とないう。
今作は初回限定盤・通常盤に加え、数量限定特装盤（ELRstore限定）の3形態での発売される。初回限定盤は7インチレコードサイズ紙ジャケット仕様となり、CDと2024年開催され大盛況のうちに幕を閉じた＜the dresscodes TOUR 2024“Honeymoon”＞ツアーファイナルZepp Shinjuku(TOKYO)公演の模様を収録したBlu-rayが同封される。数量限定特装盤の詳細は追って発表されるので楽しみに待っていてほしい。
リリース情報
2025年5月14日（水）発売
予約リンク：https://dress.lnk.to/0514CD
◾️初回限定盤（CD＋Blu-ray）
KICS-94200 \7,700（税込）
［CD収録内容］
1.ヴィシャス
2.うつくしさ
3.リンチ
4.キラー・タンゴ
5.やくたたず
6.がっかりすぎるわ
7.ロックンロール・ベイビーナウ
8.ホエン・ホエア・ホワット
9.ハッピー・トゥゲザー
10.ミスフィッツ
［Blu-ray収録内容］
＜the dresscodes TOUR 2024“Honeymoon”＞
ライブ本編（2024年11月21日@Zepp Shinjuku(TOKYO)公演）
◾️通常盤（CD Only）
KICS-4200 \3,300（税込）
［CD収録内容］
初回限定盤CDと同内容
◾️『†』購入特典
・Amazon.co.jp：（初回限定盤）キャラファインマット／（通常盤）ビジュアルシート
・楽天ブックス：（初回限定盤＆通常盤共通）ミニサイズステッカー A Ver.
・TOWER RECORDS：（初回限定盤＆通常盤共通）ミニサイズステッカー B Ver.
・HMV：（初回限定盤＆通常盤共通）L版ブロマイド
・ELRstore：（初回限定盤＆通常盤共通）LIVE音源CD
※ELRstore特典のCD収録数、収録楽曲は追って告知いたします。
※Amazon.co.jpは【初回限定盤】と【通常盤】の購入特典が異なりますのでご注意ください。
志磨遼平自叙伝『ぼくだけはブルー』
好評発売中
判型／ページ数 : 四六判／292ページ予定、上製本
定価 : 2,800円（税込）
発行 : シンコーミュージック・エンタテイメント
商品紹介サイト：https://www.shinko-music.co.jp/item/pid0655281/
ライブ情報
開催日：2025年4月8日（火）
開場/開演：18:15 開場 / 19:00 開演
開催場所：恵比寿LIQUIDROOM（東京都渋谷区東3丁目16−6）
出演者：ドレスコーズ / 神聖かまってちゃん
ライブ詳細：https://dresscodes.jp/gigs/
［チケット料金］
前売り：スタンディング￥5,000 当日：スタンディング￥5,500（共にドリンク代別）
※未就学児童入場不可（小学生以上チケット必要）
［チケット先行発売］
ドレスコーズマガジン購読者先行（オフィシャルファンサイト先行）
受付期間：3月1日（土）12:00〜3月9日（日）23:59エントリー受付（抽選）
https://sp.dresscodes.jp/
※1会員2枚まで
※受付期間中にご登録いただいた方も応募可能です
［チケット一般発売］
3月22日（土）10:00〜
※お一人様4枚まで / 電子チケット（分配可）、紙チケット併用
http://eplus.jp
http://pia.jp/
http://l-tike.com/
［問い合わせ］HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077 （平日12:00〜18:00）
◾️＜ARABAKI ROCK FEST.25＞
開催日：2025年4月26日（土）・27日（日）※ドレスコーズの出演は4/27（日）
会場： 宮城・みちのく公園北地区エコキャンプみちのく
HP： https://arabaki.com/
◾️＜the dresscodes TOUR 2025＞
2025年
6月12日（木）神奈川・CLUB CITTA'
開場 18:15 / 開演 19:00（問）HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077 （平日12:00〜18:00）
6月14日（土）宮城・仙台Rensa
開場 15:45 / 開演 16:30（問）GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info
6月15日（日）北海道・札幌PENNY LANE24
開場 16:15 / 開演 17:00（問）ウエス info@wess.co.jp
6月21日（土）岡山・YEBISU YA PRO
開場 16:30 / 開演 17:00（問）夢番地(岡山) 086-231-3531(平日12:00〜18:00)
6月22日（日）福岡・BEAT STATION
開場 16:30 / 開演 17:00（問）BEA 092-712-4221 （平日12:00-16:00）
6月28日（土）愛知・名古屋THE BOTTOM LINE
開場 16:15 / 開演 17:00（問）JAILHOUSE 052-936-6041（平日11:00〜15:00）
6月29日（日）大阪・なんばHatch
開場 16:00 / 開演 17:00（問）清水音泉 info@shimizuonsen.com / 06-6357-3666(平日12:00〜17:00)
7月6日（日）東京・Zepp Shinjuku(TOKYO)
開場 16:00 / 開演 17:00（問）HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077(平日12:00〜18:00)
［チケット料金］
・大阪公演
1Fスタンディング￥5,500 / 2F指定席￥6,500
・その他公演
スタンディング￥5,500
※ドリンク代別
※未就学児童入場不可(小学生以上のご来場される方全てチケット必要)
※チケット受付枚数：お1人様2枚まで
［チケット一般発売］
3月22日（土）10:00〜
関連リンク
◆ドレスコーズ オフィシャルX