¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤Û¤Ã¤³¤ê¡×±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡¢Â©»Ò¤È¤Î¡È¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡É¸ø³«¡ª ¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö2¿ÍÊ¬¡×
²Î¼ê¤Î±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤Ï3·î5Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Â©»Ò¤È¤ÎÂ¸µ¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡§±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡õÂ©»Ò¤Î¡È¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡É¡Û
±§Â¿ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë¡ÖÍî¤È¤·Êª¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡×¤ÈµºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓÍî¤È¤·Êª¤È¼«¿È¤äÂ©»Ò¤ÎÂ¸µ¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£Â©»Ò¤ÎÂ¤¬¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Û¤Ã¤³¤ê¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÍî¤È¤·ÊªÃµ¤·¡ªÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Öå«ÁÏ¹Ñ¥·¥ê¡¼¥ºÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ªÍýÍ³¤â¤Ê¤¯¡ØÏÂ¤ß¡Ù¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Û¤Î¤Ü¤Î´¶Ìþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö2¿ÍÊ¬¡×¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ÞÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡Ö¤¢¤é¤Ã¡¡¤Õ¤¿¤Ä¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ÃæÂ¼ Æä)
¡Ú¼Ì¿¿¡§±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡õÂ©»Ò¤Î¡È¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡É¡Û
¡ÖÍýÍ³¤â¤Ê¤¯¡ØÏÂ¤ß¡Ù¤Þ¤¹¡×±§Â¿ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ì½ï¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÄ¤¤¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤È¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ÎÂÀè¤¬¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£Â©»Ò¤È»×¤ï¤ì¤ëÀÄ¤¤¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ÎÂ¸µ¤Ë¤Ïå«ÁÏ¹Ñ¤¬2¤ÄÍî¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±§Â¿ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë¡ÖÍî¤È¤·Êª¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡×¤ÈµºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓÍî¤È¤·Êª¤È¼«¿È¤äÂ©»Ò¤ÎÂ¸µ¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£Â©»Ò¤ÎÂ¤¬¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Û¤Ã¤³¤ê¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
1·î¤Ë¤âÍî¤È¤·Êª¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª1·î26Æü¤Î¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Î1½µ´Ö¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¡ÖÊâÆ»¤Ë¤â½ËÊ¡¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Â©»Ò¤È¤ÎÂ¸µ¤È¡ÖHappy Birthday¡×¤ÎÊ¸»ú¾þ¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÍî¤È¤·Êª¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿±§Â¿ÅÄ¤µ¤ó¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
(Ê¸:ÃæÂ¼ Æä)