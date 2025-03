サンリオの｢シナモロール｣と｢クロミ｣のチャーム付き♪貝印のツメキリに新作が登場

グローバル刃物メーカーの貝印では、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」と「クロミ」をデザインしたの新作のツメキリ全4種を、2025年3月3日(月)より貝印公式オンラインストアおよび全国のドラッグストア、ホームセンター、大手量販店などにて順次発売いたしております。サンリオの人気キャラクター・シナモロールとクロミをデザインした、ツメキリが新登場。ぜひこの機会にチェックしてみてください。

サンリオの人気キャラとコラボをした「ツメキリ」が登場

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660016

サンリオの「シナモロール」と「クロミ」をデザインした、キュートなツメキリが貝印から発売されています。

日本だけでなく、海外からの旅行客からも人気を得ているサンリオとのコラボツメキリから、新作が登場。

昨年のサンリオキャラクター大賞にて、総合順位1位を獲得したシナモロールと、総合順位第3位のクロミをデザインしたツメキリです。パッケージもキュートで、プレゼントにもピッタリですね。

新作コラボ「ツメキリ」の詳細

シナモロール ニュースタンダードツメキリ S/シナモロール ニュースタンダードツメキリ M

S 価格:935円(税込)/M 価格:1,045円(税込)

クロミ ニュースタンダードツメキリ S/クロミ ニュースタンダードツメキリ M

S 価格:935円(税込)/M 価格:1,045円(税込)

人気キャラクターである、「シナモロール」と「クロミ」のデザインで登場した新作のツメキリです。

どちらのツメキリにも、キュートな立体チャームが付いている点がポイント。シャープな切れ味のステンレスカーブ刃は日本製で、切ったツメが散らばりにくいストッパーケースが付いています。

本体だけでなくパッケージにもキャラクターがデザインされており、ちょっとしたギフトにしても喜ばれそうですね。

新作のコラボツメキリを試してみて

貝印から発売された、「シナモロール」と「クロミ」をデザインした、新作のツメキリをご紹介しました。

日本だけでなく、海外からの旅行客からの人気も高い、サンリオの人気キャラクターをデザインしたツメキリから、新作が4種類登場しています。

プチギフトにもおすすめのアイテムなので、ぜひこの機会に試してみてはいかがでしょうか。