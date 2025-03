ODD Foot Worksが、2025年の活動について3大ニュースを発表した。関連記事: ODD Foot Works、水曜日のカンパネラを迎えたチルでライブ感溢れる一夜 1つ目は、ODD史上初となるアナログレコード作品のリリースが決定。2017年3月にフリーダウンロードでリリースした1stミニアルバム『ODD FOOT WORKS』と、2022年10月にリリースした3rdフルアルバム『Master Work』のアナログレコード盤を2枚同時リリースする。発売日は5月14日(水)で完全限定生産商品となる。

また、リリース日前日のフラゲ日5月13日(火)に渋谷クラブクアトロにて単独公演「ODD inc.」を開催することも発表した。会場でも2作品の先行販売が行われる予定。そして、晩夏には『Master Work』以来、約3年ぶりとなる待望のニューアルバム(タイトル未定)をリリースすることも決定した。なお、渋谷クラブクアトロ公演では、今回、アナログレコード化される『ODD FOOT WORKS』と『Master Work』、そして制作中のニューアルバムに収録予定の楽曲群を織り交ぜたセットリストでライブが行われるとのこと。同ライブで本邦初公開の楽曲も多数披露予定。<リリース情報>ODD Foot Works『ODD FOOT WORKS』[LP]2025年5月14日(水)リリースPrice:\4000(税抜)format:12inch 1LP / 33rpm品番:PEJF-91058完全限定生産商品SIDE A1. 終着駅2. Tokyo Invader3. 漂流民- blueman-4. CircleSIDE B1. 夜の学校(feat. もののあわい)2. in the city magnolia3. MooneyesODD Foot Works『Master Work』[LP]2025年5月14日(水)リリースPrice:\4500(税抜)format:12inch 1LP / 33rpm品番:PEJF-91057完全限定生産商品SIDE A1. ODD Knows2. 卒業証書3. ジュブナイルジャーニー4. Heavenly Bluetooth5. SEE U DAWNSIDE B1. I Love Ya Me!!!2. GOLD3. 燃えろよ桜4. Summer5. 音楽<ライブ情報>「ODD inc.」2025年5月13日(火)渋谷CLUB QUATTROact:ODD Foot Works前売¥5000(税込・1ドリンクオーダー)Open 18:15 / Start 19:00オフィシャルサイト先行受付期間:03/06(木)21:00〜03/16(日)23:59受付URL: https://w.pia.jp/t/oddfootworks-t/枚数制限:お1人様1公演につき4枚まで